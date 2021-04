Roborock S7, análisis: un fregado vibrante para aspirar alto (incluso en alfombras)

Si el Roborock S6 MaxV destacaba por su potencial para reconocer obstáculos habituales en el hogar como un calcetín o incluso excrementos de perro, el nuevo robot aspirador de Roborock, el Roborock S7 tiene como rasgo diferencial un sistema de fregado sónico que promete acercarse en resultados a la fregona de toda la vida. Probamos a fondo el Roborock S7 para comprobarlo.





Ficha técnica del Roborock S7

ROBOROCK S7 DIMENSIONES 35,3 x 35 x 9,65 cm PESO 4,7 kilos NAVEGACIÓN LiDAR POTENCIA DE SUCCIÓN 2.500 pascales CAPACIDAD DEPÓSITO SÓLIDOS 470 ml CAPACIDAD TANQUE AGUA 300 ml CONECTIVIDAD WiFi APP Sí COMPATIBLE CON Alexa, Siri Shortcuts y Google Assistant PROGRAMABLE Sí BATERÍA 5.200 mAh AUTONOMÍA Hasta 180 minutos PRECIO 549 euros

Diseño: si algo funciona, no lo toques

Aunque Roborock lanzará un complemento de tanque de autovaciado para que se vacíe solo tras cada limpieza, como sucede con el Roomba i7+ o el Roomba S9+, este modelo se parece mucho a otros modelos del ecosistema Xiaomi. Y esta apuesta conservadora en diseño no es necesariamente mala.

Es un robot aspirador grande en diámetro y «chato», lo que se traduce en que puede tener dificultadas a la hora de pasar a través de obstáculos pero no para meterse por debajo de otros como el sofá o la mesa del salón.

En la parte superior cuenta con el visor láser, tres botones (apagar/encender, volver a la estación y limpieza localizada) y la tapa para acceder al depósito del polvo. En el frontal una especie de parachoques para evitar posibles deterioros fruto de golpes, un sensor localizador de la estación de carga, un sensor de pared y un sensor infrarrojo para detectar el nivel de llenado del depósito y avisarnos desde la aplicación.

Boca abajo tampoco hay muchas novedades más allá de que en este modelo el cepillo central es de goma, una mejora que según la marca aumenta su durabilidad y atrapa más suciedad. Cuenta una rueda onmindireccional y dos ruedas encargadas de moverlo, con las habituales pletinas para posarse sobre la base, el sensor de desnivel y un único cepillo lateral para atraer la suciedad al rodillo.

Empezábamos esta sección hablando del complemento de autovaciado, que se podrá comprar por separado en el tercer trimestre de 2021. Mientras tanto, la base que viene por defecto es muy compacta

Configuración y puesta a punto

Para aprovechar todas las opciones que ofrece el Roborock S7 es necesaria una configuración inicial que no difiere de otros modelos de la marca y, en general, de otros fabricantes. No obstante, también podrías usarlo como un robot aspirador sin conectividad simplemente con los tres botones que tiene. En la guía rápida contáis con las instrucciones, pero aquí os dejamos un resumen:

1) Retira todo el embalaje y protectores del robot y la base y decide en qué enchufe ponerlo. Recuerda que ha de tener medio metro libre a cada lado y al menos metro y medio enfrente. Esto es muy importante para evitar problemas en la salida.

2) Tienes dos aplicaciones disponibles para manejarlo. La primera es Roborock, que puedes bajar o bien buscándola en la App Store o Play Store o escaneando el código QR que aparece el manual. Si tienes más productos del ecosistema Mi (por ejemplo alguno de los patinetes elécticos), puedes conectarlo a Xiaomi Mi Home.

3) Crea una cuenta. Necesitarás el país en el que estás, email, teléfono y una contraseña. Cuando lo hayas completado podrás acceder a tu cuenta desde la app.

4) Abre la tapa del robot y comprueba que haya una luz azul brillante y parpadeante, es la señal de que el robot está «en modo escucha». ¿Y si no lo está? Pulsa durante 3 segundos los botones de la casita y el cuadrado al mismo tiempo.

5) Acepta los permisos de la aplicación y añade el robot pulsando sobre el «+». Verás un listado con los modelos del catálogo de Roborock. Elige el tuyo.

6) Nos aparecerá una lista con los Wi-Fi disponibles (solo es compatible con la banda de 2,4GHz), así que buscamos el nuestro e introducimos la contraseña.

7) Desde «Ajustes» del teléfono cambiamos de nuestra red Wi-Fi doméstica a una llamada «roborock-vacuum». Volvemos a la aplicación.

8) Aparecerá una animación que durará aproximadamente un minuto donde veremos el proceso de sincronización. Al finalizar (con éxito), ya podrás usar el Roborock S7 desde tu móvil.

