Samsung Galaxy A72, análisis: vine por el teleobjetivo y me quedé por la batería

Samsung quiere conquistar la gama media con su nueva familia Galaxy A, siendo el Samsung Galaxy A72 es el hermano mayor. Pantalla AMOLED, una batería de gran tamaño y un diseño renovado son las principales bazas para atacar el mercado.

Pasa por nuestra mesa de análisis este Samsung Galaxy A72, un terminal que viene para conquistar la gama media en el rango de los 400 euros. ¿Logrará situarse en el podio esta nueva propuesta? Vamos a comprobarlo en nuestra review en profundidad.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A72 Dimensiones y peso 77,4 x 165 x 8,4 mm

203 g Pantalla Super AMOLED 6,7″

FullHD+ (1.080 x 2.400 px)

394 ppp, 90 Hz Procesador Octa-Core (2 x 2,3 GHz + 6 x 1,8 GHz) RAM 6/8 GB Almacenamiento 128/256 GB (microSD hasta 1 TB) Cámaras traseras Principal: AF OIS de 64 MP (f/1.8, 0,8 μm)

GA: 12 MP FF (f/2.2, 1,12 µm)

Macro: 5 MP FF (f/2.4, 1,12 µm)

Teleobjetivo (3x): 8 MP AF (f/2.4, 1 µm) Cámara frontal 32 MP FF (f/2.2, 0,8 µm) Batería 5.000 mAh + carga rápida 25 W Sistema operativo Android 11 + One UI Conectividad 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)

Bluetooth 5.0, NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo Otros Lector de huellas en pantalla, IP67, dual SIM Precio 6 GB + 128 GB: 449 euros

8 GB + 256 GB: 509 euros

Diseño: llamativo, pero poco premium

La generación pasada Samsung apostó por el acabado ‘Glasstic’, un policarbonato que imitaba al cristal y que, aunque se llenaba de huellas, daba una buena sensación. En el Galaxy A72 pasamos a un policarbonato acabado en mate, lo que nos trae buenas y malas noticias.

El Samsung Galaxy A72 es más bonito que nunca, aunque también notamos el plástico más de lo que nos gustaría con este nuevo acabado

La buena es que las huellas ya no se quedan marcadas y que, a nivel visual, el acabado queda bastante bien. La mala noticia es que el plástico se siente más económico de la cuenta y, en un móvil de este precio, esperábamos una mejor sensación en mano.

El módulo de cámara recuerda bastante al de los Samsung Galaxy S21, aunque la protuberancia del mismo es menos pronunciada. Al apoyarlo sobre una mesa bailará ligeramente, algo fácil de solucionar con una funda. Los sensores están bastante bien integrados y la inclusión del flash LED en el módulo sigue bien las líneas diseño.

La botonera, como acostumbra a hacer Samsung, está más alta de lo que nos gustaría. Si tenemos una mano grande llegaremos al botón de encendido sin demasiados problemas pero, en el caso de los botones de volumen, es bastante complicado llegar. Están construidos en plástico, al igual que el marco que rodea al terminal y apenas bailan, con una pulsación bastante robusta. En la parte superior tenemos la ranura para la tarjeta microSD y en la inferior el altavoz, jack de auriculares (gran noticia) y puerto USB C.

Si le damos la vuelta al teléfono nos encontramos con un panel que, según GSMarena, tiene un aprovechamiento frontal del 84,4%. Los bordes son algo más gruesos de lo que nos gustaría en un terminal de este precio, sobre todo la barbilla inferior, bastante pronunciada. Como parte positiva del frontal destacar que el agujero en pantalla es diminuto, por lo que nos será bastante fácil olvidarnos de que está presente cuando utilicemos el terminal.

