Rastreadores del COVID-19 alertan del riesgo que la policía utilice este sistema para seguir a manifestantes y sus contactos

El rastreo de contactos es una potente herramienta para ayudar a seguir la evolución del COVID-19. Sea manualmente o mediante aplicaciones. Pero ahora la policía está empezando a aplicar este tipo de prácticas para sus investigaciones, empezando por las actuales protestas que están sucediendo en los EE.UU.

Una decisión que está generando preocupación por parte de los rastreadores de contactos. Y es que más allá de las implicaciones respecto a los manifestantes, los expertos alertan que puede llegar a afectar la confianza que la población tenga en estos sistemas de seguimiento y aumente el número de gente que no quiera cooperar.

La polémica ha surgido a raíz de unos comentarios del Comisionado de Seguridad Pública de Minnesota, John Harrington, quien en una rueda de prensa explicó que la policía estaba comenzando a rastrear a los manifestantes que habían arrestado. Una investigación en la que intentan averiguar «con quién se asocian, qué plataformas utilizan, qué apoyos tienen y construir la red de información asociada» a esas personas.

«Estamos comprobando si la gente a la que hemos arrestado está conectada a esas plataformas», explicaba el Comisionado.

“#ContactTracing out-of-state rioters arrested in #GeorgeFloyd protests..” – MN

aHEM: “Oh yeahhh. You didn’t think ‘contact tracing’ was going to remain the bailiwick of those trying to contain #COVID19? It’s gonna be LEO’s new buzzword.” https://t.co/mjR0z2tmNW pic.twitter.com/kZjyeBMCgP

— aHEMagain Actual (@aHEMandias) May 30, 2020