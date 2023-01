Reddit ha visto nacer a todas las grandes redes sociales: así hablaban de ellas sus usuarios en sus inicios

Mucho ha llovido desde que conocimos por primera vez plataformas como Instagram, WhatsApp, Airbnb, Uber o Spotify. Todas ellas son ahora gigantes, pero lógicamente no nacieron siéndolo.

De hecho seguramente muchos estaréis de acuerdo conmigo: lo que pensábamos de esas plataformas al principio, cuando empezaron, es bastante distinto de lo que pensamos hoy en día.

Reddit ha sido un singular testigo del nacimiento de esas plataformas y servicios, y Olivia Moore, socia en Andreseen Horowitz, compartía recientemente un singular hilo en Twitter en el que agrupaba qué se decía en Reddit de esas plataformas cuando apenas se las conocía.

I love tracing consumer apps that are now huge back to the very first Reddit post about them.

It’s an unvarnished look at the original «wedge» – and the level of doubt every new product is up against.

Some gems ⬇️

— Olivia Moore (@omooretweets) January 19, 2023