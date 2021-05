Robot aspirador, vertical o de trineo: qué aspirador comprar en función del uso y presupuesto

Qué tiempos aquellos en los que el aspirador era uno: un mamotreto (con perdón) que ibas arrastrando con una manguera al estilo la de los Cazafantasmas para tu plan del domingo por la mañana. Era otra época en la que ni siquiera era yo la que aspiraba, sino la que se tapaba la cabeza con la almohada tras una alegre noche. Cómo ha cambiado la película: ahora es servidora la que madruga para dejar la casa lista para la semana y sí, afortunadamente los aspiradores también han evolucionado.

De hecho, han evolucionado tanto que ahora mismo puede costar elegir qué tipo de aspirador comprar y si merece la pena estirarse hasta los más de mil euros que cuestan los modelos más premium frente a los que cuestan menos de cien. En esta guía de compra diferente te ayudamos a elegir el formato en función de lo que quieras limpiar y tu presupuesto.

Antes de empezar: un breve repaso a las opciones disponibles

Volviendo al zafarrancho de limpieza de nuestra infancia, sí, todavía siguen existiendo los aspiradores de trineo, que se mantienen con una opción de limpieza para toda la casa de forma intensiva. A destacar por su potencia, la capacidad de su depósito y los accesorios.

… pero los aspiradores verticales o tipo escoba han ido evolucionando y ya no solo no tienen cables, sino que los modelos más premium son capaces de rivalizar con los de trineo en potencia y accesorios con el plus de manejabilidad y comodidad que da lo inalámbrico en un diseño más ligero.

Los robots aspiradores se han hecho fuerte en los hogares porque no hay nada más cómodo que que limpie otro (u otra cosa). Es cierto que solo pueden limpiar el suelo y que la precisión y exhaustividad no es la misma que con la limpieza manual, pero hay modelos muy logrados en cuanto a navegación y potencia.

Finalmente se encuentran los aspiradores de mano, compactos y ligerísimos pero con el hándicap de que quizás sus especificaciones se queden cortas. Sin ir más lejos hace un par de años me compré uno casi inmediatamente después que mi coche con la idea de no dejar que la suciedad y los pelos de mi perra se hicieran fuerte en la tapicería. Perdí esa batalla pero aprendí algo: si queréis un aspirador de mano potente, mejor ir por los modelos con cable. Mi recomendación (y cada día la de más gente de la casa): el Ultra Vortex de Hoover (97 euros), un viejo conocido.

Qué quieres limpiar

Es la pregunta del millón y admite variantes.

Si solo quieres aspirar el suelo, un robot aspirador es una magnífica opción, especialmente si no quieres agachar el riñon. De hecho, algunos son tan «cómodos» que ni siquiera tenemos que estar presentes para usarlos, ya que disponen de conectividad para lanzarlos desde el móvil.

Estos aspiradores se dedican a recorrer el suelo con mayor o menor pericia y efectividad aspirando lo que encuentren a su paso. Si quieres que llegue a las esquinas, se meta entre las patas de las sillas del comedor, sortee obstáculos y que limpie lo antes posible, apuesta por un modelo con navegación inteligente (los hay mediante un visor láser o con cámara). Si tu casa es fácil o no te importa demasiado, los de navegación aleatoria suelen ser menos efectivos y dan más vueltas, pero también son la opción más asequible.

En el suelo también puede encontrar alfombras o moquetas, en cuyo caso existen modelos de robots aspiradores con modos específicos para estos textiles que pueden mantenerlos moderadamente limpios, si bien los resultados no son tan buenos como otros formatos por cuestiones de potencia y de insistencia.

Si además de aspirar quieres que friegue el suelo (y quien dice fregar, en realidad dice pasar una mopa humedecida por el suelo para retirar con más o menos fortuna manchas), entonces de nuevo te interesa un robot aspirador con esta opción.

La cuestión cambia si además quieres aspirar el sofá, los colchones, algún cojín, el rodapié…volvemos la mirada hacia los aspiradores de trineo y los modelos verticales. Los primeros suelen ser más potentes (aunque hay excepciones) pero a cambio, los aspiradores de tipo escoba son inalámbricos, lo que se traduce en que no tienes que estar pendiente de si te llega el cable o de dar tirones. Y eso es comodidad y manejabilidad. Por otro lado, tampoco limpiamos tan a menudo estos elementos, por lo que el cable es un mal soportable.