Cómo es la limpieza

Una vez listo lanzamos a la primera misión de limpieza con la configuración por defecto, esto es, modo normal, una pasada y sin fregado. Lo primero que me sorprende es la velocidad con la que limpia: esta primera vez le cuesta unos 40 minutos, pero desde ese momento lo habitual es que le cuesta media hora. Es uno de los robots más rápidos que he probado. Y aunque no es una «competición» de velocidad, sino de limpieza, se agradece cuando estás en casa que el ruido del robot aspirador cese cuanto antes.

Desde la app se puede ver la trayectoria seguida para comprobar si además de ser veloz, limpia bien. Aquí hay claroscuros: es cierto que la recomendación del fabricante es preparar la zona para facilitarle la tarea (por ejemplo, subir las sillas del comedor sobre la mesa), pero este robot cabe entre las patas de las sillas y mesa del comedor y no se mete. Así que aunque gracias al LiDAR optimiza las pasadas, puede apreciarse visualmente que queda suciedad en algunas esquinas y que deja partes sin limpiar. Tiene fácil solución: despeja todo antes de limpiar.

El modo normal es suficiente para retirar polvo, arenilla, migas y pelos, pero hay hasta cuatro modos de potencia:

El silencioso es el menos potente pero también el que menos ruido hace y menos consume, acercándose a las 3 horas de uso. En mi experiencia es capaz de retirar bastante suciedad, pero he notado migas tras su limpieza.

El normal optimiza potencia de succión y autonomía . Es el que he usado la mayor parte de las veces.

El modo turbo es más potente y ruidoso que el anterior. No lo he usado demasiado ya que si consideraba que el suelo estaba muy sucio o con restos gruesos, como césped o tierra, he optado por el modo máximo

El más potente es el modo máximo con el que se alcanzaría la potencia máxima de succión de 2.500 Pa. Parece obvio que va a ser el más ruidoso, y lo es, pero sorprende porque tampoco es especialmente molesto. Con este modo activado la batería dura aproximadamente 100 minutos.

Teniendo en cuenta que mi piso, de unos 65 – 70 metros cuadrados, los limpia en media hora, este robot aspirador sería capaz de limpiar casas mucho más grandes. ¿Qué pasa si se queda a medias en medio de una labor? Que vuelve a la base, se carga y retorna cuando está cargado al punto donde se quedó.

El Roborock S7 dispone de una configuración para alfombras que permite varias opciones:

Activar el modo Turbo al detectarlas automáticamente. Esta opción solo tiene sentido si estamos aspirando en modo silencioso o normal.

Si la alfombra es de pelo corto puedes limitarte a elevar el modo de fregado , de modo que aspire y friegue el área y solo aspire la alfombra. He probado a dejar esta opción con mi alfombra gorda, pero con el accesorio de fregado directamente no la sube, la evita.

Si la alfombra es gruesa, también puedes activar la opción de evitarla.

Si dispones de varias alfombras, el fabricante recomienda completar una sesión inicial solo de aspirado, seleccionar el modo elevado para la de pelo corto y el de evitación si es gruesa. Pero no queda muy claro cómo configurar de forma diferente para varias alfombras en una misma misión de limpieza.

Se agradece la posibilidad de poder limpiar también la alfombra de una sola pasada combinando el fregado y el aspirado de forma inteligente. En la práctica da un poco de miedo que la alfombra no sea tan fina y haya contacto con el accesorio de fregado (por ejemplo cuando sube o baja), corriendo el riesgo de humedecerla. Así que la opción de evitar la alfombra cuando esta fregando parece la mejor opción.

Yo solo tengo una alfombra y es gruesa, así que he probado cómo es la aspiración a secas y combinar aspiración con fregado. En cualquier caso,

En el primer caso el robot aspirador ha sido capaz de detectarla, ya que en cuanto se ha subido (sin problemas, por cierto), ha comenzado a recorrerla a velocidad más lenta y haciendo más ruido: ha pasado sola al modo Turbo. Además aparece un trazo rayado en el mapa para indicar su posición. En el segundo ya hemos visto que directamente la evita.

El resultado de la aspiración de alfombras es aceptable, ya que visualmente luce más limpia, pero si la sacudimos comprobamos que todavía queda suciedad. En este sentido, puede servir para un repaso periódico de mantenimiento, pero no para una limpieza en profundidad.

Como anticipábamos al principio de este análisis, el rasgo diferencial de este Roborock S7 es que su módulo de fregado integra la tecnología «Vibrarise», que promete vibrar a una frecuencia de hasta 50Hz (3000 veces/minuto) según la marca. ¿El objetivo? Acercarse al resultado del fregado manual con fregona.

