Quiero un móvil compacto: las mejores recomendaciones de móviles pequeños de los editores de Xataka

Qué tiempos aquellos en los que se acuñó (y tenía sentido) la palabra phablet. Porque, si echamos la vista atrás y comparamos, el grueso de smartphones de hoy en día se acercan peligrosamente a esos zapatófonos de 7 pulgadas, si bien la reducción de bordes y elementos como el notch o los agujeros han suavizado el impacto en nuestro bolsillo. Si nadas a contracorriente del sector y lo que buscas es un terminal compacto, hemos preguntado a los editores de Xataka por sus teléfonos móviles recomendados para quienes deseen un smartphone pequeño. Ya os anticipamos que salvo alguna notable excepción, ha sido una ardua tarea.

Ricardo Aguilar

«El móvil compacto a recomendar en 2020 es el iPhone 12 mini (747 euros). Es el móvil pequeño con mejor equilibrio del momento, y seguramente el que hayan comentado todos mis compañeros. Peca de batería, pero con ese tamaño tan pequeño no se le puede pedir mucho más. Para mí no tiene competencia, pero este año hay un par de opciones en Android bastante decentes.

Actualmente solo hay dos móviles compactos en Android que, en mi opinión, valgan la pena. El primero de ellos es el Google Pixel 4a (389 euros), con sus 5.8 pulgadas de diagonal de pantalla. Tienes la mejor cámara principal del mercado (en mi opinión) por tan solo 389 euros, además de actualizaciones garantizadas durante tres años. Es cierto que a nivel de potencia no es lo más, pero no deja de ser un gama media.

Por otro lado tenemos el Pixel 5, que tiene unas medidas muy similares a las de un iPhone 11 Pro. Es un gama media alta con una cámara espectacular, un diseño que enamora (al menos en color verde) y una batería que dura dos días. Es caro y difícil de conseguir, pero es lo más cercano a un gama alta compacto en Android.»

Amparo Babiloni

«No me avergüenza decir que he tenido que hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar móviles compactos, porque no hay móviles compactos. Salvo contadas excepciones, el panorama es desolador para quien busque un móvil manejable y da igual la gama; las pantallas grandes son la norma desde los móviles más punteros a las gamas bajas.

Si buscas un móvil económico, mi recomendación es el Samsung Galaxy A41 (226 euros). Tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, que no está nada mal, pero gracias a la compactación consigue un cuerpo que no llega a los 15 cm de alto y los 152 gramos de peso. Está en Amazon por poco más de 200 euros. Me habría gustado recomendar a su sucesor, el Galaxy A42 que además de mejores especificaciones, viene con 5G, pero mide casi 16,5 cm y pesa 193 gramos ¯_(ツ)_/¯

En el siguiente escalón de precio recomiendo el Pixel 4a (389 euros). Es quizá el único móvil realmente compacto en Android (con permiso del Pixel 5, pero ése no se vende en España). Mide 14,4 cm de alto y pesa solamente 143 gramos, todo un logro en un panorama donde superar los 200 gramos ya se ha convertido en norma. La hoja técnica apunta a la gama media, pero destaca por contar con la cámara del Pixel (sin tele ni angular, eso sí). Cuesta 389 euros en la Google Store.

En la gama alta no hay debate porque el único móvil compacto es el iPhone 12 mini (747 euros). Pude probarlo hace poco durante un mes y sigo echándolo de menos (su tamaño, la autonomía no). Mide solo 13 cm de alto y pesa 135 gramos, cifras que solamente encontramos en dumbphones, algo que ilustra bastante bien el problema del sector con los móviles grandes. «

Javier Pastor

«No son súper compactos, pero tanto el Pixel 3a como el Pixel 4a (389 euros) son buenas opciones por sus diagonales (5,6 y 5,8 pulgadas respectivamente) pero sobre todo por su apuesta por un smartphone con Android puro y una cámara que suele estar por encima de muchos móviles con precios superiores.

Es cierto que en otras especificaciones no son especialmente destacables, pero creo que ambas son buenas opciones para los amantes de Android y los móviles compactos.»

Enrique Pérez

«Cuando nos referimos a móviles compactos, el primer detalle en el que nos fijamos suele ser el tamaño de la pantalla. Pero hoy en día no siempre es útil para reflejar cómo es el terminal. El ancho es clave y aquí el Sony Xperia 5 II y sus 68 mm es extremadamente cómodo, pese a ofrecernos un excelente panel de 6,1″ OLED a 120Hz.