He dejado la limpieza del coche para el final a propósito. Por lo incómodo que resulta moverse dentro del habitáculo, sus múltiples recovecos y la capacidad de la tapicería para atraer la suciedad para siempre , interesa algo potente y manejable. Por ejemplo, el aspirador de un centro de limpieza industrial. Es cierto que si tenemos un garaje o similar podremos conectar el enchufe y aspirar con un modelo de trineo, pero suele ser muy incómodo moverse con ese formato y el cable. Aquí los reyes son los aspiradores verticales inalámbricos con gran potencia y autonomía. Con un aspirador vertical normalito podemos limpiar la casa, pero un coche sucio requiere de de gran capacidad de succión y una gran batería. Pero eso se paga.

El formato de trineo y el vertical nos exigen limpiar nosotros mismos, lo que nos permite incidir donde estimemos pertinente de una forma en la que los algoritmos todavía no llegan. Pero si son tan versátiles es por su factor de forma y sus accesorios. Si tu idea es limpiar toda la casa y el coche con ellos, fíjate en qué accesorios llevan y si los vas a utilizar.

Si la limpieza es tu obsesión y en cuanto caen cuatro migas sobre el sofá quieres limpiarlas rápidamente, los aspiradores de mano son para ti. Si no es el caso, un aspirador vertical inalámbrico con su correspondiente accesorio te valdrá para todo.

¿Tienes alergias?

Si tienes problemas respiratorios como asma o alergias, entonces hay que dar una vuelta de tuerca más a tu búsqueda de aspirador. Es cierto que cualquier aspirador es mejor que nada, pero en ese caso conviene buscar un modelo con filtro HEPA. Importante que en las especificaciones se diga claramente que es HEPA y no «de alta eficiencia», de tipo HEPA o similar.

¿Por qué? Porque para que un fabricante use el término HEPA ha de satisfacer unos estándares, concretamente deben atrapar todas las partículas iguales o superiores a 0.3 micras de diámetro con el 99.97% de efectividad. Y esto se testa en laboratorios independientes.

El papel del filtro en un aspirador es esencial si tenemos problemas respiratorios, ya que es el encargado de atrapar y retener la suciedad que ha entrado procedente de la aspiración para que no vuelva a la habitación.

Tipo de filtro % Retención total de PM % Retención local de PM E10 más del 85% E11 más del 95% E12 más del 99,5% H13 más del 99,95% más del 99,75% H14 más del 99,995% más del 99,75% U15 más del 99,99995% más del 99,99975% U16 más del 99,999995% más del 99,99975% U17 más del 99,9999995% más del 99,9999%

El estándar europeo EN 1822-1:2009 define varias clases de filtros HEPA en función de su grado de retención

Un extra: tarde o temprano tendrás que limpiar el depósito. Los aspiradores más grandes (de trineo) suelen tener depósitos mayores que modelos más ligeros como los verticales sin cable o los robots aspiradores. Que sea fácil de extraer y limpiar nos interesa, pero hay robots aspiradores que cuentan con sistemas de autovaciado para minimizar la exposición a la suciedad.

Como cara B de la moneda, estos modelos guardan la basura en una bolsa, volviendo al clásico problema de asegurarnos de que a medio y largo plazo habrá o no recambios para esta.

Necesito mucha potencia

En el apartado de «qué quieres limpiar» hemos esbozado los diferentes escenarios de limpieza más habituales y si requieren un plus de potencia. El suelo es probablemente el rival más asequible de un aspirador, ya que se enfrentará a pelo, polvo, arenilla, migas, alguna brizna de hierba y poco más… después de todo, no solemos usar estos electrodomésticos para residuos voluminosos como hojas o papeles.

El problema de la aspiración no es tanto que pueda aspirar elementos voluminosos sino que atrape suciedad incrustada (de nuevo, volvemos la vista al coche o a la alfombra) y aquí ayuda tanto la potencia como que lo hagamos nosotros mismos. En este sentido, los modelos de trineo y los verticales sin cable son los más atractivos.

El formato inalámbrico tiene un plus de comodidad y un peaje a pagar: sostener una capacidad de succión ambicioso devora la batería, que no puede ser muy grande y voluminosa para no penalizar la manejabilidad. Basta con echar un vistazo a los aspiradores verticales sin cable más avanzados para ver que el modo turbo apenas alcanzan los 10 – 15 minutos.

