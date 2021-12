Roomba j7+, análisis: la Roomba de siempre, más «inteligente» que nunca

A la mejor monja se le escapa un pedo. Por eso a tu mejor amigo también le puede pasar un accidente y dejarte un «regalito» en medio de casa en tu ausencia. Shit happens. El drama es cuando justo poco después pasa tu robot aspirador a limpiar, y quien dice limpiar, dice dejar tu pasillo como una tostada untada de nocilla (perdón por la escena). iRobot da un paso al frente para poner fin a este problema del primer mundo con el Roomba j7+, un innovador robot aspirador con identificación de objetos y la promesa del P.O.O.P. guarantee entre otras características. Lo hemos probado.

Ficha técnica del Roomba j7+

iRobot Roomba j7+ Dimensiones Robot: 8,7 cm x 33,8 cm

Base: 32,5 cm ancho x 38,35 cm fondo x 33,5 cm alto Peso 3,18 Kg Capacidad del depósito 0,4 L Filtro Alta eficiencia capaz de capturar hasta el 99% del polen del ambiente, el moho, los ácaros provenientes del polvo y los alérgenos de gatos y perros (según la marca) Conectividad WiFi, compatible con Amazon Alexa y Google Assistant App Sí Programable Sí Navegación inteligente Sí Qué hay en la caja Robot aspirador, estación de carga Home base, dos bolsas de limpieza, cable, un filtro adicional Batería 2210 mAh Autonomía Aproximadamente 120 minutos Tiempo de carga Aproximadamente 2 horas Precio 999 euros

Diseño: aspirante a Miss robot aspirador (pero sin asa)

Como su «hermana» la Roomba i3+, la Roomba j7+ podría perfectamente presentarse a un concurso de belleza de robots aspiradores (si es que eso existiese): es compacto, está hecho con un chasis de plástico que entra por los ojos y además que soporta muy bien los inevitables golpes a los que se enfrenta en su día a día y los acabados son muy premium.

Así, el perímetro exterior está hecho de plástico oscuro mate que actúa como parachoques y la parte central superior tiene un acabado que emula el metal mate. Estética al margen, he echado en falta que tuviera un asa para llevarlo de un lado a otro.

La base autovaciable de la nueva generación de Roombas es bastante menos voluminosa que la Roomba primigenia con esta característica, la Roomba i7+. La base sigue ocupando lo suyo, pero es bastante más chata, discreta y lo mejor: en su interior alberga dos bolsas, la que estás usando y una sustituta. Y ya el detalle «chic», una solapita de cuero para abrir la tapa.

Vamos a revisarla plano a plano:

En la parte superior no vais a encontrar nada salvo un único botón, el «CLEAN», para ponerlo a limpiar o pararlo .

. Abajo encontramos dos ruedas «todoterreno» y una multidireccional, las pletinas para cargarlo, los clásicos sensores de seguimiento de suelo y desnivel. Es especialmente interesante su configuración de cepillos centrales: son dos, son de goma y funcionan muy bien con pelo , lo que os vendrá genial si tenéis mascotas. También tiene un cepillo lateral.

Oye, ¿y la cámara? Los modelos de iRobot con navegación inteligente disponen de cámara y tradicionalmente siempre ha estado en la parte superior. No es el caso de esta Roomba j7+, cuya cámara se ubica en el frontal, lo que a priori le confiere cierta ventaja para «ver» obstáculos a ras de suelo. La guinda del pastel es una luz para ayudarle a ver el camino incluso cuando hay poca iluminación en la estancia.

Configuración y puesta a punto

Una vez sacáis la Roomba de la caja y elegís un sitio para colocar la base que disponga de un enchufe cerca y un radio de al menos un metro alrededor para que pueda «despegar», ya está prácticamente lista para usarse.

Puedes usar el botón CLEAN y a limpiar, pero ya que cuenta con unas cuantas funciones propias de su condición de inteligente y conectada, lo suyo es instalar la aplicación.

En el manual y en la aplicación te explican cómo realizar la instalación, además iRobot ofrece una experiencia de usuario intuitiva y clara, pero no está de más dedicar un par de líneas a la configuración:

1) Descarga la aplicación de iRobot en tu teléfono, crea una cuenta añadiendo tu email y verifícala.

2) Pulsa sobre «Añadir un robot» y busca el modelo de la lista.

3) Bautiza a tu Robot (puede serte útil para realizar órdenes a través de Alexa o Google Assistant).

4) En la siguiente pantalla verás las redes Wi-Fi que están a tu alcance. Busca la tuya y añade el password.

5) Coloca el robot en la base y pulsa simultáneamente los botones «Home» y «Spot» hasta que oigas un pitido, momento en el que el robot pasa a modo emparejamiento.