Estamos ante un gama alta con todas las de la ley, con su chipset Snapdragon 865, sus 8 GB de RAM y una autonomía espectacular que va mucho más allá de lo que indican los miliamperios-hora. Los móviles de Sony tienen un precio elevado, eso es difícil de justificar, pero si buscáis un móvil compacto, el Xperia 5 II es uno de los que mejor experiencia ofrecerá.

Si queréis un móvil pequeño, el factor clave es la compactación. Y aquí Samsung hace un trabajo excelente. Mi recomendación sería el Samsung Galaxy S20 (665 euros), el modelo normal. Estamos ante un móvil con un panel Dynamic AMOLED con un ratio del 89,5%, lo que a la práctica nos permite tener casi todo pantalla en un cuerpo muy reducido. Y es que tenemos un móvil que pesa solo 163 gramos.

Luego ya tenemos todas las características del buque insignia de Samsung, desde su cámara, diseño, resistencia al agua… el Galaxy S20 puede comprarse a un precio interesante y reúne lo mejor de los dos mundos: un diseño compacto y muy manejable y las características de un buque insignia tradicional.»

Samuel Fernández

«Es cierto que el iPhone 12 mini (747 euros) ha llamado mucho la atención por ese formato tan compacto (13 centímetros de altura solamente) que parecía haber desaparecido del panorama móvil. Y de hecho, en Android es tan difícil de encontrar que no hay modelos con esa altura y ese tamaño en general, aunque nos podemos acercar lo máximo posible.

Sin embargo, acercarse lo máximo posible para encontrar un “mejor móvil compacto” implica irse a los 15 centímetros de altura a no ser que únicamente quieras un Pixel. Y en ese tamaño de teléfono yo creo que me quedaría con el Huawei P40 (499 euros), incluso con su problema con los servicios de Google, o con el Samsung Galaxy S20 (665 euros). Me parece que serían mis primeras opciones.»

Iván Linares

«Aparte de los iPhone 12 mini (747 euros) y iPhone SE (459 euros) resulta difícil recomendar un móvil suficientemente compacto. Las pantallas grandes son lo habitual, sobre todo en Android. En este sistema no abundan los móviles de tamaño contenido, aunque sí que hay algún ejemplo. Como el Google Pixel 4a (389 euros).

El Pixel 4a de Google es una gran recomendación. Es ‘pequeñito’, ofrece potencia más que de sobra para lo habitual, incluye capacidades fotográficas de altísimo nivel, sus actualizaciones son inmediatas y hasta el consumo energético es contenido. Su comodidad es un enorme valor: puede utilizarse con una mano y el tacto es muy agradable. El Pixel 4a es una buena elección, lástima que su precio roce los 400 euros.

Por la mitad puedes conseguir el Nokia 4.2 (179 euros), un Android One con pantalla de 5,7 pulgadas que mantiene un buen equilibrio entre diseño y dimensiones a costa de sacrificar potencia.

Y si hacen falta más prestaciones, creo que el Sony Xperia 10 II (419 euros) puede ser una buena elección. Aunque eso sí, la diagonal engaña: sus 6 pulgadas de pantalla penalizan debido al ratio 21:9.

¿Que prefieres un iPhone? El 12 Mini es la elección mayoritaria, aunque el iPhone SE también merece atención. Los marcos son exagerados, lo que reduce la superficie útil de pantalla. Sin que pierda potencia por el camino: por 489 euros para el modelo de base se obtiene la entrada más económica a la gama de 2020 en términos de iPhone.»

Antonio Sabán

«El terminal de pequeño reducido para recomendar si hay buen presupuesto tengo claro que es el iPhone 12 mini (747 euros). Desde los Xperia Compact no tenía esta sensación de contar con un gama alta al que excepto batería no le falta nada respecto a su hermano mayor, el iPhone 12 base.

Llevaba años queriendo un terminal un poco más grande que el iPhone SE original, pero sin marcos, y este es exactamente eso. Me encanta cómo sienta en mi pequeña mano, y no he tenido problemas al reproducir vídeos o leer artículos. Lo recomiendo para cualquier persona, excepto si su uso en horas de pantalla cada día pasa de las cinco horas, porque no llegará nunca al final de la jornada

El terminal que compraría si no tuviese el iPhone 12 mini, dado que el Pixel 5 no se vende en España, sería otro pequeñito, el Google Pixel 4a (389 euros).

Su diseño no es demasiado estilizado, pero me fascina que por menos de 400 euros se pueda disfrutar de la que junto a la cámara de los iPhone me parece la mejor cámara del mercado, y que para muchas personas es mejor en rango dinámico o retrato. Android puro es amor, por eso a un Pixel le acabo perdonando casi todas las carencias que presentan, y sobre todo en este tamaño.»