No obstante, algunos modelos lo solventan simplemente incorporando una batería extra que nos permita duplicar la autonomía simplemente intercambiando una unidad por otra, es decir, sin extra de peso. Se trata de modelos potentes y completos, lo que se traduce en que son mas caros. De hecho, el modelo más completo de Dyson en formato inalámbrico el doble que su mejor aspirador de trineo. En conclusión, si la potencia es lo más importante para ti o buscas potencia ajustando precio, entonces te interesa un aspirador de trineo.

Los fabricantes ofrecen datos para cuantificar la capacidad de succión de diferentes formas. Los hay que se limitan a hacerlo de forma cualitativa bajo el «gran poder de succión», mientras que otros lo hacen con parámetros como

Los vatios de aire son los vatios que requiere la máquina para transportar una unidad de aire desde la boquilla al depósito. No confundir con los vatios a secas.

Los Pascales (o KPa) es una medida de presión, la que ejerce una fuerza de 1 Newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado.

En ocasiones se muestra el consumo de energía del motor en vatios, pero esto no es un dato directo de potencia ya que aunque un motor más potente tiene potencial para aspirar más, dependerá de otros factores como la eficiencia o si hay pérdidas.

En cualquier caso, es habitual encontrar que los aspiradores dispongan de diferentes modos de succión, lo que tiene una incidencia tanto en el ruido como en la autonomía, en caso de ser un modelo sin cables.

Extra: Tengo mascotas

Independientemente de que seas alérgico o alérgica, si tienes una mascota peluda en casa, el reto de suciedad al que se enfrenta tu aspirador es mayor.

No solo es que haya más pelo en el suelo, sino que en función de dónde le permitas sentarse, también tendrás que limpiar con más frecuencia sofás y camas. Aunque la potencia de los modelos de trineo suele ser mayor, la comodidad de los modelos sin cables son un plus cuando tienes que dar un repaso más a menudo.

Y si sigues apostando por la comodidad de los robots aspiradores, los cepillos de goma de las gamas altas y medias de iRobot (en series 900, s9, i7, i3 y e6) son destacables por su capacidad para retener el pelo y su mayor durabilidad.

Robots Aspiradores

Conga 1090 Connected

Este Conga 1090 Connected (154 euros) es nuestra propuesta para quien quiera un robot aspirador barato y versátil, ya que viene con un accesorio para fregar y modo turbo para alfombras.

Por poco más de 150 euros este modelo cuenta con una autonomía y potencia moderadas para mantener nuestra casa decente durante la semana sin grandes alardes. Y un extra para los más tecnológicos: con la conectividad podrás manejarla desde el móvil e incluso con los asistentes de voz de Google y Amazon… si quieres usarlos, claro. Sino, basta con darle al botón para que empiece a aspirar.





Cecotec Robot aspirador y fregasuelos Conga 1090 Connected, APP control, Aspira, Barre, Friega y pasa la Mopa, 1400Pa, Cepillo especial Mascotas, Fregado inteligente, Control por Voz Alexa y Google

Roomba e6

El Roomba E6 (299 euros) se enmarca en la gama media de iRobot, una de las marcas más fiables y de referencia del sector, alternando características de la gama alta a un precio más asequible.

Lo mejor es que también puedes controlarla desde el móvil con una app de lo más amigable y que dispone de cepillos de goma, más resistentes y eficaces ante los pelos. Eso sí, su navegación es aleatoria, pero el algoritmo de la marca es bastante apañado en estas lides





Robot aspirador con conexión Wi-Fi iRobot Roomba e6192 con 2 cepillos de goma multisuperficie – Ideal para mascotas – Sugerencias personalizadas – Compatible con tu asistente de voz – Depósito lavable

Roborock S6 Pure

El Roborock S6 Pure (399 euros) es caballo ganador para quien quiera un robot aspirador que navegue de forma inteligente, esto es, que optimice el recorrido y sepa sortear obstáculos, con buenas cifras de autonomía y potencia.

Cuenta también con accesorio para fregar y conectividad para manejarlo desde el móvil. En resumen, un robot aspirador muy completo a un precio interesante frente a otras opciones de prestaciones similares.





Roborock S6 Pure White – Aspiradora de Alta Potencia de Aspiración Alfombras y superfícies, Tanque de agua 180 ml, Superficie 300 m2, Programable vía App, Wi-Fi conectado y Control Alexa Google Home

Roomba i3+

El Roomba i3+ (599 euros) es uno de los últimos modelos en llegar de iRobot, un modelo de gama media premium con la particularidad de contar con una base autovaciable para minimizar nuestra exposición al polvo.

