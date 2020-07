Repensando la carrera de ingeniería informática: hablan los profesionales

A caballo entre la efervescente placidez del instituto y el frío mundo laboral se encuentra la universidad, un camino que deciden recorrer miles de alumnos cada año. Este periodo de la vida constituye todo un reto y a más de uno se le acaba haciendo bola, pero lo «peor» viene después: la salida de la universidad al mundo laboral supone para muchos una bofetada de realidad. Aunque sucede en muchas carreras, hemos acotado este pequeño especial al mundo de la informática y la programación.

Hemos charlado con cinco ingenieros informáticos que ya salieron de la universidad hace unos años y emprendieron su camino, llegando a convertirse en referentes del sector en España. ¿Está bien orientada la carrera? Esto es lo que opinan los profesionales.

Breve presentación de los profesionales

Antes de empezar nuestra entrevista, procedemos a presentar a quienes han decidido aportar su visión en esta reflexión sobre la informática en base a su experiencia como estudiantes y su desempeño profesional.

Bernardo Quintero es el fundador de VirusTotal, una web que analiza gratis archivos y páginas web, adquirida por Google pero que siguen trabajando desde Málaga.

Alicia Asín es cofundadora y CEO de Libelium, una empresa especializada en el Internet de las Cosas. En 2018 ganó el premio de mujeres innovadoras de la Comisión Europea por su labor al frente de la multinacional zaragozana.

Lorenzo Martínez es el CTO y fundador de Securízame, una empresa especializada en informática forense y seguridad que ofrece servicios de formación a profesionales.

Tamara Hueso es ingeniera informática especializada en Ciberseguridad, actualmente trabajando en la consultora Deloitte.

Para terminar, Juan Lupión es CTO de The Cocktail, una compañía que ofrece servicios de consultoría en transformación digital para grandes empresas. Hechas las presentaciones, es momento de hacer las preguntas.

Cómo es la asignación de tiempo hacia las tendencias del mercado

¿Está bien ajustado el tiempo en que la universidad incorpora a la enseñanza las tecnologías y tendencias que funcionan en el mercado?

Alicia Asín: «En mi caso, aprendí a programar en ADA y #C. Entiendo que la Universidad se centra en enseñar paradigmas de programación en vez del último lenguaje demandado con la premisa de que sabiendo las bases se puede aprender cualquier cosa, pero también pienso que si esto se hiciera con la tecnología que usan las empresas, los informáticos serían más plug and play en las mismas una vez terminada la carrera.»

Juan Lupión: «La sensación que tiene el alumno es que no, pero la función de la Universidad no es esa, que correspondería más a los ciclos formativos de formación profesional. La función de la Universidad debe ser formar a los alumnos para avanzar el estado del arte de la materia en cuestión, por eso la enseñanza universitaria en tecnología trata de abarcar todo el espectro del conocimiento básico.

«Recuerdo una anécdota con un profesor de la Universidad de Málaga de la asignatura de Algoritmos y Estructura Formales de Datos, que ante una pregunta similar de un alumno respondió una frase demoledora: Este lenguaje de programación del que me hablas dentro de veinte años a lo mejor ni existe, pero las listas doblemente enlazadas seguirán ahí y por eso es por lo que las tenéis que aprender. El lenguaje de programación era Borland Delphi, muy de moda a mediados de los 90. «

Tamara Hueso: «Personalmente, considero que la carrera universitaria sirve para construir una base fundamental y donde es imposible profundizar en todo el temario. Si se profundizase a conciencia en todas las asignaturas, tecnologías y lenguajes de programación, la carrera duraría 10 años en lugar de 4-5. Considero que el tiempo de la carrera está bien ajustado pero no basta únicamente con eso. Debemos continuar nuestra formación una vez finalizada la carrera universitaria.»

Considero que el tiempo de la carrera está bien ajustado pero no basta únicamente con eso. Debemos continuar nuestra formación una vez finalizada la carrera universitaria. Tamara Hueso, Deloitte

Bernardo Quintero: «Desde la empresa, pensando de forma egoísta, siempre nos gustaría que se diera más protagonismo a las tecnologías que estamos trabajando. Al mismo tiempo comprendo la visión de la universidad, el objetivo hasta la fecha es formar ingenieros con una base generalista sólida que les permita abordar con garantías su futuro profesional al margen de tecnologías y plataformas concretas. La virtud, como suele ser habitual, estaría en encontrar un punto medio. Se pueden enseñar las bases teóricas con tecnologías actuales, pero requiere un esfuerzo constante.»