El Samsung Galaxy A72 es un móvil que no resbala ni se ensucia, aunque no es uno de los ganadores en cuanto a compactación

A nivel de compactación y ergonomía el Galaxy A72 es mejorable. Es un móvil grande, que sobrepasa los 200 gramos de peso y no muy fácil de usar con una mano. Te dejamos con una tabla comparativa para que puedas tener datos más en profundidad sobre las medidas de este teléfono.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) Samsung Galaxy A72 165 77.4 8.4 203 6,7 5.000 127,71 107,2764 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 164 75,6 8,1 193 6,67 5.020 125,46 101,62 Vivo X51 5G 158,46 72,8 8,04 181,5 6,65 4.315 115,43 92,81 OnePlus 8T 160,7 74,1 8,4 188 6,55 4.500 119,08 100,03 Samsung Galaxy S21 151,7 71,2 7,9 169 6,2 4.000 109,01 85,32 LG Velvet 167,08 74 7,85 180 6,8 4.300 123,58 97,0103 Motorola Edge 161,4 71,1 9,29 188 6,7 4.500 114,75 106,60 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79

En definitiva, Samsung ha dado un salto adelante a nivel visual, pero uno hacia atrás en ergonomía y materiales respecto a la generación anterior. El Samsung Galaxy A72 es un terminal bonito, pero echamos en falta mayor calidad de construcción y mayor usabilidad a una mano.

Pantalla: Samsung tiene más que controlada la tecnología AMOLED

El Samsung Galaxy A71 tiene una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 90Hz. Este es uno de los puntos más fuertes del terminal, aunque no aspira a competir en el podio de la gama media. Nos ha sorprendido el brillo máximo (800 nits en pico) y es que, en condiciones de fuerte incidencia de luz solar, la pantalla se ve de auténtico escándalo. Acusa la ligera sobresaturación típica en Samsung, aunque no es nada dramático.

La tasa de refresco es de 90Hz, una cifra que nos permite un nivel de fluidez aceptable, pero lejos de los 120Hz que se están empezando a democratizar en gama media. Por defecto vienen activos y, como más adelante explicaremos, no tienen apenas impacto en autonomía, por lo que merece la pena dejar la configuración estándar.

Los ángulos de visión de este terminal son mejorables, aunque nos ha gustado su brillo máximo y la nitidez es más que suficiente

Lo que no nos ha convencido, sobre todo en un dispositivo de este precio, son sus ángulos de visión. La pantalla nos deja ver algún que otro arcoíris cuando la inclinamos y hay fuertes variaciones de color, sobre todo con el blanco. Pese a estos pequeños fallos, es un panel que se disfruta, con una nitidez más que suficiente para disfrutar de series, películas y demás multimedia sin mayor problema.

A nivel de ajustes Samsung permite activar el modo oscuro, una función de protección de vista que limita la luz azul (programable) y calibrar el balance de blancos en el modo intenso. Con el modo natural no podemos calibrar ni ajustar nada, aunque no recomendamos activarlo, ya que el panel se torna demasiado cálido. Para los amantes del Always On Display la función está disponible desde los ajustes.

El agujero en pantalla es bastante pequeño y está completamente centrado, no molestando en absoluto cuando estamos utilizando el teléfono. Si queremos disimularlo podemos activar una barra negra por software aunque, al estar el agujero recubierto por un círculo gris, será difícil no fijarnos en que está ahí.

Sonido: poniendo el listón alto en gama media

Uno de los puntos más fuertes de este Galaxy A72 es el sonido. Cuenta con dos altavoces estéreo que suenan de categoría, con un volumen máximo muy alto, de más de 100 decibelios. El único punto a mejorar es el grave, con menos presencia de la necesaria para alcanzar la perfección. A pesar de tener un alto pico máximo de volumen, apenas hay distorsión, grandes noticias que permiten al Galaxy A72 luchar por el podio del sonido en la gama media.

Al contar con dos altavoces, la experiencia es bastante inmersiva tanto viendo contenido multimedia como jugando. Como guinda, contamos con jack de auriculares, por lo que podremos conectar auriculares por cable si preferimos utilizar esta tecnología en lugar del Bluetooth.

Rendimiento: el hermano mayor de los Galaxy A merecía más

El Samsung Galaxy A72 tiene un Qualcomm Snapdragon 720G, procesador que comparten rivales directos, como el Realme 8 Pro. Se trata de un chip 4G de 7 nanómetros que viene, en el caso de nuestra unidad, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. La experiencia de uso con el Samsung Galaxy A72 es bastante mejorable, y es que este procesador no parece ser suficiente para mover la alta cantidad de recursos que demanda One UI 3.1.

