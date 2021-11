Realme GT Neo 2, análisis: un duro golpe en la gama alta económica con tan solo un pecado

El Realme GT Neo 2 es el tercer miembro de la familia GT, hermano directo de los Realme GT y Realme GT Master Edition. Se sitúa en un punto medio, siendo así un modelo de gama alta, pero algo por debajo en potencia respecto al Realme GT. Es un móvil que, ya te podemos adelantar, nos ha sorprendido gratamente: uno de esos teléfonos que dan más de lo que ya de por sí prometen en la ficha técnica.

Pasa por nuestra mesa de análisis este Realme GT Neo 2, un teléfono con un punto débil y una extensa lista de puntos sobresalientes. Potencia de Qualcomm, carga ultra-rápida y batería enorme, era difícil que el cóctel saliera con un mal sabor.

Ficha técnica del Realme GT Neo 2

REALME GT NEO 2 Pantalla AMOLED 6,62 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 120 Hz Procesador Snapdragon 870 RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Software Android 11 + Realme UI 2.0 Cámara trasera Principal: 64 MP f/1.8 Gran angular: 8 MP f/2.3 Macro: 2 MP f/2.4 Cámara frontal 16 MP f/2.5 Batería 5000 mAh Carga rápida 65 W Conectividad Dual SIM, 5G, 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C Otros Lector de huellas en pantalla Altavoces estéreo Dimensiones y peso 162,9 x 75,8 x 8,6 mm 199,8 g Precio Desde 449 euros

Diseño: el plástico también puede parecer premium

El Realme GT Neo 2 es la prueba de que los móviles de plástico pueden sentirse en la mano como (casi) cualquier otro gama alta. En este caso tenemos un terminal que no supera los 200 gramos de peso, con un acabado mate que repele muy bien las huellas (no tanto la grasilla de los dedos) y con una ligera curvatura trasera que lo hace muy agradable en mano.

El Realme GT Neo 2, pese a estar acabado en plástico, tiene una construcción sólida y digna de un terminal que apunta a ser premium

El botón de encendido es ligeramente rugoso para facilitar su pulsación.

La botonera está bien construida, es sólida, tiene el botón de encendido en el lado derecho y los de volumen en la parte izquierda. Los botones también son de plástico, pero están bien rematados, no bailan lo más mínimo y la pulsación es agradable. Pese a ser un terminal con más batería que el Realme GT, es más delgado que la versión en plástico de su hermano mayor, con 9,00 mm de grosor.

A nivel de dimensiones es un móvil grande y voluminoso, en la línea de rivales como el Samsung Galaxy S21 Ultra o el iPhone 12 Pro Max. No obstante, al no ser excesivamente pesado, no es tan molesto en mano como algunos de sus rivales que rozan los 230 gramos.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cc) Realme GT Neo 2 162,9 75,8 9,0 200 6,43 4.500 123,47 111,13 Xiaomi Mi 11 Utra 164,3 74,6 8,38 234 6,81 5.000 122,57 102,71 Samsung Galaxy S21 Ultra 165,1 75,6 8,9 228 6,8 5.000 124,82 111,09 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 OnePlus 9 Pro 163,2 73,6 8,7 197 6,7 4.500 120,12 104,5 iPhone 12 Pro Max 160,8 78,1 7,39 228 6,7 3.687 125,59 92,81

El módulo de cámara apenas sobresale, aunque el móvil baila ligeramente cuando lo apoyamos boca arriba encima de cualquier superficie plana. En el borde inferior encontramos altavoz y puerto tipo C, quedando la parte superior sin ningún otro elemento.

Respecto al frontal, es bastante conservador, con un agujero en su parte superior izquierda y unos marcos bien aprovechados, aunque con una notable barbilla frontal. La sensación general que transmite el dispositivo es de estar bien construido, ser sólido y estar en la línea de lo que se pide por este precio. Hubiésemos agradecido cristal en la parte trasera, pero el acabado mate disimula los materiales empleados.

Pantalla: una grata sorpresa

El panel del Realme GT Neo 2 es de 6,62 pulgadas, tiene resolución AMOLED y una tasa de refresco (supuestamente adaptativa) de 120Hz. Promete un pico máximo de 1.300 nits y soporta contenidos en HDR10+. Según Realme, el panel puede moverse entre 30, 60, 90 y 120Hz para ahorrar energía. No obstante, en nuestras mediciones, el panel solo se mueve entre 60 y 120 Hz, al menos en el momento de analizar este teléfono. Puede que en futuras actualizaciones se active la tasa adaptativa, pero aún no lo es.