Lorenzo Martínez: «En las universidades no se enseña lo último, porque consideran que primero es necesario tener una base. No te enseñan a trabajar con el último Oracle, pero te enseñan a diseñar bases de datos en papel para que cuando las implementes sea algo consistente. Te enseñan cosas que no son tendencia pero que son importantes a la hora de hacer bases de datos. «

La ventaja competitiva (o no) de construir una base sólida de conocimientos

¿Qué valor le dais al «background» que proporciona el estudiar toda la teoría y fundamentos de la tecnología, es una ventaja competitiva aunque no se salga programando en el lenguaje que más demanda tiene en el mercado?

Juan Lupión: «Desde el punto de vista de la empresa el título académico garantiza esa serie de conocimientos básicos y una capacidad de aprendizaje del empleado (las titulaciones no son fáciles), pero esa condición ni es necesaria ni es suficiente: uno podría perfectamente convertirse en un profesional competente simplemente dedicando 5 años de su vida a consumir y trabajar con todos los materiales disponibles online. Pero esta tarea se me hace aún más difícil que acabar una carrera universitaria por el nivel de determinación que exige.

La base teórica te da la capacidad de cambiar de lenguaje con facilidad y de entender que en tecnología el lenguaje de programación no es ni mucho menos el factor clave sobre el que basar tu carrera profesional: no sólo en la parte técnica sino que cuando empiezas a moverte en el entorno profesional lo que te diferencia es tu capacidad de comunicar las ideas, anticipar problemas, trabajar en equipo, gestionar de forma efectiva tu tiempo… «

Lo que te diferencia es tu capacidad de comunicar las ideas, anticipar problemas, trabajar en equipo, gestionar de forma efectiva tu tiempo. Juan Lupión, The Cocktail

Tamara Hueso: «Estudiar una carrera no es determinante, ni te hace ser mejor que los demás pero por supuesto te proporciona una base importantísima y te da muchas tablas. En la carrera te enseñan a buscarte la vida ante cualquier reto y no tirar la toalla, ya la misma carrera supone un esfuerzo.»

Bernardo Quintero: «Todo conocimiento es valorado y bienvenido, pero en nuestro caso la balanza se inclina por lo que sabes hacer a efectos prácticos. El lenguaje no es tan crítico cuando empiezas a estudiar informática, si tienes una buena base de programación no te debe resultar complicado ponerte al día en cualquier lenguaje.»

Alicia Asín: «A mí la carrera me sirvió para estructurar mi forma de pensar de una forma muy particular. A día de hoy yo no ejerzo un puesto técnico y sin embargo lo que aprendí de algoritmia me aporta mucho en la parte de gestión de procesos, prioridades, asignación de recursos, etc.»

Lorenzo Martínez: «Ese tiempo es necesario. No hace falta hacer una ingeniería para saber conocer un lenguaje de programación. Ahora bien, lo que aprendes en una ingeniería es útil para saber programar. Yo no he tocado la física de la carrera, el álgebra alguna vez y la lógica sí que me ha servido en mi carrera.

Yo hacía exámenes de programación en papel y tienen todo el sentido: sirven para no ser cómodo, para identificar uno mismo los errores sin necesidad de un ordenador, algo que el profesor hace a simple vista. Eso hace que luego seas más eficiente a la hora de programar.»

El ingeniero: ¿analista o programador?

¿Hay una lectura equivocada de que el ingeniero va a salir de la carrera siendo analista y gestor en lugar de ser un programador y eso hace que las materias troncales de la carrera estén desenfocadas?

Lorenzo Martínez: «Creo que es interesante conocer esa parte, pero de la universidad hay que salir con humildad porque vas con conocimientos de papel, sabiendo que el mundo laboral es totalmente distinto a lo que se ve. En la universidad la presión es muy inferior a la vida profesional.

Se plantea que la gente tiene que tener una evolución, que en algún momento de la vida la gente se plantee dar el salto y ser gestor, pero para eso hay que ser monaguillo antes que fraile. Para gestionar primero hay que conocer la parte técnica, lo que está debajo. Ahora bien, pretender que alguien que no tiene experiencia de campo sea un buen gestor, no me parece una evolución correcta. «

Tamara Hueso: «Yo estudié con el Plan Bolonia en la Universidad Autónoma de Madrid y la cantidad de prácticas de programación es enorme. Se estudian diversos lenguajes de programación y nos dan muchísima base. Quizás no es comparable a algunos FP, donde sí que dedican más tiempo a profundizar, pero si hay muchas asignaturas de programación.

Cuando yo empecé a estudiar, era el primer año de este nuevo plan, y sin duda durante estos años se ha mejorado mucho, el enfoque tanto práctico como teórico que se le ha dado a las asignaturas. Mi sensación es totalmente contraria: cuando finalicé la carrera, entre mis planes de futuro estaba el trabajar como desarrolladora.»

