Rivian acaba de salir a bolsa y ya vale más que Ford y General Motors: un nuevo gigante del coche eléctrico que todavía tiene mucho por demostrar

Ha sido la salida a bolsa más grande de una empresa norteamericana desde Facebook. Rivian, el fabricante de coches eléctricos, se ha convertido en un gigante de la industria pese a que hasta el pasado mes de octubre solo ha entregado 156 unidades de su Rivian R1T.

Con todo, su debut ha sido estratosférico. Las acciones han cerrado en los 100 dólares, lo que supone una valoración de Rivian alrededor de los 86.000 millones de dólares. Una cantidad enorme que la coloca por delante de mitos como Ford, con unos 77.000 millones o equiparable a General Motors. Pero esto ha sido el primer día, pues las valoraciones pre-market apuntan todavía más alto.

Tras los pasos de Tesla

La empresa fundada en 2009 por RJ Scaringe, doctor del MIT en ingeniería mecánica, había logrado recaudar hasta la fecha inversiones de Amazon o la propia Ford, pero su catálogo de coches eléctricos es muy reducido. La empresa cuenta con unos 6.000 empleados, con centros de desarrollo en Michigan, California, Reino Unido e Illinois. En esta última fábrica es donde produce los modelos de camionetas eléctricas R1T y R1S.

El objetivo de Rivian es alcanzar el millar de vehículos en las carreteras para finales de este año y espera entregar 55.400 camiones y SUVs para 2023. A esto debemos sumarles 10.000 furgonetas de reparto para Amazon en 2022, una cantidad que se promete ampliar hasta las 100.000 furgonetas en 2030. Y es que Amazon es propietaria del 22,4% de las acciones de Rivian.

RJ Scaringe, fundador y CEO de Rivian.

Con la valoración alcanzada en su salida a bolsa, Rivian ya es la segunda empresa norteamericana del motor, únicamente superada por Tesla. Un boom que le permite acercarse al top de fabricantes a nivel mundial y rivalizar con Toyota, Volkswagen, BYD o Daimler.

Muchos inversores esperan que se repita la historia de Tesla, donde las acciones han ido subiendo y le han permitido superar el billón de dólares de valoración. Habrá que ver si Rivian cumple las expectativas, pero si hay algo que está siendo bien valorado es el enfoque realista de Rivian.

«Una de las razones por las que nos mantuvimos callados durante tanto tiempo es porque queríamos asegurarnos de que teníamos todas las piezas en su lugar», explicaba Scaringe a la BBC en 2019.

El año pasado, Rivian perdió 1.020 millones de dólares y en lo que llevamos de año casi ha igualado esta cifra. La empresa asegura tener capacidad para producir hasta 150.000 vehículos eléctricos anuales, pero no solo todavía está lejos de alcanzar esta cifra. También es muy inferior a los 6,8 millones que vende General Motors o los 4,2 millones de Ford. No obstante, como se ha visto con Tesla, el número de coches vendidos no siempre es lo más relevante para colocar al fabricante en cada lugar.