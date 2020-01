Realme Buds Wireless, análisis: unos auriculares con banda de cuello tan asequibles como ligeros

Los auriculares bluetooth ya pueden comprarse a precio asequible. Estos últimos meses hemos visto cómo el coste de los auriculares inalámbricos ha bajado rápidamente y hoy en día es posible adquirir unos sin cable por menos de 30 euros. Es el caso de los nuevos Realme Buds Wireless, los nuevos auriculares del fabricante chino que ha llegado a España con un amplio catálogo de productos, desde sus competitivos móviles Realme X2 y X2 Pro hasta estos auriculares con soporte para el cuello y conexión Bluetooth 5.0.

Son una interesante propuesta para quienes estén buscando unos auriculares bluetooth, con buena autonomía y además quieran ese punto extra de estabilidad que proporciona la banda. Los hemos estado probando durante el último mes y aquí os traemos nuestro análisis de los Realme Buds Wireless.

Ficha técnica de los Realme Buds Wireless

Realme Buds Wireless Unidad de diafragma 11,2 milímetros Impedancia 32 ohmios Tipo In-ear inalámbricos con soporte de cuello Conexión Bluetooth 5.0 Compatibilidad iOS y Android Autonomía 110 mAh, hasta 12 horas (según fabricante) Presión auditiva 101 dB Respuesta en frecuencia 20 – 20.000 Hz Diseño microUSB, resistencia al agua IPX4, 30 gramos Precio 29,99 euros

Diseño: sorprenden por lo ligeros, cómodos y estables que son

Los Realme Buds Wireless son unos auriculares sencillos, pero realmente cómodos. Su construcción no es la más cuidada y los materiales utilizados no transmiten grandes sensaciones, pero cuando te los pones te olvidas de ellos. Y eso es algo bueno. Habiendo probado otros auriculares de este estilo, los Realme Buds Wireless me han convencido especialmente porque su soporte del cuello es flexible y muy ligero, por lo que al final no suponen un «peso» extra.

Sobre la banda del cuello gira toda la experiencia de estos auriculares. Están disponibles en color negro, con el pequeño cable en color amarillo. A nivel estético, la parte superior es llamativa pero el soporte del cuello pasa bastante desapercibido, consiguiendo ser un producto moderno y bonito pero sin pasarse. Pero como decimos, lo más importante es que pesan únicamente 30 gramos y son flexibles. Esto hace que cuando los llevemos sean fáciles de colocar y sacar, además de que se adaptan bien a cada persona. Eso sí, son bastante simétricos y en algunas ocasiones nos hemos equivocado al colocárnoslos.

Esta buena ergonomía de la banda de cuello compensa en parte los propios auriculares. Estamos ante unos tipo in-ear, con una pequeña goma para adaptarse a la oreja. Esta se gira con facilidad, por lo que habrá que mirar que la tenemos como queremos.

Una vez colocados, lo cierto es que se sujetan bien pero están un punto por debajo de otros auriculares más caros. Es por eso que la banda del cuello es tan importante en estos Realme Buds Wireless, porque sino fuera por ella estaríamos ante unos auriculares con una sujeción más bien básica. Pero al tener la banda conseguimos esa estabilidad extra que nos vendrá muy bien por ejemplo cuando estamos haciendo ejercicio.

Los he estado probando durante muchos (aunque menos de los que debería) días en el gimnasio y al correr sobre la cinta me han venido bien y no he tenido que recolocarlos. Eso sí, al ser tan ligeros cuando iba deprisa me «saltaban» sobre los hombros, por lo que el truco fue colocar la punta de la banda del cuello por debajo de la camiseta. Así quedaban fijos, no pesaban y la estabilidad era bastante mayor que los auriculares bluetooth tipo Airpods.

La banda es resistente al agua con certificación IPX4, está fabricada en silicona y cuenta con una parte en aleación de níquel-aluminio. Ahí es donde tenemos el puerto microUSB y en el otro lado tres botones físicos para subir o bajar el volumen y un central con el logo de Realme.

Con estos botones podremos controlar la música, los vídeos, aceptar llamadas o activar el asistente del móvil. Eso sí, no esperemos unos botones con un tacto especial. Estamos ante unos auriculares económicos y eso se nota en detalles como los botones. Sí se agradece la inclusión de un pequeño LED para indicar el estado de la batería o si están conectados.

Pese al coste, Realme incorpora algunas funciones no muy habituales de encontrar como el ‘Magnetic Fast Pair’. Esto es básicamente que los dos auriculares disponen de una conexión magnética entre ellos para juntarse si los acercamos y apagarse automáticamente al cabo de cinco segundos. Es un añadido curioso que permite llevarlos más recogidos y no gastar tanta autonomía cuando nos olvidamos de ellos, aunque la fuerza magnética no es muy grande y si los guardamos mal o toqueteamos se separan con facilidad.

