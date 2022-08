Resolver así el cubo de Rubik es una auténtica locura. Su secreto: se ha aprendido de memoria 3915 algoritmos

La habilidad con la que algunas personas resuelven el cubo de Rubik es asombrosa. A cualquiera que no esté familiarizado con este rompecabezas y se enfrente por primera vez a él resolverlo le exigirá un esfuerzo considerable. De hecho, es probable que en un primer intento ni siquiera logre completarlo. Sin embargo, hay personas que consiguen terminarlo en solo un puñado de segundos después de, eso sí, haber practicado mucho.

El trabajo con este rompecabezas nos permite desarrollar algunas de nuestras capacidades, como, por ejemplo, la coordinación ojo-mano, la percepción espacial, la capacidad de elaborar estrategias o la memoria. Sí, también la memoria, especialmente si nos proponemos resolverlo en el mínimo tiempo posible. De hecho, esta es una de las habilidades que más trabajan los entusiastas del cubo de Rubik que compiten para completarlo en un tiempo récord. El protagonista de este artículo es uno de ellos.

Algunas personas se toman el cubo de Rubik muy en serio. Al menos lo suficientemente en serio para dedicar muchas horas al estudio de los algoritmos que pueden ayudarles a completarlo con una rapidez que queda fuera de su alcance si no recurren a una estrategia bien definida. Y funciona. De hecho, son un recurso muy valioso utilizado habitualmente por los entusiastas que compiten.

La noción de algoritmo en este ámbito es la misma con la que estamos familiarizados en el contexto de la informática y las matemáticas: es una secuencia de pasos claramente definidos que persigue alcanzar un fin determinado. Incluso existen simbologías diseñadas expresamente para codificar estos algoritmos, como, por ejemplo, la notación Singmaster, que probablemente es la más popular de todas ellas.

Hay muchas personas que consiguen resolver el cubo de Rubik en muy poco tiempo gracias a estos procedimientos, pero el entusiasta al que dedicamos este artículo, que es el propietario de la cuenta de Twitter @edmarter, ha logrado algo inaudito: se ha aprendido de memoria los 3915 algoritmos que le permiten resolver el último tramo del cubo de Rubik, que es la parte más complicada del desafío, en el mínimo tiempo posible.

Como explica @glaciereal, un competidor habilidoso medio es capaz de aprenderse entre 80 y 120 algoritmos con el propósito de resolver la última parte del rompecabezas en dos fases diferentes, pero nuestro protagonista ha logrado memorizar los 3915 procedimientos que es necesario conocer para ser capaz de completar la última etapa del cubo de Rubik en el mínimo tiempo posible.

something absolutely insane just happened in the speedcubing (competitive rubik’s cube solving) community and i had no idea about it. this kid just learned how to skip the entire last layer by learning 3915 algorithms for every possible case

what the fuck pic.twitter.com/i1am7jOUfU

— asimp steppe (@glaciereal) August 12, 2022