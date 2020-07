Realme se suma a la carga «súper rápida» de 125W: prometen un 33% de carga en 3 minutos y un móvil que la soporte en agosto

Realme lleva unos días haciendo guiños desde su cuenta oficial de Twitter y, como dejaron ver, lo que tenían reservado finalmente ha encajado en esta especie de «semana de la carga súper rápida» que nos está quedando. El fabricante no se ha querido quedar atrás con respecto a su competencia (y «familia») y Realme ha presentado su carga rápida de 125 vatios.

Lo decimos porque es una anuncio que justo llega después de que OPPO, por así decirlo la «marca madre» de Realme, anunciaba ayer justo los cargadores con esta misma potencia. En el caso de Realme se trata de una tecnología válida tanto para móviles como para ordenadores con puerto USB tipo-C, y las cifras son prometedoras.

En esta ocasión el fabricante ha dado menos información, si bien Realme y OPPO comparten bastantes aspectos y cabe pensar que será algo similar a lo que vimos ayer (si no equivalente). La cifra de Realme: el 33% de la carga de una batería de 4.000 mAhen 3 minutos.

⚡33% charge in just 3 mins⚡#realme has always set a benchmark for Fast Charging in India, be it 50W SuperVOOC or 65W SuperDart Charge.

Introducing 125W UltraDART Charge, a fast charging technology matching expanding power of 5G with safety measures. pic.twitter.com/EU7CHG2ozp

— realme (@realmemobiles) July 16, 2020