Sonido: unos graves bien conseguidos para su rango de precio

El fabricante nos ofrece unos auriculares tipo in-ear sin cancelación de ruido pero con un driver de 11,2 milímetros con la tecnología japonesa Daikoku Voice Coil. Tenemos una impedancia de 32 ohmios, una presión auditiva de 101 dB y una respuesta en frecuencia de 20 a 20.000 Hz. Pero, ¿qué tal suenan estos Realme Buds Wireless? Lo cierto es que estamos ante unos auriculares sencillos, que no sorprenden por su sonido pero sí convencen.

Con lo que hemos probado, debemos decir que no hay ningún punto donde la experiencia esté por debajo de lo esperado. Si bien como decimos, no podemos pedir mucho más. Los altos y medios están conseguidos, las voces son suficiente nítidas y los graves son ligeramente más profundos de lo que hemos probado en auriculares de la competencia de su misma gama de precio.

Pese a ser de tipo in-ear no aíslan especialmente el ruido exterior, algo que en ambientes ruidosos puede ser un pequeño problema. El volumen máximo tampoco es muy elevado, aunque sí están un punto por encima de lo que ofrecen los auriculares más sencillos. Habiendo probado los OnePlus Bullets Wireless 2, estos Realme Buds Wireless los situaría solo un peldaño por debajo, pese a que su precio es sensiblemente inferior.

Se agradece contar con Bluetooth 5.0, una versión que no todos los auriculares añaden. Comentaros que no hemos tenido problemas de sincronización y el emparejamiento ha sido en todo momento bastante rápido.

A nivel de códecs, los Realme Buds Wireless cuentan con SBC y AAC, aunque no disponen de aptX de Qualcomm.

Autonomía: la gran ventaja de tener ese «espacio extra»

Con una batería de 110 mAh, los Realme Buds Wireless prometen teóricamente una autonomía de 12 horas con el volumen al 50%. Y lo cierto es que en ocasiones hemos obtenido incluso más. Con el volumen al 80%, hemos obtenido habitualmente algo más de 10 horas. Durante unos días que los utilicé para trabajar intensivamente me duraron dos jornadas.

Para el tema de la carga, los Realme Buds Wireless llegan con microUSB. Aquí echamos en falta un puerto USB tipo C que nos ofreciera una carga más rápida, pero es un precio a pagar por reducir el coste de los auriculares. Afortunadamente no tenemos un cargador propietario ni nada extraño como ocurre en algunos wearables. Aquí simplemente conectaremos el cable microUSB y lo cargaremos. El tiempo de carga se sitúa en algo más de dos horas para alcanzar el 100%.

Realme Buds 2, la versión con cable

Además de los Realme Buds Wireless con bluetooth y soporte para el cuello, también hemos podido probar los Realme Buds 2 que podrían entenderse como la versión equivalente pero con cable. El diseño de los auriculares es prácticamente idéntico, con el cable negro en vez de amarillo y un pequeño soporte para organizarlos.

Su precio es de 19,99 euros y a nivel de sonido mantienen el mismo driver de 11,2 mm, ofrecen un nivel de presión auditiva ligeramente superior con 103 dB pero en general el resultado es muy similar. Realme también mantiene la conexión magnética entre los dos auriculares, una característica que suele verse en modelos más caros.

Realme Buds Wireless, la opinión de Xataka

Cuando probamos los nuevos móviles de Realme avisamos que esta marca china llega pisando fuerte. Estos Realme Buds Wireless son otro gran ejemplo de cómo se están haciendo las cosas bien en esta compañía y con una política de precios bastante agresiva. Por 29,99 euros tenemos unos auriculares inalámbricos que la mayoría de usuarios disfrutarán. No tenemos una calidad de sonido superior, pero sí ofrecen un punto cuidado de graves y es difícil encontrar en este rango unos auriculares bluetooth con esta calidad.

Al buscar auriculares inalámbricos la mayoría solemos mirar los tipo in-ear de botón, más minimalistas. Pero lo cierto es que el soporte de cuello, sobre todo si es tan ligero y flexible como este, es una gran ayuda a nivel de estabilidad y además permite a los auriculares ofrecen una autonomía mucho mayor.

Por algo más de dinero tenemos alternativas que ofrecen una mejor experiencia como los Sennheiser Momentum Free, los BeatsX o los Sony WI-C400, pero estos Realme Buds Wireless se sitúan en esa gama media tan interesante para muchos usuarios que tampoco necesitan una alta fidelidad. Una interesante compra que ejemplifica como los auriculares bluetooth cada vez son más asequibles.

