Samsung 990 Pro SSD 1 TB PCIe 4.0, análisis: su fantástico rendimiento es solo una de sus virtudes

Samsung fabrica unidades SSD de buena calidad y con unas prestaciones muy respetables. La última que hemos analizado a fondo es la 980 PRO con interfaz PCIe 4.0 NVMe M.2, que es, precisamente, la precursora de la que vamos a poner a prueba en este análisis. Durante nuestros tests nos entregó un rendimiento de primera división, y, además, puso el listón alto al lograrlo arrojando unas temperaturas de trabajo muy razonables.

Este precedente no se lo pone nada fácil a la unidad 990 PRO. Y es que Samsung nos promete que esta SSD ha sido diseñada para sacar el máximo partido posible a la interfaz PCIe 4.0, lo que, según esta marca, le permite entregarnos un rendimiento un 40% más alto que la 980 PRO en operaciones de lectura aleatoria, y un 55% superior en operaciones de escritura aleatoria. Suena bien, pero tiene que demostrarlo. Veamos si cumple lo prometido.

Samsung 990 Pro SSD 1 TB PCIe 4.0: especificaciones técnicas

características capacidad 1 o 2 TB (el modelo analizado es el de 1 TB) interfaz PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 formato M.2 (2280) lectura máxima teórica Hasta 7.450 MB/s escritura máxima teórica Hasta 6.900 MB/s memoria de almacenamiento Samsung V-NAND 3-bit MLC memoria caché Samsung 1 GB Low Power DDR4 SDRAM controlador Samsung Controller soporte trim Sí soporte smart Sí garbage collection Auto Garbage Collection Algorithm cifrado AES 256 bits wwn No modo suspensión Sí consumo medio 5,4 vatios FIABILIDAD (mtBf) 1,5 millones de horas golpes 1.500 G & 0,5 ms temperatura 0 a 70 ºC garantía 5 años dimensiones 80 x 22 x 2,3 mm peso 9 g precio 192,17 euros



El rendimiento por vatio es crucial, y Samsung nos promete haber tomado nota

Las unidades de estado sólido tienen un impacto muy profundo en las prestaciones de nuestro PC, y para percibirlo no es necesario que recurramos a una herramienta de medición de la velocidad de transferencia; podemos notarlo, sencillamente, evaluando el tiempo que tarda en iniciarse una aplicación relativamente pesada.

La unidad SSD que estamos a punto de poner a prueba consume en promedio, según Samsung, 5,4 vatios

Es evidente que su rendimiento en un escenario de uso real es muy importante, pero también lo es su rendimiento por vatio. El consumo promedio de una unidad SSD es mucho más reducido que el de una CPU o una GPU de última hornada, pero todo suma, especialmente en un momento como el actual en el que el coste de la energía se ha disparado.

La unidad de estado sólido que estamos a punto de poner a prueba consume en promedio, según Samsung, 5,4 vatios, aunque al operar en modo ráfaga puede rozar los 7,8 vatios (la versión de 2 TB tiene un consumo ligeramente más alto). Es evidente que estas cifras son muy inferiores a las que describen el consumo de otros componentes de nuestros ordenadores, pero, como he mencionado en el párrafo anterior, todo suma, y optimizar su rendimiento por vatio es importante.

En gran medida el componente responsable de mantener bajo control el nivel de disipación de calor y optimizar el rendimiento por vatio es el controlador. Además, se encarga de administrar la transferencia de la información dentro de la unidad SSD (entre la caché DDR4 SDRAM de bajo consumo y los chips V-NAND), y también de mediar con la interfaz PCIe 4.0. Este circuito integrado ha sido diseñado por la propia Samsung, y, curiosamente, su superficie está revestida por una lámina de níquel.

El níquel es inmune al efecto galleo, un mecanismo por el que algunos metales absorben el oxígeno del aire cuando son sometidos a altas temperaturas

Aunque no tiene un coeficiente de conductividad térmica tan alto como el del cobre o el aluminio, este metal puede ser utilizado como recubrimiento directo del circuito integrado mediante electrodeposición. Además, a diferencia del cobre, es inmune al efecto galleo, un mecanismo por el que algunos metales absorben el oxígeno del aire cuando son sometidos a altas temperaturas, dando lugar a la formación de pequeñas burbujas.

