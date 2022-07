Rockstar va a dejar de lado ‘Red Dead Online’ en favor de ‘GTA VI’. Los jugadores ya están organizando un funeral

Lo que era un secreto a voces ha sido confirmado por parte de Rockstar Games: ‘Red Dead Online‘ no va a recibir más grandes expansiones de contenido. El motivo, explican desde Rockstar, es que están centrándose en el desarrollo de ‘GTA VI‘, un juego que ya sabemos que está en el horno y para el que, seguramente, todavía nos toque esperar.

El multijugador online de ‘Red Dead Redemption 2’, similar en cierta forma a ‘GTA Online’, lleva tiempo «abandonado» (la última gran actualización de contenido, ‘Blood Money’, se lanzó hace un año). Desde ahora, Rockstar va a «aprovechar los modos existentes y agregar nuevas misiones por telegram, en lugar de ofrecer actualizaciones de contenido temático importantes como en años anteriores».

Desde Rockstar han querido dar las gracias a la comunidad del juego por su «continuo apoyo y dedicación», la misma comunidad que lleva tiempo quejándose por la falta de contenido nuevo en el juego. Un juego que, lejos de su pico de casi 20.000 jugadores, siguen disfrutando alrededor de 3.000 personas, al menos en Steam y sin contar los de consolas, Epic y Stadia.

Sin embargo, Rockstar tiene claro que su prioridad ahora mismo es GTA y su correspondiente modo online. Tiene sentido, evidentemente, en tanto que ‘GTA V’ ha vendido 156 millones de copias y ‘Red Dead Redemption 2’ algo más de 40 millones, por lo que la base de jugadores es mayor, ergo los ingresos, ergo es más rentable mantener actualizado el juego.

Y eso queda claro en el comunicado emitido por la empresa, en el que afirman que «trabajaremos para mejorar la experiencia general de ‘GTA Online’ con nuevas actualizaciones del juego». Eso incluye más carreras criminales, más misiones, cambios solicitados por la comunidad, etc. Es decir, soporte.

Para ‘Red Dead Online’, sin embargo, los planes son bien distintos. Según Rockstar:

En pocas palabras, Red Dead Online seguirá ahí, pero sin actualizaciones mayores. Y para despedirse del juego, porque después de todo los jugadores se han tomado esto como una despedida, la comunidad ha organizado nada más y nada menos que un funeral.

Who’s up for it then? A funeral to celebrate one year of Red Dead Online being abandoned?

Dress up in your best funeral attire, get your friends to join, tag us in pics & use the hashtags below!

Save the date: Wednesday July 13th. Are you in?#RedDeadFuneral #SaveRedDeadOnline

— Red Dead News (@RedDeadRDC) July 5, 2022