Me vais a permitir un pequeño estado del arte del fregado en robot aspiradores. A día de hoy la vasta mayoría de robots aspiradores con esta función se limita a rozar una mopa humedecida con más o menos agua por el suelo.

Y esto está lejos del fregado manual: primero porque con las manos obviamente podemos hacer mucha más fuerza, insistir hasta que esos ojos que actúan como sensores detectan que ya no hay manchas, humedecer bastante más y por supuesto, usar productos de limpieza más allá del agua

Los Conga de gama alta (por ejemplo los Conga 4090 y Conga 6090) disponen de un modo scrubbing que actúa con movimiento de vaivén para incrementar las pasadas. Las Braava más ambiciosas de iRobot también se mueven en forma de vaivén, disponen de diferentes mopas para jugar con la fricción y, en el caso de la Braava Jet m6) viene con un producto de limpieza no jabonoso para mejorar los resultados, pero estos son robots fregadores, no aspiradores.

¿Qué ofrece el Roborock S7? Fregado solo con agua que se puede regular en intensidad y en ruta. Tendremos que rellenar el depósito que se encuentra en la parte trasera, incrustar el módulo y configurar el fregado desde la aplicación. Por cierto, cuando está activado el modo de fregado la luz de la parte superior es azul, si solo está aspirando es verde.

La intensidad de fregado tiene que ver con la cantidad de agua y también con la vibración, clasificándose en:

Sin fregado

Fregado leve

Fregado moderado

Fregado intenso, en este caso si nos acercamos al robot podemos escuchar claramente la vibración.

Respecto a la ruta de fregado, si marcamos estándar, entonces podremos aspirar y fregar a la vez. Pero si activamos la ruta «profunda», entonces sigue una trayectoria de zigzag estrecha para más pasadas y apenas hay aspiración. De hecho, no podemos seleccionar potencia y el propio fabricante recomienda que este programa se use tras haber aspirado, porque la verdad es que es bastante desagradable fregar un suelo sucio.

Toca hablar de resultados. Teniendo en cuenta las expectativas, me he dedicado a echar refresco por el suelo de la cocina y alguna que otra mancha que ha caído fruto de la vida. Y sí, es capaz de retirar manchas secas y pegajosas. En este sentido, es recomendable para mantener el suelo moderadamente limpio para el día a día.

Eso sí, sigue sin ser como el fregado a mano. Obviamente y por el tipo de aparato que es, la fregona sigue siendo «la herramienta» para absorber un charco de agua (o de otro líquido). Pero también hay otros aspectos a mejorar inherentes al propio robot aspirador o de la función de fregado:

Como ya hemos visto en la aspiración, siempre hay zonas que se quedan sin recorrer.

Sería interesante que contase con algún sensor para detectar manchas y poder incidir en ellas.

Aunque usar productos de limpieza que produzcan espuma puede provocar obstrucciones en el sistema de dosificación, se agradecería poder incorporar alguna sustancia al depósito para desinfectar el suelo con el fregado .

Asimismo el deterioro y la humedad de este tipo de mopas es superior al de las fregonas. Eso sí, puedes retirarla del soporte y lavarla en la lavadora.

Como he explicado antes, la primera vez que el Roborock S7 limpia un área elabora un mapa que va puliendo conforme repite la operación. Me gusta lo de poder ver por dónde pasa, porque así tenemos claro lo que limpia y lo que no. Si tu casa tiene varias plantas también podrás ver esos diferentes mapas al ser multimapa (hasta cuatro mapas).

Una de las grandes ventajas de la navegación inteligente en conjunción con la aplicación es que podemos seleccionar limpiezas parciales, por ejemplo que limpie la cocina después de cenar o el baño después de pasarme la plancha.

Esta limpieza parcial se organiza de dos formas: eligiendo una habitación o marcando un cuadrado en el mapa. Puede que en espacios abiertos tipo loft lo de marcar áreas sea útil, pero en pisos como el mío el que más he usado por ser más rápido y útil es el de seleccionar habitaciones.

Eso sí, aunque el Roborock S7 estima cuáles son las diferentes habitaciones que componen tu casa y las marca con diferentes colores, en la práctica no suelen corresponderse y tocará editar el mapa en la app para combinar espacios o separarlos. Este proceso, especialmente el de separar espacios, da bastantes fallos en la app y no es lo más intuitivo del mundo.

La misma aplicación de siempre, para lo bueno y lo malo

Los Roborock son robots aspiradores que destacan por lo completos que son. Y más funciones implica también una aplicación más completa, lo que puede presentar un desafío si no queremos complicarnos.

La interfaz es idéntica a la de otros modelos de la marca, para lo bueno y lo malo. Los colores facilitan el entendimiento a simple vista y funciona de forma fluida, pero la apariencia es algo cargada y y en ocasiones los mensajes no caben enteros en la pantalla.

