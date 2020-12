Rotondas hasta debajo del agua: la primera en abrirse está bajo el Atlántico y conecta las Islas Feroe

Se calcula que en España hay nada más y nada menos que 591 rotondas por cada millón de habitantes. Nada mal, pero muy lejos de las 967 rotondas por millón de habitantes que hay en Francia. Las rotondas sirven para conectar de una forma más o menos sencilla y ordenada diferentes caminos, pero en las Islas Feroe han ido un paso más allá. Han inaugurado una rotonda subacuática cuyo objetivo es conectar dos islas de las 18 que conforman este archipiélago del Atlántico Norte.

Así lo ha anunciado Kristina Háfoss, parlamentaria de las Islas Feroe y ex ministra de finanzas, en su cuenta de Twitter. Se trata, como decíamos, de la primera rotonda bajo el Océano Atlántico y es parte del nuevo túnel subacuático de 11 kilómetros que conecta las islas Stremoy y Eysturoy. Es, sin duda, uno de los proyectos más importantes que se están llevando a cabo en las islas.

The first roundabout under the Atlantic Ocean is a reality. This is part of our new 11 km sub-sea tunnel connecting 2 of our 18 #FaroeIslands in a new & innovative way. This is our 3. sub-sea #tunnel. The roundabout is decorated beautifully by the Faroese artist Tróndur Patursson pic.twitter.com/dOHk4PdpYH

— Kristina Háfoss (@KristinaHafoss) December 3, 2020