Salvando este detalle, la pantalla del Realme GT Neo 2 es sorprendentemente buena, y la sorpresa llega porque, en un terminal que ronda los 400 euros, tenemos un panel similar a los que encontrábamos en 2020 en los paneles de 1.000 euros. El brillo máximo al sol es suficiente (aunque un poco más no hubiese venido mal), los ángulos de visión son buenos y la experiencia general es magnífica.

La tasa de muestreo táctil es de las más elevadas del mercado, por lo que la respuesta del panel es prácticamente inmediata

A esto hay que sumarle que la tasa de muestreo táctil es de 600Hz, casi el doble que su hermano mayor, el Realme GT. La latencia del panel es prácticamente inexistente, dando una sensación de fluidez difícil de describir. La tasa de muestreo hace referencia a las veces que el panel comprueba si estamos pulsando la pantalla, por lo que cuanta más alta es, mejor responde. La respuesta es inmediata, en cuanto posas el dedo el panel reacciona, mucho más rápido que buena parte de sus rivales directos.

En cuanto a los ajustes de calibración, podemos configurar distintos perfiles de color, forzar el HDR en cuanto a software y potenciar los colores en vídeo. En caso de servidor lo he dejado todo de fábrica, ya que el panel está bien calibrado, tiene colores precisos y cumple con su cometido punto por punto.

El único punto a mejorar, tal y como ya nos pasó con el Realme GT, es el brillo automático, algo lento. No es algo dramático, pero si salimos de casa a la calle a plena incidencia de luz solar, tarda un par de segundos en darse cuenta de la luminosidad exterior para pasar a subir el brillo.

Rendimiento: un 870 exprimido al límite

He probado varios teléfonos con el Qualcomm Snapdragon 870, pero este Realme GT Neo 2 ha logrado sorprender en rendimiento. En nuestro caso, además, hemos podido probar la versión de 12 GB de RAM. El Realme GT Neo 2 suma varios factores: el segundo mejor procesador de Qualcomm, 120Hz de tasa de refresco, 600 Hz de muestreo táctil y Realme UI.

Potencia elevada, alta tasa de refresco y una tasa de muestreo táctil fuera de lo común: este móvil lo tiene todo para ser rápido como el rayo

La fluidez es sobresaliente, uno de los móviles más eléctricos del mercado. Pero la gran sorpresa llega en juegos, sobre todo cuando hablamos de rendimiento sostenido. Es capaz de soportar intensas jornadas de títulos como ‘Genshin Impact’ con los gráficos al máximo sin apenas caídas de frames.

Este modelo incorpora una cámara de vapor construida en acero inoxidable para disipar el calor. Logra que el dispositivo no llegue a quemar, pero si le damos un uso muy exigente notaremos algunos grados extra, aunque nada alarmante. Te dejamos a continuación con los benchmarks de este teléfono. Curiosamente, ha dado resultados más cercanos al Snapdragon 888 que al 870 (de hecho, en PCMark ha superado a sus rivales con este procesador), por lo que Realme ha exprimido al límite este chip.

Realme GT Neo 2 ASUS Zenfone 8 Xiaomi Mi 11 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra Huawei P40 Pro iPhone 12 Pro PROCESADOR Snapdragon 870 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Exynos 2100 Kirin 990 Apple A14 Bionic RAM 12 GB 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB 6 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 1.000 / 3.014 1.031 / 3.538 1.127 / 3.663 991 / 3.272 943 / 2.527 1.614 / 4.148 3D MARK (SLING SHOT) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) 9.226 8.726 – PCMARK WORK 14.347 11.113 11.691 14.043 9.476 –

Software: una ROM completa, aunque muy densa

Realme UI es la capa de personalización del fabricante, con un launcher relativamente similar al de Android Stock, y con unos menús muy completos, pero que pueden llegar a abrumar. En este caso la ROM está basada en Android 11, a la espera de que la nueva versión de la capa empiece a llegar de forma estable, basada en Android 12.

Realme UI es una ROM limpia y cargada de ajustes, aunque necesitaremos algún tiempo para adaptarnos a todas las funciones que trae, ya que no son pocas

El menú de ajustes hace una buena separación de cada uno de los elementos del sistema, pero en los submenús encontramos un número de funciones elevado, quizás demasiado. Nos ha gustado el apartado de personalización, que permite configurar el estilo de los iconos, diseño de las apps, animaciones, colores, panel de notificaciones, etc.

También tenemos un espacio de juego bastante completo, que bloquea el brillo automático, ajusta la resolución, permite ajustar el perfil de la CPU y bloquear notificaciones, llamadas y demás.