Juan Lupión: «Creo que quien aborda la carrera queriendo dedicarse únicamente a la programación, está dándole un enfoque ineficiente en cuanto al tiempo: tienes otras vías de formación más efectivas. También aprovecho para romper una lanza a favor de las figuras del analista, el arquitecto o el gestor: un proyecto de software no necesita complicarse demasiado para requerir todos esos perfiles, que deben tener conocimientos técnicos pero no necesariamente de programación. «

Alicia Asín: «Diseñador, arquitecto, analista, gestor… son todo puestos dentro del desarrollo profesional de un ingeniero de software. Eso no significa que el primer trabajo vaya a ser de ello, de hecho lo más normal si uno va por la parte de desarrollo software es empezar programando. Para ir ascendiendo hacia puestos de gestión no sólo hace falta destacar en la parte técnica sino en la de las llamadas soft skills. Esta parte sí diría que no se aborda en la carrera».

Para llegar a puestos de gestión también hay que destacar en las soft skills, algo que no se aborda en la carrera. Alicia Asín, Libelium

Bernardo Quintero: «La ingeniería informática aborda muchas áreas, su estudio no debería limitarte de partida, pero es cierto que cada vez hay más diversificación y especialización en el mundo laboral. Lo que tal vez deberíamos plantearnos es si deberían existir más grados especializados.»

El espíritu emprendedor

¿Sale el informático de carrera demasiado convencido de que su desarrollo profesional pasa en meterse en una consultora a programar en Java y que falta espíritu emprendedor, ganas de arriesgarse y ligarse a lo último (startup, trabajar con RoR, nosql, etc…)?

Tamara Hueso: «Creo que eso va en cada uno, las ganas que tengas de superarte a ti mismo, de hacer algo de provecho, de abandonar tu zona de confort y arriesgarte. Tengo compañeros que tras finalizar la carrera, comenzaron a trabajar como desarrolladores (Java, .NET, etc) en algunas consultoras y a día de hoy ahí siguen.

Por otro lado, hay otros compañeros que han decidido montar sus propias empresas, no paran de superarse, de formarse y aprender. Al final, cualquier opción es válida siempre que seas feliz y estés contento con lo que haces.»

Juan Lupión: «No lo veo como algo generalizado, al menos no es la experiencia que tengo habiendo entrevistado a decenas de candidatos. Sí que era así en mi época, donde nos tuvieron que reunir un día para, en una charla, explicarnos lo que era una startup y recordar qué organismos nos podían ayudar a emprender. Sólo conozco un par de compañeros que lo hicieron, y acabo de comprobar que la vida de la compañía fue de 8 años, que no está mal. Hoy cualquiera sabe de qué va el mundo del emprendimiento.»

Alicia Asín: «Uno no puede culpar al mundo del desarrollo propio. Los responsables últimos de nuestras carreras profesionales somos nosotros, así que un informático debe ser capaz de listar todas sus opciones y diseñar una estrategia hacia la que más le convenga.»

Lorenzo Martínez: «Hay muy poca gente que salga de la universidad y se monte su propia empresa. O has descubierto un filón y alguien te lo financia, o es muy difícil. Te falta dinero y experiencia, lo primero se puede conseguir, pero lo segundo no. Cuando salí de la carrera en 2001 tenía muchas ganas de hacer cosas y estuve hasta 2012 trabajando por cuenta ajena.

La experiencia trabajando con algo que no es tuyo es muy buena porque aprendes a ver si tienes ganas o interés. Yo llegaba a mi casa y me ponía a leer porque veía que tenía tales carencias que me involucraba en trastear por mi cuenta. El trabajo puede ser de 9 a 6, pero luego te empapas de cosas que no son puramente técnica, de la operativa, de la experiencia de otras personas con experiencia. Tienes que sentir pasión por lo que haces.»

Para emprender tienes que sentir pasión por lo que haces, aunque necesitas dinero y experiencia. Lorenzo Martínez, Securízame

Bernardo Quintero: «No podemos culpar a la universidad de todos los males, el emprendimiento tiene que ver más con la cultura general, con lo que nos inculcan en casa y desde la sociedad, y podría aplicarse a la informática o a cualquier otra carrera profesional. Como emprendedor también te digo que hay mucha burbuja con el emprendimiento, me parece igual de válido si eliges trabajar y aportar en una empresa ya formada o arriesgarte con tu propia startup.»

Qué lenguaje de programación recomiendan

Si tuvieras que decantarte por un lenguaje de programación para el futuro, ¿cuál sería?