El lag aparece incluso en básicos como movernos por los menús de ajustes o abrir y cerrar apps. El rendimiento en juegos es decente, ya que la potencia bruta sigue estando ahí

No hace falta exigirle demasiado a nivel gráfico para que aparezca el lag. Basta con moverse por el launcher, deslizarse por el panel de Google Discover o abrir y cerrar apps para notar que el A72 es un móvil perezoso. Aclarar que el móvil está actualizado a la última versión disponible (nada más recibirlo ya tenía una actualización pendiente), pero el lag es una constante. La potencia bruta está ahí, por lo que el rendimiento en juegos pesados no es malo. Podremos exigirle en configuraciones medias de gráficos sin mucho problema, a pesar de que el sistema se mueva lento. A nivel de benchmarks, estas son las puntuaciones que ha arrojado frente a sus rivales.

Samsung Galaxy A72 Realme 7 Pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro OnePlus Nord POCO X3 NFC Samsung Galaxy S20 Motorola Edge Huawei P40 Pro PROCESADOR Snapdragon 720G Snapdragon 720G Snapdragon 732G Snapdragon 765G Snapdragon 732G Exynos 990 Snapdragon 765G Kirin 990 RAM 8 GB 8 GB 6 GB 8 GB 6 GB 8 GB 6 GB 8 GB GEEKBENCH 5.0(single/multi) 540 / 1.611 572 / 1.699 N. d. 554 / 1.832 566 / 1.787 453 / 2.610 593 / 1.742 – 3D MARK (Sling Shot) 3.650 3.672 N. d. 4.309 3.780 – 4.308 4.074 PCMARK WORK 8.551 10.058 8.520 9.194 8.299 – 10.541 9.476

En resumidas cuentas, si somos el usuario casual de WhatsApp, Chrome y Gmail, no nos molestará en exceso que el móvil de algún tirón y no sea del todo fluido. No obstante, en vista del precio, la cantidad de RAM y que el procesador tiene potencia de sobra para mover Android con fluidez, esperábamos más del rendimiento en este Galaxy A72.

Biometría

En el apartado de la biometría el Samsung Galaxy A72 cuenta con un lector de huellas bajo la pantalla y con reconocimiento facial 2D mediante la cámara frontal. El lector de huellas está en muy buena posición aunque, como acostumbramos a ver en Samsung de gama media, es algo lento. El reconocimiento facial es un buen complemento para cuando el lector no es suficientemente rápido o accesible.

Autonomía: dos días de uso son posibles

Un día de uso, más de 5 horas de pantalla y 50% restante.

La batería del Samsung Galaxy A72 es de 5.000mAh, con carga rápida de 25W. Teniendo en cuenta que la tasa de refresco no es demasiado alta y que el procesador es humilde, hemos llegado a superar las 10 horas de pantalla en un día y medio de uso. Es fácil que un usuario medio ronde los dos días y, en caso de que seamos usuarios muy intensivos, llegaremos al final del día con más de un 20% de batería restante. En nuestras pruebas, vistos los resultados, hemos mantenido activos los 90hz, puede que raspemos algunos minutos extra bajando a 60Hz pero, en vistas de que el día y medio está asegurado, recomendamos de nuevo mantener el móvil en la alta tasa de refresco.

La carga rápida de 25W permite al Galaxy A72 cargarse en aproximadamente 1.15 horas, buenas cifras para una batería de tal tamaño. No obstante, en vista de que rivales bastante más económicos ya superan los 30W, sí que podríamos exigirle algo más de carga rápida. No obstante, la experiencia en autonomía con este terminal es excelente, incluidos los consumos en reposo.

Software: One UI y mucho One UI

Hablar de Samsung es hablar de software altamente personalizado, y en el caso del A72, tenemos One UI basado en Android 11. Todo está personalizado al máximo, desde el launcher hasta los ajustes, con un buen número de funciones interesantes. Por suerte, Samsung se toma cada vez más en serio el tema del bloatware, por lo que no tenemos una gran carga de apps cuando iniciamos el teléfono por primera vez.