Realme incorpora asimismo un apartado de ‘herramientas prácticas’, muy denso, aunque útil. Aquí podemos configurar los gestos de navegación (propios, no son los de Android 11), gestos y movimientos (no para navegar, sino para capturas de pantalla y demás), ajustes para capturas de pantalla, grabación de pantalla, inicio rápido… Podemos hacer de todo con esta ROM, pero necesitamos unos cuantos días para configurarlo todo.

Llama asimismo la atención un modo que Realme denomina ‘Modo GT’, que sirve para poner la CPU y la GPU al máximo para mejorar el rendimiento. Si el teléfono detecta que no estamos realizando una tarea intensiva, apaga este modo de forma automática para que la batería no vuele.

En definitiva, una ROM muy completa, pero que requiere cierto tiempo y curva de aprendizaje, ya que hay ajustes por doquier y funciones para personalizar prácticamente cualquier punto del teléfono.

Biometría

A nivel de biometría el Realme GT Neo 2 cumple con nota. Cuenta con un lector de huellas ultrasónico en la pantalla que funciona de forma prácticamente inmediata y con una tasa de error mínima. De hecho, en la semana que he estado probando este teléfono, no ha fallado una sola vez en la lectura.

El reconocimiento facial también es de nivel, aunque se realiza mediante la cámara frontal, por lo lo que no es un método demasiado seguro. Necesita, además, suficiente luminosidad para funcionar y no es todo lo rápido que pudiera. En nuestro caso, apostamos por su lector de huellas como principal método para desbloquearlo.

Autonomía: todo un campeón (si no nos emocionamos jugando)

El Realme GT Neo 2 tiene una generosa batería de 5.000mAh, acompañada de una carga rápida de 65W que, ya te adelantamos, es espectacular. En cuanto a cifras de autonomía tenemos una media de siete u ocho horas de pantalla en día y medio con uso de redes sociales, cámara de fotos, navegación y demás. Sí que hemos notado que, jugando a títulos muy exigentes, la batería baja rápidamente, pero aún así se mantiene cerca de las seis horas de pantalla.

Cargar 5.000mAh en 30 minutos es una auténtica maravilla. Si tenemos prisa, con 10 minutos tenemos más de un 30% de batería

En cuanto al tiempo de carga, es sobresaliente. En tan solo 10 minutos carga un 30%, en 15 minutos más de un 50% y la carga completa se realiza en 30 minutos. Media hora para cargar una batería de 5.000mAh es una cifra impresionante, por lo que si algún día andamos justos, con 15 minutos de carga tenemos lo que queda de día resuelto.

Gran parte del calor va al propio cargador durante la carga, un punto importante para la vida útil de la batería. No hemos notado calor excesivo a la hora de cargar este Realme, que además cuenta con un sistema de carga optimizada para detectar patrones de uso y rebajar la potencia de carga si, por ejemplo, cargamos todos los días por la noche.

Sonido: dos altavoces que presumen de volumen máximo

El sonido ha sido otra de las gratas sorpresas en este Realme. El volumen máximo es muy elevado, con más de 110 decibelios. Sus único pecado es la falta de graves que, si bien no es muy acusada, echamos en falta un poco más. El sonido es estéreo, con un altavoz frontal y otro inferior, algo que proporciona una genial experiencia tanto jugando como viendo vídeos, ya que el altavoz apunta frontalmente hacia nosotros.

Además, a nivel de software cuenta con integración con Dolby Atmos, con distintos perfiles de sonido (vuelo, interiores, exteriores, etc.). No llega a ser un sonido en la línea de los móviles de gama alta

Cámara: el único pecado de este teléfono

El Realme GT Neo 2 cuenta con una cámara de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 y una lente macro de 2 megapíxeles, la misma configuración del Realme GT. La cámara frontal, integrada en la perforación del panel, es de 16 megapíxeles. Antes de hablar de los resultados de este conjunto fotográfico, repasaremos la aplicación de cámara de Realme.

App de cámara

La app de cámara de Realme es completa e intuitiva. Tenemos acceso a los distintos modos mediante pestañas, para cambiar entre modo foto, retrato, vídeo, modo noche y demás. En la parte superior tenemos accesos directos al HDR, modo de IA, filtros, flash y ajustes. Además, contamos con una pestaña ‘más’ que alberga el modo macro, un modo manual y grabación dual de vídeo, entre otros.

El funcionamiento de la misma es correcto, bastante fluido y relativamente rápido al disparar. Además, nos ha gustado especialmente que tiene integración directa con Google Lens, función que podemos activar con tan solo pulsar un botón bastante visible en la pantalla. Adicional a esto, tenemos detalles como distintos rangos de zoom (1X, 2X y 5X), a pesar de no contar con un teleobjetivo.