Bernardo Quintero: «Si estuviera estudiando informática no me preocuparía mucho por acertar con el lenguaje, lo importante es tener unas bases sólidas de programación y desarrollar cosas, experimentar, acometer proyectos personales más allá de los trabajos de la universidad. Al final es como cualquier otra materia, hay que echarle muchas horas, practicar todo lo que se pueda. Se aprende haciendo.»

Alicia Asín: «El lenguaje del futuro siempre será el humano, parece mentira que preguntes donde preguntes, todas las empresas nombran la comunicación como uno de sus principales problemas. El reto casi nunca está en traducir unos requisitos de software a un lenguaje u otro, sino en que todas las personas del grupo desarrollador – y el cliente – entiendan lo mismo leyendo los requisitos del proyecto»

Juan Lupión: «Para un alguien que empieza recomendaría JavaScript o Python porque tienen la capacidad de reconducir tu carrera en función de tus preferencias. Por ejemplo desde JavaScript puedes plantearte irte al mundo de SPA frontales o hacer backends en Node.js, mientras que en Python puedes saltar al mundo de la ingeniería y ciencia del dato.

Pero también uno se puede plantear otros lenguajes: a mi me gustan mucho Kotlin (creo que va a ser trending topic en Java) y Go, lo cual no quiere decir que Java o .NET como ecosistemas vayan a desaparecer en breve. Recordemos: un profesional debería ser capaz de cambiar de lenguaje sin mucho problema.

También puedo añadir un par de items prácticos cuyo dominio es útil de forma inmediata: Git y la consola de Linux. De todas formas lo más importante en el campo de la tecnología es entender que los ciclos de cambio son cada vez más violentos y suceden con más rapidez. Yo los he vivido casi por décadas pero alguien que empieza ahora va a vivir a lo largo de su carrera cinco o seis cambios tecnológicos radicales, a nivel de paradigma.

Afortunadamente nadie se acuerda ya de CORBA o Motif, pero cuando yo empecé lo más molón eran los CGIs y el ADSL ni existía, fíjate si ha llovido en 20 años. Dentro de cinco años a lo mejor existen ya computadores cuánticos: nadie puede predecir qué vendrá en los próximos veinte, pero probablemente ni yo estaré jubilado, así que espero tener que seguir estudiando.»

Tamara Hueso: «La informática no solo consiste en programar, pero si tuviera que elegir uno sería Python. Dado su versatilidad, su facilidad a la hora de aprenderlo y el abanico de posibilidades que te ofrece.»

Lorenzo Martínez: «A día de hoy recomendaría Python, porque es el más versátil. Es el que más posibilidades ofrece a la hora de tener un soporte, tiene una gran comunidad detrás y una gran cantidad de módulos. Con Python sabes que cualquier novedad implementada va a tener una funcionalidad este lenguaje. Lo bueno es que es multiplataforma pero como punto malo se encuentra la incompatibilidad de las versiones. Java también es interesante. Java es el pasado pero sigue estando muy presente, y sigue habiendo muchos proyectos que funcionan con Java»

Futuras tendencias del sector

¿Hacia dónde se dirige la informática? O lo que es lo mismo, ¿Qué será tendencia en los próximos años?

Lorenzo Martínez: «La inteligencia artificial va a dar mucho de sí, creo que va a ser un revulsivo para la automatización. En ciberseguridad es muy difícil vaticinar las tendencias, pero apuesto por la indisponibilidad de datos y el robo de datos personales. La inseguridad va a ser un estándar por las necesidades de acoplamiento de elementos que nos hacen fácil la vida, como el internet de las cosas o los los dispositivos móviles que requieren la conexión constante a una nube etérea.»

Tamara Hueso: «Es imposible saber la tendencia que va a seguir, lo que es cierto es que la tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros tenemos que seguirle el ritmo. Un ingeniero informático tiene un abanico de posibilidades de trabajo enorme y ahora mismo algunos de los campos que están en auge son la ciberseguridad, IoT, Blockchain, etc.»

Bernardo Quintero: «La informática va a ser transversal, omnipresente en todas las áreas. Debemos empezar a pensar en ella como una materia de base, tenemos que llevarla a los colegios, a la educación básica, ahí es donde podemos tener un mayor impacto en la construcción de país.»

Debemos empezar a pensar en la informática como una materia de base, como algo transversal omnipresente en todas las áreas. Bernardo Quintero de VirusTotal

Alicia Asín: «Cuando yo empecé Ingeniería Informática en 1999, en muchos otros países ya se había partido en Software Engineering y Computing Engineering. En algunos sitios existe incluso la Informática de Gestión. Esa especialización es natural, a medida que se va profundizando en materias como Ciberseguridad o Inteligencia Artificial, creo que veremos carreras centradas sólo en una parte.»

Artículo revisado y actualizado en Junio 2020.