El bloatware no es un problema en el Samsung Galaxy A72, aunque One UI viene cargado de apps propias

Encontramos viejas caras como Facebook, YouTube Music o Spotify, amén de los servicios propios de Samsung. Buena parte de estas apps, salvo las propias de Samsung, se pueden desinstalar, aunque en este dispositivo no hemos encontrado la opción en el asistente de configuración para evitar que se pre-instalen.

One UI viene cargado de aplicaciones propias.

La capa quiere ganar valor con apps propias como Bixby, el servicio de Samsung Dex, la tienda de aplicaciones propia de Samsung o un apartado de ajustes con funciones avanzadas y algunas opciones de personalización. Desde hace unos meses Google Discover ya es parte del panel izquierdo en One UI, buenas noticias para los que solemos ver las noticias desde ahí.

Más allá de los extras, el punto más fuerte a nivel de software en la familia A es el que no se. Desde 2020 esta familia tiene garantizados tres años de actualizaciones de sistema, por lo que el Galaxy A72 debería llegar hasta Android 14 (en caso de llamarse así). Grandes noticias que suplen en parte la sobrecarga de recursos que conlleva usar esta ROM.

Cámaras: bienvenido sea el teleobjetivo

El Samsung Galaxy A72 apuesta por un sensor principal de 64 megapíxeles, un teleobjetivo de 8, un ultra gran angular de 12 y un sensor macro de 5. Cuádruple cámara con el teleobjetivo como protagonista, el cual permite hacer zoom óptico de 3 aumentos y digital de 30 aumentos. Antes de hablar de los resultados, vamos a dar un pequeño repaso por la app de cámara.

La aplicación de cámara es la clásica que encontramos en los nuevos móviles de Samsung: completa, aunque algo recargada. En este caso tenemos que configurar de forma manual que el modo retrato o el modo noche estén en la barra de modos, algo que no terminamos de entender siendo modos básicos. Es cierto que la propia app detecta cuándo hay una persona para recomendarnos el modo retrato o cuando es de noche para activar el modo noche, pero tener que ir a más y mover de forma manual estos modos a la barra principal es un poco tedioso.

El control del zoom es sencillo, con el gran angular, angular y teleobjetivo claramente marcados mediante un sistema representado con árboles. El HDR se activa de forma automática salvo que lo desactivemos en los ajustes, pudiendo configurar asimismo sugerencias de composición, el tono de color para los selfies o funciones interesantes como un lector QR integrado o el modo manual.

El HDR sigue sin procesarse en tiempo real, por lo que es habitual ver quemados en la vista previa que se corregirán en el procesado posterior. Eso sí, la app es algo lenta, sobre todo cuando disparamos (tarda, a veces, casi un segundo en disparar auqnue sea de día), algo que penaliza bastante la experiencia.

Fotografía diurna

Por el día las fotos del Samsung Galaxy A72 son suficientes para lo que puede exigir un usuario de gama media, pero quedan debajo por lo esperado. Si todo juega a nuestro favor podemos obtener una fotografía digna, con algo de sobresaturación pero con buen detalle y rango dinámico.

El HDR no hace un buen trabajo. Incluso activo tenemos quemados en el cielo y sombras apagadas.

El problema viene de la mano del HDR, que no hace un buen trabajo. Incluso estando activo es fácil encontrar importantes quemados en la fotografía, aunque esto no preocupa tanto como lo apagadas que quedan las sombras. Se pierde bastante información en estas zonas.

La colorimetría queda lejos de ser precisa, con la citada sobresaturación general del color. El balance de blancos se comporta de forma correcta, pero se ve ensombrecido por la interpretación de los colores. Si no somos usuarios exigentes, por el día podremos quedar satisfechos, pero los resultados dejan bastante margen de mejora.

De la mano de la colorimetría viene un procesado algo extraño en la piel. El Galaxy A72 respeta bastante el detalle, algo que nos ha gustado. No obstante, los tonos de las pieles (tanto claras como oscuras) tienen bastante al naranja, por lo que se alejan bastante de su color real.

Zoom y angular

0.5X vs 1x vs 3X.

El teleobjetivo rescata bastante detalle.

Donde sí que nos ha gustado el Galaxy A72 es en el zoom, y es que es capaz de hacer fotografía hasta tres aumentos de forma óptica. El teleobjetivo rescata bastante detalle, por lo que podemos hacer fotografía zoom sin miedo de perder mucha calidad.