Cuando el metal se enfría con rapidez el oxígeno se libera, pero los poros producidos por las burbujas permanecen en él, degradando así su estructura y su capacidad de conducción de la energía térmica. Probablemente esta es la cualidad del níquel que ha provocado que los ingenieros de Samsung lo hayan elegido para recubrir el controlador de la unidad SSD.

Por otro lado, para evitar que los chips V-NAND superen su umbral máximo de temperatura Samsung ha adosado al reverso de la placa de circuito impreso un esparcidor de calor pasivo que incrementa la transferencia de energía térmica con el aire mediante convección. El último ingrediente del sistema de refrigeración de esta unidad SSD es un algoritmo de control térmico que, según Samsung, mantiene la temperatura de los circuitos integrados permanentemente dentro de su rango de trabajo óptimo.

Ponemos a prueba su rendimiento y su nivel de disipación de calor

La configuración de la plataforma de pruebas que hemos utilizado para evaluar el rendimiento de esta unidad SSD es la siguiente: dos módulos de memoria Corsair Dominator Platinum DDR4-3600 con una capacidad conjunta de 16 GB y una latencia de 18-19-19-39; una placa base ASUS ROG Crosshair VIII Hero con chipset AMD X570; un procesador AMD Ryzen 9 5950X con 16 núcleos y 32 hilos de ejecución (threads); una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 6900 XT con 16 GB GDDR6; un sistema de refrigeración por aire para la CPU Corsair A500 con ventilador de rodamientos por levitación magnética y una fuente de alimentación modular Corsair RM 750x.

Para poner en contexto las medidas que hemos tomado hemos utilizado como referencia una unidad SSD Samsung 970 EVO Plus con interfaz PCI Express 3.0 NVMe M.2, y también una 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2. La presencia de esta última en nuestro banco de pruebas es muy importante porque nos permite evaluar si las mejoras que Samsung ha introducido en la 990 PRO realmente aportan valor añadido a las prestaciones de la 980 PRO.

Tomar como referencia la unidad SSD 980 PRO nos permite evaluar si las mejoras que Samsung ha introducido en la 990 PRO realmente aportan valor añadido

Empezamos con CrystalDiskMark. Curiosamente, en las operaciones de lectura secuencial la 990 PRO es solo ligeramente más rápida que la 980 PRO. Sin embargo, en las de lectura aleatoria y en todas las pruebas de escritura multiplica su rendimiento, superando a la 980 PRO con una suficiencia aplastante. El primer punto se lo lleva merecidamente la 990 PRO.

El test AS SSD Benchmark corrobora todo lo que acabamos de observar en CrystalDiskMark. En las operaciones de lectura secuencial la 990 PRO rinde solo marginalmente mejor que la 980 PRO, pero en las demás operaciones de lectura y en las de escritura la supera con mucha claridad. Además, el tiempo de acceso de la 990 PRO es perceptiblemente inferior tanto en las operaciones de lectura como en las de escritura.

Si evaluamos el rendimiento de las unidades SSD que estamos poniendo a prueba en operaciones de entrada y salida por segundo (IOPS, en inglés), esencialmente no cambia nada. Una vez más la 990 PRO aventaja marginalmente a la 980 PRO en las operaciones de lectura en bloques de 16 MB, pero en todas las demás, y especialmente en las de escritura, la supera con mucha holgura. La unidad SSD 970 EVO Plus se mantiene a bastante distancia de las otras dos.

Vamos ahora con el test de la herramienta AS SSD Benchmark que recurre a la copia de ficheros de distinto tamaño. Cuando la operación que llevamos a cabo consiste en copiar un archivo ISO de gran tamaño la velocidad de transferencia que alcanza la unidad 990 PRO es esencialmente idéntica a la de la 980 PRO. Sin embargo, en las demás operaciones de copia de ficheros, sorprendentemente, esta última rinde mejor. Este punto se lo lleva la 980 PRO.

La siguiente gráfica refleja en qué momentos se producen caídas durante las operaciones de lectura y escritura al ejecutar el test de compresión. Como podemos ver, durante las de lectura esta unidad es estable como una roca. Durante las operaciones de escritura se producen algunas caídas, pero apenas degradan su rendimiento.

