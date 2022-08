Realme 9i 5G: un elegante diseño y lo último en conectividad a precio de derribo

Realme acaba de presentar en India el Realme 9i 5G. Se trata del hermano «mayor» del Realme 9i que ya conocemos, con la diferencia de que en lugar de optar por un Snapdragon 680, este nuevo modelo se pasa al MediaTek Dimensity 810 para ofrecer conectividad 5G. Todo ello a un precio de lo más suculento.

Y es que, si bien es cierto que el dispositivo ha sido anunciado en India y, por lo tanto, no conocemos su precio en euros, sí sabemos que al cambio su precio parte de los 185 euros al cambio. Si tenemos en cuenta que el Realme 9i 4G costó 229 euros de lanzamiento, podemos hacernos una idea aproximada del precio que tendrá este modelo. En cualquier caso, actualizaremos cuando conozcamos su precio oficial en España.

Ficha técnica del Realme 9i 5G

realme 9i 5g dimensiones y peso 164,4 x 75,1 x 8,1 mm 187 gramos pantalla IPS/LCD de 6,6 pulgadas Resolución FullHD+ (2.408 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 90 Hz Tasa de muestreo táctil: 180 Hz 400 nits procesador MediaTek Dimensity 810 5G GPU ARM Mali-G57 MC2 memoria ram 4/6 GB 5 GB RAM virtual almacenamiento interno 64/128 GB UFS 2.2 Ampliable con microSD cámara trasera 50 MP f/1.8 Macro 2 MP, 4 cm Profundidad cámara delantera 8 MP f/2.0 batería 5.000 mAh Carga rápida 18W sistema operativo Androiod 12 con Realme UI 3.0 conectividad 5G WiFi ac Bluetooth 5.2 GPS, Beidou, Glonass otros Dual NanoSIM Jack de 3,5 mm Cargador incluido Lector de huellas lateral precio Desde 185 euros al cambio

El 5G llega de la mano de MediaTek

A pesar de lo que podría dar a entender el nombre, el Realme 9i 5G es diferente a su hermano 4G. Este modelo, por ejemplo, se deshace del módulo de cámaras y, en su lugar, opta por integrar las lentes en el propio chasis. El acabado, además, se aleja de las líneas para apostar por una trasera más plana, pero con brillos.

El dispositivo es algo más ligero y delgado que el modelo 4G, pero mantiene el tamaño y tecnología de la pantalla. Así, hablamos de un panel IPS/LCD de 6,6 pulgadas con resolución FullHD+ y 90 Hz de tasa de refresco. Algo que llama la atención es que Realme 9i 5G no tiene el panel agujereado, sino que aloja la cámara delantera en un notch con forma de gota.

En su interior encontramos el MediaTek Dimensity 810, un SoC de MediaTek fabricado en un proceso de seis nanómetros con cuatro núcleos a 2,4 GHz de velocidad máxima y la GPU Mali G-57 MC2. Más allá de sus componentes, lo interesante es que tiene módem 5G (NSA y SA) integrado y que permite tener el 5G activado en ambas tarjetas SIM. También tiene WiFi 5, Bluetooth 5.2 y GPS, pero no se hace referencia alguna al NFC.

A todo ello le da vida una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18W (nada fuera de lo normal en este apartado) y Android 12 con Realme UI 3.0, la capa de personalización de Realme. Dadas las demás especificaciones mencionadas anteriormente, es de esperar que la autonomía sea uno de sus puntos fuertes, al menos sobre el papel, pero saldremos de dudas cuando tengamos ocasión de analizarlo.

Finalmente, y en lo referente a las cámaras, el Realme 9i 5G tiene una configuración bastante básica. El lote consta de un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor de profundidad para los retratos y un macro capaz de tomar fotos a cuatro centímetros del sujeto. Es llamativo que no tenga, al menos, un gran angular. En la parte frontal encontramos una única cámara de ocho megapíxeles.

Versiones y precio del Realme 9i 5G

El Realme 9i 5G ha sido lanzado en India y, por ahora, no hay noticias sobre su posible llegada a España. No obstante, no sería raro que llegase en algún momento. El dispositivo está disponible en color dorado y negro y en dos versiones cuyos precios son los que siguen:

Realme 9i 5G 4/64 GB : 14.999 rupias, unos 185 euros al cambio.

: 14.999 rupias, unos 185 euros al cambio. Realme 9i 5G 6/128 GB: 16.999 rupias, unos 209 euros al cambio.