El ultra gran angular, por su lado, pierde mucha nitidez en los bordes y da unos resultados por debajo del sensor principal. Pese a esto, la calidad del mismo sí es la esperada en un gama media, siendo un sensor pensado para fotografía diurna, principalmente.

Modo retrato

El modo retrato es correcto, ajustable en intensidad y disparado con el sensor principal. El problema del color sigue ahí, pero tenemos un buen recorte y un bokeh menos artificial de lo que se pudiera esperar. Eso sí, hemos notado que las fotografías en modo retrato tardan bastante en procesarse, llegando hasta los 4 o 5 segundos, en ocasiones.

Macro

El macro es una de las sorpresas en este Samsung Galaxy A72. Es más nítido que lo que acostumbramos a ver en esta gama, siendo bastante fácil enfocar y sacar una foto llamativa. Para activar el macro es necesario hacerlo desde el listado de modos de la app, por lo que recomendamos activar el acceso directo desde la barra principal de modos.

Fotografía nocturna

Por la noche el Samsung Galaxy A72 sigue con los problemas del HDR, quemando altas luces y sin levantar sombras. Encontramos ruido sobre todo en los cielos y la colorimetría no es muy precisa. A nivel de detalle no queda mal resuelto, ya que no trata de lavar en exceso.

Auto a la izquierda. Modo noche a la derecha.

El modo noche es muy sutil. No capta mucha más luz, pero ganamos ligeramente algo más detalle. Si no tenemos demasiada prisa por hacer la foto (ya que tarda unos 3 o 4 segundos), recomendamos dejarlo activo para obtener la mejor fotografía posible.

El uso del ultra gran angular no es demasiado recomendado en situaciones de baja luz, al ser un sensor menos capaz que el principal. Se pierde bastante información en las esquinas y a nivel de detalle los resultados son algo justos.

Selfie

El selfie en el Samsung Galaxy A72 parece controlar algo mejor los colores, aunque cae en detalle. Es un selfie más que correcto para la gama media, con un rango dinámico aceptable y un modo retrato que funciona razonablemente bien.

En este caso el recorte es más artificial que con la cámara principal. No obstante, nos han gustado los resultados en este modo y, un punto a tener en cuenta, es que el HDR también funciona en modo retrato, por lo que nos ahorramos buena parte de los quemados que acusan algunos móviles de gama media.

Grabación de vídeo

A nivel de vídeo tenemos modos como el super estabilizado, que funciona bastante bien o la posibilidad de grabar en 4K. De nuevo tenemos problemas con el color, y es que la sobresaturación es demasiado alta. No obstante, siendo un gama media la exigencia es algo menor, por lo que nos quedamos con el buen nivel de detalle y el trabajo de estabilización en Full HD.

Samsung Galaxy A72, la opinión de Xataka

El Samsung Galaxy A72 es un teléfono completo, aunque con varios puntos a resolver. El lado positivo es que cumple en batería, pantalla, sonido, zoom y apartado estético. El lado no tan bueno es que el rendimiento queda por debajo de lo esperado, la cámara es mejorable y el acabado es demasiado plasticoso. Siendo un terminal que sobrepasa los 400 euros, puntos como el lag o los materiales de construcción deberían haberse tenido algo más en cuenta.

Para el cliente habitual de Samsung, los Galaxy A siguen cumpliendo su cometido: terminales completos que beben de la gama Galaxy S

Para el cliente habitual de Samsung, los Galaxy A siguen cumpliendo su cometido: terminales completos que beben de la gama Galaxy S, pero a un precio más reducido. La cámara es su principal talón de Aquiles, ya que por lo demás (salvando el rendimiento), el terminal cumple con su cometido. El Galaxy A72 queda pues con un margen de mejora que esperamos se reduzca conforme vayan llegando actualizaciones.

8.2 Diseño8 Pantalla8,75 Rendimiento7 Cámara8 Software8 Autonomía9,25 A favor A nivel estético está bastante logrado y no se ensucia.

La autonomía es excelente.

La pantalla se ve muy bien al sol. En contra El lag es una constante incluso cuando no se le exige.

El lector de huellas es algo lento.

La cámara tiene mucho trabajo por delante

