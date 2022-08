Resucita tu viejo monitor: puedes convertirlo en una estupenda pantalla inteligente con una Raspberry Pi

Darle un toque futurista a tu hogar es relativamente sencillo con productos llamativos como los espejos inteligentes, pero hay una forma aún más fácil de lograr un resultado parecido.

Para ello solo necesitarás un viejo monitor, un software específico y una Raspberry Pi. Al combinar ambos productos con aplicaciones como DAKboard —hay más alternativas— podrás darle nueva vida a ese monitor que quizás tenías en el trastero cogiendo polvo. El resultado es desde luego llamativo.

Existen desde luego soluciones específicas como el Nest Hub de Google o el Amazon Echo Show 8 en el ámbito de las pantallas inteligentes, pero aquí esa aplicación llamada DAKboard puede ofrecer una interesante alternativa para quienes quieran optar por crearse su propia pantalla inteligente.

Finally got my smart calendar built! Special thanks to my father-in-law Brian for building the frame/box for it!#RaspberryPi #PIRSensor #DAKboard pic.twitter.com/r7Gtuu2SVU