6) En pocos segundos verás el robot en la aplicación: selecciónalo y en un abrir y cerrar de ojos, la configuración habrá finalizado

Cómo es la limpieza

Con dos cepillos de goma especial para pelos de mascotas, la modificación de la posición de la cámara y otra vuelta de tuerca más al algoritmo de navegación de iRobot estamos, como diría Charles Dickens, con grandes esperanzas.

Y no es para menos: la marca está tan segura de su buena labor de reconocimiento que este modelo se jacta de ser P.O.O.P. guarantee (Pet Owner Official Promise), vamos, que si se topa con un regalito de mi perra, sabrá esquivarlo (qué bien me habría venido esto hace 6 meses con mi vieja Roomba, pero esto es otra historia). ¿Y si no lo hace? Si el accidente sucede el primer año, iRobot te reemplaza el aspirador.

No está de más recordar que para lograr los mejores resultados de limpieza con un robot aspirador es recomendable despejar la zona, retirar cables cortinas y otros obstáculos. Pero el P.O.O.P. guarantee suena tan goloso que no solo no hacemos caso a estas recomendaciones sino que hasta dejamos un calcetín negro enrollado que bien podría recordar a un excremento – al menos en tamaño y color –. En el peor de los casos, también podría pasar que se nos quedara un calcetín por el suelo y tampoco desearíamos que fuera aspirado.

Mi casa tiene algo menos de 50 metros cuadrados, una arquitectura singular y una perra. En pocas limpiezas veremos cómo se ha formado el mapa de nuestra vivienda con bastante precisión, incluso en la división de habitaciones.

Hemos vigilado su trabajo, pero su trayectoria queda también recogida en el área en verde del mapa que se forma en la aplicación. Allí constato algo que he tenido la oportunidad de ver: cómo se mete entre las patas de las sillas del comedor y cómo sortea mi silla de trabajo en espacios francamente estrechos. Si cabe, esta Roomba j7+ se mete.

A su favor y respecto a sus precedesoras, ya no necesita que limpies de día o que le enciendas una luz (está la electricidad como para hacerlo), pero da más vueltas que la mayoría de modelos con visor láser que he probado. La limpieza la mayor parte de los días se salda en unos 50 minutos y generalmente sin incidentes.

Porque haberlos, haylos, pero son excepcionales: su favorito es intentar «montar» a la báscula y si la encierras en una habitación, acaba dándose golpes con la puerta para volver. Como dato: la detección de obstáculos está activada, de modo que teóricamente debería evitarlos todos, algo que por cierto hace con los cables o con las cortinas, que llegan hasta el suelo.

Oye, ¿y el calcetín que fingía ser un «regalito»? Buenas noticias: ni lo ha rozado. ¿Por qué esta caca fake no pero la báscula si? Probablemente porque la confunde con una alfombra.

Teniendo en cuenta que todo mi suelo es de baldosa y no tengo alfombras, no tengo quejas en cuanto a potencia de aspiración: se lleva pelos, polvo, arenilla, migas o césped. Visualmente pasa la prueba del algodón, dejando sin trabajo a la escoba (otra cosa es si la metes en las esquinas).

En caso de que estimes que el suelo está bastante sucio, siempre puedes activar la «limpieza extra» desde la aplicación. La única diferencia es que da dos pasadas.

Si tu casa es grande quizás te interese la opción de «limpieza por habitación», que optimiza la autonomía limpiando las salas grandes con una pasada y las pequeñas con dos o tres. En cualquier caso, ha ido sobrada en piso, y en caso de quedarse sin batería, ha vuelto a la base a cargarse para luego retomar la limpieza justo donde la dejó.

Cómo es la app

Si no eres una persona tecnológica, puedes darle al botón gordo donde pone CLEAN y la Roomba se pondrá a limpiar, pero este robot cuesta lo que cuesta entre otras cosas por las posibilidades que ofrece su aplicación.

Como poseedora de otra Roomba, ya estaba familiarizada con la aplicación, porque es la misma para todas. Eso sí, en función de lo simple o avanzado del robot habrá más o menos opciones. En cualquier caso, la interfaz es clara, limpia y muy cuidada.

Probablemente lo que más vas a usar es el «PLAY» para aspirar todo, aspirar tus «favoritos», enviarlo a la base, vaciar el depósito o programarlo. Este último apartado merece mención especial ya que, además de la programación estándar, ofrece la opción de «automatización» que limpia cuando detecta que te has ido de casa, sin establecer un horario determinado.