Con un diseño muy atractivo que entra por los ojos, dispone de cepillos de goma y conectividad con su característica aplicación, tremendamente fácil de usar. De nuevo, si no quieres complicarte, puedes usarlo con el botón.

En el «debe», pese a no ser un robot aspirador barato, su navegación es aleatoria, aunque está bastante bien optimizada.





iRobot Roomba i3552 – Robot Aspirador con mapeo, Wi-Fi y Vaciado automático de la Suciedad – Ideal Mascotas – Sugerencias Personalizadas – Compatible con asistentes de Voz y Coordinación Imprint

Aspiradores de trineo

Bosch Hogar BGC05AAA1

Marca de toda la vida para un aspirador de trineo conservador pero muy solvente para la limpieza del hogar gracias a sus tres accesorios (boquilla, cepillo para tapicerías y el cepillo para suelos), su filtro HEPA12 y un diseño moderadamente ligero (4,4 kg) con líneas modernas que alberga un depósito de 1,5 litros para limpiar sin complicaciones.





Bosch Hogar BGC05AAA1 Aspirador sin Bolsa, Diseño Ultra-Compacto, Filtro HEPA H12 Lavable, 700 W, 1.5 litros, 78 Decibelios, Plástico/Metálico/Acero Inoxidable, Violeta/Gris

Kärcher Aspirador VC 3

Si buscas un modelo potente y que atrape y retenga el polvo low cost, la mítica Kärcher tiene un modelo muy atractivo bajo estos parámetros, la Kärcher VC 3 (91 euros). Con una estética tosca marcadamente industrial robusta, este modelo sin bolsa cuenta con filtro HEPA12 y solo tiene un accesorio: un cepillo.





Kärcher Aspirador VC 3 (1.198-125.0)

Dyson Big Ball Multifloor 2

Es la marca de referencia para las personas con problemas de alergias o asma por su buen hacer en la retención de partículas gracias a la efectividad de su filtro HEPA. El Dyson Big Ball Multifloor 2 es un aspirador de trineo robusto y potente para la limpieza del hogar con gran depósito sin bolsa y cuatro accesorios. La inversión es considerable, pero también lo es su soporte, piezas de recambio y durabilidad.





Dyson Big Ball Multifloor 2 Aspiradora de trineo, 184 W, 1.63 litros, 80 Decibelios, Amarillo

Aspiradores verticales

Conga Rockstar 500 Ultimate

Para los presupuestos más ajustados, la Conga Rockstar 500 Ultimate es un modelo veterano muy atractivo en relación prestaciones coste con un diseño algo tosco.

Con una larga lista de accesorios, un depósito más grande de lo habitual en este formato (0,8 litros), una potencia solvente según nuestra experiencia y una autonomía que ronda la hora para el modo más suave, es un gran aliado para la limpieza general. Su diseño es robusto y algo tosco





Cecotec Aspirador motor digital Congal RockStar 500 Ultimate, Aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano, con motor digital brushless, 430W de potencia y 24 KPA, Hasta 65 min de Autonomía

Roidmi F8 Storm Pro

Este modelo es la evolución del Roidmi F8 Storm, un aspirador vertical sin cables que nos sorprendió por la ergonomía y manejabilidad de su diseño. En cuanto a accesorios, incluye rinconera y minicepillo antiácaros

Este modelo del ecosistema Xiaomi es muy completo, con detalles como conectividad Bluetooth para conocer sus estadísticas de uso, autonomía aproximada de una hora y filtro HEPA.





Roidmi F8 Storm Pro – Aspirador sin cable, modelo europeo, 435 W, 135 AW y 23500 Pa, blanco

Dyson V11 Absolute Extra Pro

Si quieres la comodidad de un modelo sin cables pero no renuncias a la potencia ni a un buen surtido de accesorios para limpiar diferentes elementos de tu casa, entonces el Dyson V11 es un gran candidato. Esta versión V11 Absolute Extra Pro (799 euros) es la más avanzada de la casa y cuenta con una segunda batería para que la autonomía no sea un problema, alcanzando hasta las dos horas.

Este modelo no escatima en detalles, manteniendo su diseño resistente y cómodo pero con una intuitiva pantalla para visualizar la batería en tiempo real o el modo de funcionamiento





Dyson V11 Absolut Extra Pro

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.