Realme fecha el lanzamiento de su primer portátil, el Realme Book, y adelanta que llegará con lo último de Intel

Que Realme lleva tiempo adentrándose en terrenos ajenos al mundo móvil no es ningún secreto. La compañía ya vende relojes inteligentes, auriculares, pulseras y hasta bombillas o cámaras de seguridad, pero quiere ir un pasito más allá. ¿Cómo? Con el lanzamiento de su propio portátil, el Realme Book.

Sabíamos que Realme estaba trabajando en este dispositivo desde hace algún tiempo, pero ahora por fin sabemos que se presentará el próximo 18 de agosto, así como algunas de sus especificaciones y funciones principal.

¿Qué sabemos del Realme Book (o Realme Book Slim, no se sabe exactamente cuál será su nombre en Europa)? Por lo que nos ha enseñado la compañía en el vídeo sobre estas líneas, el dispositivo tendrá un «diseño metálico premium», será ligero y tendrá un grosor de 14,9 milímetros.

Por otro lado, en Weibo la cuenta de Realme ha compartido que montará lo último en procesadores Intel, es decir, los Intel de 11ª Generación. Por la imagen, podemos afirmar que como mínimo veremos un modelo con un i5, pero no sabemos si habrá más configuraciones.

En cuanto a la pantalla, Realme va a montar un panel 3:2 (algo que conocemos, por ejemplo, de los portátiles de Huawei) con resolución 2K (2.160 x 1.440 píxeles) y la capacidad de reproducir el 100% del espacio de color sRGB. Por estas especificaciones, parece un portátil enfocado a la productividad y movilidad.

Y hablando de productividad, otra novedad que encontraremos en este ordenador es PC Connect. Esta tecnología nos permitirá mostrar la pantalla del móvil en el PC y controlarlo desde el mismo, tal y como podemos hacer con los portátiles y móviles de Huawei o con la app Mi Teléfono en Windows 10 y algunos móviles. No sabemos exactamente cómo funcionará, pero cabe esperar que se desvele durante la presentación.

‌Being a trendsetting technology pioneer, we are back with «THE BIGGEST LAUNCH EVER» with the latest revolutions in technology.

Introducing the #realmeGT series and #realmeBook Slim at 12:30 PM, 18th August.

RT if you’re excited for the launch.https://t.co/EktiygKxCo pic.twitter.com/nDnUlpAE6z

— realme (@realmeIndia) August 12, 2021