Además de las mencionadas, algunas de las funciones más interesantes que puedes hacer desde la aplicación son:

Configurar las pasadas de limpieza, comportamiento del robot con el depósito lleno y detección de obstáculos .

Visualización del historial de limpiezas con fecha, tiempo requerido y área limpiada.

Visualización y edición mapas , que usarás para limpiezas parciales (que puedes ordenar desde la app o con asistente de voz).

¿Qué mas puedes hacer desde la aplicación?

En cuidado y mantenimiento comprobarás el estado de las principales piezas con instrucciones para su limpieza y sustitución.

Desde Configuración puedes cambiar la red Wi-Fi, cambiar el idioma desvincular el robot o reestablecer los valores de fábrica.

Aunque la esencia es muy similar a otros Roomba de gama alta, detalles como la automatización para limpiar cuando estás fuera aportan un pequeño plus a la experiencia de usuario sin añadir complejidad al manejo.

Mantenimiento

Una de las cosas que menos gusta hacer con un aspirador es extraer el depósito para vaciarlo. Afortunadamente, iRobot sigue expandiendo sus depósitos autovaciables entre su cartera de productos como este modelo que nos ocupa.

Así, cuando el Roomba j7+ termina su limpieza y vuelve a la base, escucharás un estruendoso sonido de pocos segundos de duración en el que la suciedad pasa del robot a la bolsa. Y listo.

Pese a que la base del veterano y pionero Roomba i7 es diferente al de otros modelos más actuales como el Roomba i3+ o este, las bolsas son iguales. Según iRobot una bolsa dura aproximadamente 60 días, pero según mi experiencia (recordemos que tengo mascota) da para más tiempo. Con todo, el indicador LED o la app te avisrá cuando llegue el momento de sustituirla.

Al margen de la comodidad de no tener que limpiar el depósito a menudo, si además eres una persona alérgica, estarás minimizando tu exposición al polvo y otros alérgenos. Cuando llegue la hora de la verdad, tampoco tendrás que ensuciarte las manos: abre la tapa, tira de la solapa para cerrar la bolsa y sacarla. Limpio, fácil y rápido.

En la aplicación y en el manual podremos conocer con detenimiento cuáles son las operaciones de mantenimiento a realizar y su frecuencia.

Para limpiar los rodillos solo tienes que poner el robot boca abajo y presionar la pestaña verde liberando el marco que los sujeta. A partir de ahí, tira para extraerlos y tenerlos en la mano.

Para extraer y limpiar el filtro encontrarás un gran botón con un icono en forma de basura en el lateral. Apriétalo para retirarlo y separar las piezas.

Estas son las frecuencias de limpieza y renovación recomendadas según el fabricante:

Frecuencia mantenimiento Frecuencia sustitución Depósito Cuando se necesite – Filtro Una vez a la semana (dos si tienes mascota) Cada 2 meses Cepillo lateral y multisuperficie Cada mes Cada 12 meses Sensores de depósito lleno Cada 2 semanas – Rueda pivotante Cada 2 semanas Una vez al año Sensores y contactos de carga Cada mes –

Roomba j7+, la opinión de Xataka

iRobot es la marca de referencia en robots aspiradores y eso se nota. Primero por la innovación – detección de objetos, depósitos autovaciables o la automatización – no tanto por vencer la carrera por ser el primero, sino por hacerlo pronto y bien. Segundo en el precio: no es tu marca si buscas modelos baratos (aunque los hay con muy buena relación calidad precio).

La Roomba j7+ lima las «asperezas» de la gama alta actual de iRobot subiendo un poquito más el listón: ha mejorado su navegación gracias al combo de la nueva posición de la cámara en conjunción con la luz, la base renovada es más práctica y la experiencia de uso de la aplicación admite más personalización.

No es que sus modelos más ambiciosos fallaran específicamente en algo de lo anterior, pero cuando alguien gasta mil euros en un robot aspirador espera no solo no tocar polvo, sino que bajo ningún concepto se quede atascado. Y por qué no decirlo: que no embista el regalito que puede dejarte tu perro no está de más.

¿Merece la pena? Depende de ti: en la actualidad hay unos cuantos robots aspiradores (también de iRobot) con navegación inteligente con buena potencia de succión, autonomía suficiente y conectividad para manejarlo desde el móvil. Vamos, que cumplen para limpiar la casa de forma cómoda y solvente costando la mitad.

La diferencia está en detalles (y la importancia que les demos a estos) como la automatización, la estética depurada y sobre todo en la detección de objetos, que pueden evitarnos algún desagradable disgusto si tenemos mascota. Quien busque lo último de lo último y esté dispuesto a gastar tendrá en este Roomba un perfecto candidato.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de iRobot. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.