En la pantalla principal veremos el mapa de casa con los datos de nuestra última limpieza (área y tiempo requerido) y el nivel de batería. Pero lo más importante es que podremos configurar el área a limpiar, pasadas, potencia, si queremos fregado o no, entre otros.

Otras funciones interesantes de la aplicación son:

Visualizado y edición de mapas

Programación de limpiezas

Establecer secuencias de limpieza y zonas de acceso restringido

Regular la potencia de aspiración

Regular la intensidad de fregado

Activar las opciones de alfombras .

Cambiar el volumen y el idioma del robot (por defecto femenino y en inglés).

Visualizar el historial de limpiezas

Visualizar el deterioro de filtro, cepillo lateral y principal y sensores para su mantenimiento

Configurar el control por voz para usarlo con asistentes

Mantenimiento

El mantenimiento del Roborock S7 es de lo más sencillo. Las tareas que realizaremos con más frecuencia son el vaciado del depósito, lavado de la mopa para fregar y la limpieza de los rodillos.

Para limpiar el rodillo simplemente daremos la vuelta al aspirador y pulsaremos sobre los dos pasadores para soltar la tapa y extraerlo.

Extraer la mopa es tan sencillo como tirar de las pestañas para soltar el accesorio para fregar y tirar para soltar el sistema de velcros que lo adhiere. De ahí, a la lavadora.

En el caso del depósito de polvo, la app nos avisará cuando esté lleno. No obstante, podemos levantar la tapa y extraerlo con la mano. Cuenta con un sistema de pestañas para abrir la tapa y otra pestaña más para soltar el filtro, que podremos lavar con agua. Dejar secar al aire al menos 24 horas antes de volver a colocar.

Toda la información relativa a su cuidado está disponible o bien en el manual o la propia aplicación (donde también está el manual), de modo que siempre esté a mano.

Si queremos saber cuándo toca sustituir o limpiar las partes, basta con ir a Mantenimiento, donde encontramos una estimación de su deterioro. El manual especifica asimismo cómo y cuándo limpiar y extraer partes como cepillo principal y el lateral, el depósito de agua y polvo, el filtro, el paño y las ruedas:

Pieza Frecuencia de limpieza Frecuencia de sustitución Cepillo principal 1 – 2 semanas 6 – 12 meses Cepillo lateral Mensualmente 3- 6 meses Filtro Cada 2 semanas. Es lavable. 6 – 12 meses Paño de fregado Después de cada uso 3- 6 meses Contactos de carga del aspirador y la base Mensualmente – Sensores de desnivel y de alfombras Mensualmente – Rueda omnidireccional Cuando sea necesario – Ruedas Mensualmente –

Roborock S7, la opinión de Xataka

Los robots no son los aspiradores que mejor limpian, pero se han ganado un sitio en nuestra casa gracias a lo cómodos que resultan, especialmente si cuentan con una navegación tan optimizada y una capacidad de succión como la del Roborock S7.

Es cierto que hay robots aspiradores con navegación aleatoria que sirven, pero os sorprendería la de veces que lo he lanzado a limpiar una zona concreta, como la cocina después de comer o el baño después de acicalarme. Además, así no estaremos oyendo su aspiración más tiempo del necesario ni tropezándonos con él.

Como ya hemos comprobado, no es infalible: los resultados de las alfombras o lugares como las esquinas o bajo las patas se siguen resistiendo, pero es gran ayuda para el mantenimiento de la casa en la limpieza diaria. Y dada su autonomía, para varios pisos como el mío.

Su condición de conectado es otra de esas características de las que se puede prescindir, pero que resulta tremendamente útil para lanzarlo estés donde estés o personalizar la limpieza. Es cierto que soy una persona que se desenvuelve tecnológicamente bien y que para muchas bastaría con un mando, pero esas opciones extra que incluye se usan en el día a día. Aunque sí, se puede vivir sin ellas.

Aunque a los robots aspiradores todavía les queda camino por recorrer para ser un serio competidor de la fregona, que este Roborock S7 sea capaz de acabar con las manchas difíciles viene genial para suelos como los de la cocina. Como además dosifica muy bien el agua, en poco tiempo lo tienes listo para pasar.

Por potencia, autonomía, navegación, conectividad y resultados, este robot aspirador tiene argumentos para competir de tú a tú con la gama alta. Y con su precio, más todavía. La guinda del pastel será el accesorio para el autovaciado, especialmente si el precio le acompaña.

No obstante, no solo se enfrenta a los actuales buques insignia: modelos de gama media alta de marcas como Xiaomi, Cecotec, iRobot o la propia Roborock que le hacen competencia en el factor precio… aunque no frieguen tan bien.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Roborock. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.