La gráfica de la unidad SSD 980 PRO refleja varias caídas tanto durante las operaciones de lectura como durante las de escritura. Como podemos ver, estas últimas son más frecuentes, aunque su cadencia no es dramática.

El rendimiento que arroja la unidad 970 EVO Plus en las operaciones de lectura al ejecutar el test de compresión es claramente inferior al de la unidad 980 PRO, pero, curiosamente, la velocidad de transferencia es mucho más estable que en esta última. Y, también sorprendentemente, durante las operaciones de escritura es mucho menos estable, como podemos ver dada la profusión de picos de la línea de color rojizo.

Samsung ofrece a los usuarios de sus unidades SSD una utilidad diseñada para evaluar su rendimiento, analizar su estado, actualizar su firmware y llevar a cabo otras operaciones de mantenimiento. Este software es gratuito y se llama Samsung Magician. Como podéis ver en la siguiente captura su interfaz está cuidada y es intuitiva, por lo que merece la pena darle una oportunidad. El rendimiento que ha arrojado la unidad 990 PRO en este test es equiparable al que ha alcanzado en CrystalDiskMark y AS SSD Benchmark.

¿Tiene un impacto tangible en el rendimiento global del PC la unidad SSD 990 PRO frente a la 980 PRO y la 970 EVO Plus si utilizamos aplicaciones ofimáticas y de creación de contenidos? Para responder esta pregunta hemos recurrido a PCMark 10, y, como podéis ver en la siguiente gráfica, la respuesta es afirmativa. Sí, el incremento del rendimiento no es abrumador, pero en algunos escenarios de uso existe. Y se nota. Merece la pena que no pasemos por alto la ventaja de la unidad 990 PRO en el test ‘App Start-up Score’, que evalúa el tiempo invertido por cada SSD en el inicio de las aplicaciones.

La última prueba a la que hemos sometido a las unidades SSD ha consistido en escanear la superficie de sus circuitos integrados bajo máxima carga utilizando nuestro termómetro digital por infrarrojos. El chip que hemos identificado con una ‘A’ es el controlador; el que aparece con una ‘B’ es la memoria DDR4 SDRAM de bajo consumo que actúa como caché; y los dos circuitos integrados que hemos asociado a una ‘C’ son los chips V-NAND que tienen la responsabilidad de poner a buen recaudo nuestros datos.

Las medidas que hemos tomado no dejan lugar a dudas: el controlador y los chips V-NAND de la unidad SSD 990 PRO son los que menos se calientan. Y, además, con mucha diferencia. Si también tenemos en cuenta que su rendimiento es perceptiblemente más alto, sobre todo en las operaciones de escritura, no cabe duda de que, efectivamente, esta unidad de estado sólido nos entrega un rendimiento por vatio más atractivo que su predecesora.

Samsung 990 Pro SSD 1 TB PCIe 4.0: la opinión de Xataka

Esta unidad de estado sólido nos ha sorprendido. Durante nuestras pruebas se ha comportado de una forma absolutamente estable, y, como hemos comprobado, su rendimiento es muy competitivo. En las operaciones de lectura secuencial rinde solo marginalmente mejor que su predecesora, la 980 PRO, pero en las operaciones de lectura aleatoria y en las de escritura la supera con muchísima claridad.

Si la 990 PRO se pone a tiro a buen precio y no mucho más cara que la 980 PRO de la misma capacidad, nosotros, definitivamente, la elegiríamos

Además, y he de confesar que no lo esperaba, su controlador y sus chips V-NAND disipan menos calor que los componentes de las unidades SSD 980 PRO y 970 EVO Plus. ¿Merece la pena entonces pagar más por la 990 PRO? Depende de nuestras necesidades y nuestro presupuesto. Actualmente el precio de las unidades de estado sólido fluctúa casi todos los días, pero si la 990 PRO se pone a tiro a buen precio y no mucho más cara que la 980 PRO de la misma capacidad, nosotros, definitivamente, la elegiríamos.



Este producto ha sido cedido para este análisis por Samsung. Puedes consultar nuestra política de relaciones con las empresas.

Más información: Samsung