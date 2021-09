Robots aspiradores que suben y limpian escaleras y abren cajones: la llamativa idea que dejan ver las últimas patentes de Dyson

En los últimos años los robots aspiradores han ido incorporando nuevas tecnologías y los hemos visto incluso en su versión para limpiar ventanas, pero sigue habiendo un enemigo inquebrantable para ellos: las escaleras. Al menos hasta que ideas como la que ha tenido Dyson tomen forma, porque según sus recientes patentes están pensando en un robot aspirador que suba y baje escaleras.

No se trata del recurso que pensó aquel héroe sin capa del que hablamos que convirtió en dron su robot aspirador, sino de unos diseños de robot que no sólo serían capaces de limpiar las escaleras, sino también de abrir cajones. Están en estatus de patente, pero desde luego se trata de ideas que supondrían cierta revolución en este ámbito si acaban funcionando.

La esperanza para tener limpios ciertos rincones rebeldes

Se trata de dos patentes registradas en Reino Unido en relación a un diseño de robot que puede recorrer y limpiar escaleras y otro diseño de unos brazos robóticos ideados para abrir cajones y agarrar objetos como tazas simultáneamente. En Bloomberg se hacen eco de ellas y comentan que fuentes cercanas a estos proyectos aseguran que el fabricante ha estado trabajando en ello.

Al parecer, el fabricante habría estado trabajando en el desarrollo de un robot autónomo de limpieza capaz de interactuar con muebles y objetos de la casa (según la fuente interna). Como siempre ocurre con las patentes, el hecho de registrarlas no implica que vayan a acabar materializándose en un producto de consumo y un portavoz de Dyson comenta a Bloomberg que aunque registran «muchas patentes» pero nunca hablan acerca de «tecnologías que quizás lancen o quizás no», pero sin duda son ideas que resultarían muy útiles y que supondrían un llamativo aliciente.

Izquierda: ilustración del diseño para subir y bajar escaleras, además de limpiarlas (imagen: IPO UK). Derecha: boceto del brazo robótico para agarrar tazas (imagen: IPO UK).

Al fin y al cabo, llevamos años viendo robots subir escaleras y trepar paredes como si nada (o haciendo parkour, algunos más en plan experimental y otros ya trabajando en entornos en los que la limpieza va más allá de quitar pelusas, como en el caso de las centrales nucleares. Hace unos meses vimos también una propuesta de robot recolector de manzanas cuyo punto destacado era precisamente el brazo robot especializado, por lo que los robots de Dyson contarían con precedentes que han demostrado hacer bien esas funciones.

Queda ver si la propuesta del fabricante en sus patentes acaba siendo una realidad como todos estos (y muchos otros) precedentes con autonomía y habilidades que, como solemos buscar en los robots, puedan acabar echándonos un cable y librándonos de alguna tarea. Si se trata de algo que aplaque esos mortíferos rincones de las escaleras, verdaderas fábricas de bolas pelo de gato, sería un verdadero shut up and take my money para muchos de nosotros.

Vector # Macrovector