Cámaras traseras

El detalle del Realme GT Neo 2 es bastante artificial.

Si bien en pantalla y potencia el Realme GT Neo 2 se comporta como un gama alta, en el apartado fotográfico deja claro que es un dispositivo de corte «económico». En condiciones de buena luz los disparos son correctos, con una colorimetría relativamente acertada, aunque con algo de sobresaturación. El balance de blancos sí que se comporta de forma notable, aunque el sensor no capta demasiado detalle.

El HDR, en ocasiones, intenta subir demasiado las sombras y crea fotografías menos naturales.

El comportamiento del HDR es algo errático, ya que no siempre logra controlar las altas luces. Recomendamos dejarlo en automático para minimizar la posibilidad de tener fotografías quemadas, pero necesita una vuelta de tuerca para mejorar realmente los disparos cuando se necesita bastante rango dinámico.

Los resultados, en general, tienen ese pequeño toque de procesado artificial, con falta de detalle fino y realismo. No obstante, es una cámara diurna suficiente para usuarios medios, que no exigen demasiado en este aspecto y priman otros aspectos del teléfono.

Respecto al ultra gran angular, los resultados caen respecto a la cámara principal, aunque no llega a ser una mala cámara. Realiza bastante bien la corrección de distorsión en esquinas y, siempre y cuando disparemos de día, es un sensor al que le podemos sacar bastante partido.

Auto vs modo noche.

Cuando cae la noche, los resultados bajan otro pequeño escalón. Esperábamos un mejor rango dinámico y nitidez, a pesar de que el sensor va algo justo. En condiciones de baja luz encontramos algo de ruido, muy poca nitidez e incluso si disparamos en modo noche los resultados no mejoran demasiado. En estas condiciones se notan los disparos aún más artificiales, acercándonos bastante a la gama media más económica.

Ultra gran angular, modo auto.

Ultra gran angular, modo noche.

Respecto al ultra gran angular, apenas es capaz de rescatar detalle, incluso en modo noche, por lo que recomendamos reservarlo para condiciones de buena luz, donde sí que sabe brillar.

Sobre la cámara macro de dos megapíxeles, no aporta prácticamente nada al conjunto. Con esta resolución tan escasa apenas obtenemos detalle, el HDR no funciona con esta cámara y la colorimetría es del todo imprecisa. Es mucho mejor disparar de cerca con el sensor principal, aunque perdamos algunos centímetros de distancia.

El modo retrato es algo correcto, con un desenfoque algo artificial y un recorte que deja consigo algunos halos. Es una inclusión que se agradece, aunque Realme necesita reajustar sus algoritmos para darnos un plus de naturalidad en este tipo de tomas.

Cámara frontal

La cámara selfie es más que suficiente cuando hay buenas condiciones de luz. De hecho, contextualizando con su gama, es bastante buena. Hay buen nivel de detalle, el procesado con la piel no es demasiado agresivo y el HDR aquí sí funciona algo mejor el HDR, aunque sobran algunas altas luces, en ocasiones. El modo retrato, de nuevo, vuelve a fallar bastante, dejándose algunas partes sin desenfocar.

Vídeo

A nivel de vídeo, el Realme GT Neo 2 es capaz de grabar hasta en 4K 60 FPS, realizando un buen trabajo de estabilización en tomas diurnas. El nivel de detalle es suficiente, aunque no brilla, y el HDR no funciona del todo bien en vídeo.

Realme GT Neo 2, la opinión de Xataka

El Realme GT Neo 2 es un terminal bastante redondo, y no es fácil encontrar alternativas así. Cumple en potencia, batería, carga rápida, diseño, pantalla, sonido… La cámara es su pequeño pecado, no llega a ser un problema notable, pero sí que esperábamos algo más en este rango de precio.

La cámara es el principal pecado de este Realme, pero en el resto de apartados cumple de forma sobresaliente

Pese a es punto débil, el Realme GT Neo 2 se disfruta, tiene un procesador muy equilibrado y más eficiente a nivel térmico que el Snapdragon 888 (aunque este sea algo más potente), su rendimiento es sobresaliente y cumple con todo lo que se le pide a un terminal en el rango de los 400 euros. Si apuestas por este terminal, no te estarás equivocando.

8.5 Diseño8,5 Pantalla9 Rendimiento9,25 Cámara7,75 Software8 Autonomía8,75 A favor La construcción es exquisita, pese al plástico

El rendimiento es sencillamente espectacular

La carga rápida (al menos a corto plazo) es una pasada. En contra Las cámaras son más propias de un móvil de gama media-baja que de este conjunto

Un poquito más de grave en el sonido hubiese sido la guinda