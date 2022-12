RAWTherapee, el editor RAW definitivo, tiene lista su esperadísima actualización: estas son sus novedades

Estamos ante uno de los mejores programas para revelar archivos RAW. RAWTherapee es un programa de procesamiento de imágenes en bruto multiplataforma (publicado bajo la Licencia Pública General GNU versión 3) diseñado por el húngaro Gábor Horváth. Acaban de presentar la última actualización después de dos años. Vamos a conocer las novedades del programa de edición más completo y complejo que podemos instalar en nuestro ordenador.





Su nombre, que nos remite a una consulta médica, viene de The Experimental RAw Photo Editor (el editor de RAW experimental). Su base es DCRAW, una aplicación de código abierto de revelado que funciona como el motor de revelado de diferentes programas.

Las novedades de RAW Therapee

La última actualización ha tardado dos años en llegar. Y la explicación que ha dado Pat David, en nombre del equipo de RAWTherapee, es lógica. Como ha ocurrido en otras ocasiones, el COVID ha tenido mucho que ver.

Este programa, desarrollado por un equipo activo de voluntarios, tiene más posibilidades que los programas más conocidos del mercado. Y son capaces de mostrar cómo es un archivo RAW realmente, sin todos los ajustes ocultos que suelen traer.

Entre las novedades más importantes tenemos los ajustes locales. Ahora permite trabajar por zonas a partir de máscaras a partir de las diferencias de color, tal como hacen desde hace pocas versiones Adobe Lightroom y Capture One.

El sistema que ha escogido RAWTherapee es el mismo que utiliza Nik Collection para sus famosos U-point. Es ágil y rápido para conseguir selecciones precisas con buenas transiciones. Además, tiene tres niveles, según la dificultad del contorno del objeto.

Solo tienes que pinchar en el color que quieres seleccionar y automáticamente marca en blanco las zonas que nos interesan. El sistema funciona tan bien que parece que estamos con máscaras de luminosidad.

Las máscaras de RAWTherapee

Otra novedad es el control del color mediante lo que han llamado perfiles abstractos. Es una de las formas más limpias de crear un estilo único, como si estuviéramos trabajando con los clásicos LUT del mundo del cine.

De este mundo también llegan dos formas de ver la luminosidad, y sobre todo el color de una imagen. En los programas de edición solo tenemos el histograma, pero RAWTherapee permite trabajar con la forma de onda y el vectorscopio para uma mejor interpretación de la información.

Para finalizar, entre las novedades más importantes, destacamos la herramienta Eliminación de manchas, uno de los grandes problemas de la fotografía digital y la Corrección de perspectiva, perfecta para arreglar las líneas convergentes por una mala posición de cámara.

Eliminación de manchas en RAWTherapee

Y hay más cosas, como nuevos algoritmos de interpolación o un equilibrio de blancos mejorado… Además de la sacrosanta compatibilidad con las cámaras más modernas o queridas por el público, como toda una Canon EOS R5 o una FujiFilm X-T1.

¿Es un programa para todo el mundo?

Puedo decir, sin miedo a equivocarme, que estamos ante uno de los mejores reveladores RAW del mercado. El problema es que es muy difícil de manejar. Tiene tantas opciones y algunas tan complejas como el ajuste Lab o el ajuste de ondículas, que nos permite dividir la imagen en varios niveles de detalle para tratarlos por separado.

Además, la traducción al español es muy precaria y casi interesa más trabajar en inglés directamente, con todo lo que supone. Hay que saber mucho de fotografía, todavía mucho más de informática y dedicarle mucho tiempo para lograr un resultado perfecto.

Resultado final

Cuando lo consigues, sabes que has alcanzado el nivel más alto dentro de la fotografía digital, sin dudarlo. Llevo varios años, de forma intermitente, intentando hacerme con él. Ahora que se avecinan nuevos tiempos que me tendrán alejado de estos lares, puede que me dedique en cuerpo y alma a este programa, porque se pueden lograr cosas imposibles con otros.

Es más un programa para informáticos que para fotógrafos clásicos. Está destinado a los que se preocupan más por el píxel que por la imagen completa. Y desde luego no es para trabajar con una boda, aunque tiene un editor de lotes digno de mención.

De todas formas, si te atreves, tienes un pequeño resumen que hice hace años en Xataka Foto, y un completo manual que se actualiza una y otra vez gracias a todos los programadores que forman parte de este programa único.

En Xataka| Esta fotografía lleva cocinándose ocho años y un mes: la foto con la exposición más larga de la historia