Quién es Sam Altman, la mente empresarial tras OpenAI, ChatGPT o DALL-E: el hombre de negocios precoz de la IA

Precoz, millonario, de mirada expresiva, pelo alborotado y un mentón bien afeitado que le hacen aparentar aún menos primaveras de las 37 que tiene y dispuesto a plantarse en una importantísima reunión con posibles inversores ataviado con sudadera, capucha y unas zapatillas deportivas.

Si le pidiéramos a DALL-E que nos retratase a un líder tecnológico capaz de despuntar en el tan prometedor como espinoso campo de la inteligencia artificial (IA) es muy probable que nos mostrase una fotografía tal cual de Sam Altman, CEO de OpenAI, la compañía detrás de la propia DALL-E y DALL-E 2 o el sorprendente ChatGPT, el sistema basado en GPT3 que acaba de recordarnos lo fascinantes —¿e inquietantes?— que son las capacidades que ya alcanza a día de ho la IA.

Y es lógico.

En muchos aspectos Sam Altman es el tópico del emprendedor self-made man hecho carne. Ingredientes no le faltan para armar el relato. Al menos por las pinceladas que conocemos sobre su periplo personal y empresarial. Como mínimo comparte una peculiaridad con otros personajes que alcanzaron fama en el sector, como Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg: dejó a medias sus estudios universitarios picado por el prurito empresarial y el deseo de labrarse un nombre.

Samuel H Altman, que ese es su nombre completo, nació en abril de 1985 en Chicago y se crio en Missouri. Sus primeros pinitos con la tecnología empezaron muy pronto, en 1993, cuando accedió a la primera computadora que entraba en su hogar. Con el tiempo decidió embarcarse en los estudios de informática en la Universidad de Stanford, pero hacia 2005 concluyó que era más de despachos que de aulas y decidió tomarse una pausa para lanzarse al ruedo empresarial. Tenía 20 años.

No le fue mal. Poco antes había cofundado y tomado las riendas de Loopt, un germen de red social basada en la ubicación con la que recaudó varias decenas de millones y se embolsó una suma más que respetable. El proyecto no cuajó, pero dejaba ver su buen tino empersarial. Cuando él se lanzó al barro, en 2005, Facebook era una recién nacida y aún no se había lanzado el primer iPhone.

Su siguiente gran parada fue Y Combinator (YC), una importante aceleradora de startups tecnológicas lanzada en 2005 y que a lo largo de los años ha dejado su huella en proyectos como el de Airbnb, Dropbox o Coinbase, entre otros. Allí pudo jugar Altman un papel crucial en el desarrollo de talento en el sector tecnológico y labrarse un nombre: entre 2015 y 2016 anunció la puesta en marcha del fondo YC Continuity o el laboratorio de investigación Y Combinator Research y ya a finales del 16 acabó consolidando su peso al convertirse en el presidente de YC Group.

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.

it’s a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

— Sam Altman (@sama) December 11, 2022