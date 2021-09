Samsung Galaxy Buds 2, análisis: un sonido sorprendente y una experiencia cada vez más exclusiva

En su afán por crear un ecosistema de productos conectados, Samsung ha acompañado el lanzamiento de sus Galaxy Z Flip3 y Z Fold3 del Samsung Galaxy Watch 4 (que, a pesar de tener Wear OS, tienen funcionen exclusivas para móviles Samsung) y los Samsung Galaxy Buds 2. Los tres primeros dispositivos ya han pasado por nuestras manos, así que es el momento de hablar en profundidad de los nuevos auriculares completamente inalámbricos de Samsung.

Los Samsung Galaxy Buds 2 vienen a recoger el testigo de los Samsung Galaxy Buds+ y se inspiran en los Galaxy Buds Pro que probamos el año pasado. Como tales, repiten la unidad de altavoz de doble vía (tweeter y woofer) y la cancelación de ruido activa. ¿Qué tal se comportan? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo rinden los Samsung Galaxy Buds 2? Vamos a verlo en este, su análisis.

Ficha técnica de los Samsung Galaxy Buds 2

SAMSUNG GALAXY BUDS2 DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 17 x 20,9 x 21,1 mm – 5 gramos

Estuche: 50 x 50,5 x 27,8 mm – 41,2 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 2 vías (tweeter + woofer) CONEXIÓN Bluetooth 5.2 COMPATIBILIDAD Android, iOS BATERÍA Auriculares: 61 mAh

Estuche: 472 mAh AUTONOMÍA Auriculares: hasta 5 horas con ANC

Estuche: hasta 20 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Carga inalámbrica EXTRAS Acelerómetro

Giroscopio

Sensor de proximidad

Control gestual

VPU (Voice Pickup Unit)

Cancelación de ruido activa

Modo HearTrough

Resistencia IPX2 PRECIO 149,90 euros

Samsung Galaxy Buds2 – Auriculares Bluetooth, Inalámbricos, Cancelación de Ruido, Estuche de Carga, Calidad de Sonido, Resistentes al Agua, Color Violeta (Version ES)

Diseño: es como si no llevara nada

Lo primero que llama la atención de los Samsung Galaxy Buds 2 es su diseño o, mejor dicho, lo bien rematado que está. Os pongo en contexto. Servidor tuvo ocasión de analizar en profundidad de los Samsung Galaxy Buds Live, también llamados los «auriculares con forma de habichuela». Muy cucos, pero mal terminados. No tenían mucho agarre y se caían habitualmente de la oreja.

Luego llegaron los Samsung Galaxy Buds Pro, que también pasaron por las orejas del que escribe. Con ellos, Samsung solucionó el problema del agarre y consiguió lanzar unos auriculares muy cómodos. Nos gustaron mucho en este aspecto. Ahora tenemos entre manos los Samsung Galaxy Buds 2, que beben del diseño de los Galaxy Buds Pro y, desde mi punto de vista, casi los igualan.

Son unos auriculares extremadamente ligeros, alrededor de cinco gramos, y encajan perfectamente en la oreja. Cuando me los puse por primera vez me lleve una grata sorpresa, encajaban como un guante. Son pequeños, compactos (más que los Buds Pro) y apenas notamos que los llevamos puestos. Son, en resumidas cuentas, una gozada.

Ahora bien, la experiencia dependerá de cómo sea nuestra oreja, pero Samsung ha tenido eso en cuenta y ha metido en la caja una serie de gomillas de silicona de diferentes tamaños. Nosotros hemos usado las preinstaladas porque nos quedaban bien, pero recomiendo encarecidamente probarlas todas para encontrar la que mejor nos vaya. Y no solo porque así estaremos más cómodos, sino porque sellarán mejor el oído y mejorará la experiencia con la cancelación de ruido.

En pocas palabras, los Samsung Galaxy Buds 2 son muy cómodos

En cuanto a materiales, los auriculares están hechos de plástico y se nota en mano. Ahora bien, aunque sean de plástico no se notan poco premium, sino que sienten bien trabajados. Tiene un acabado glossy muy bonito, menos brillante que el de los Samsung Galaxy Buds Pro, por lo que no se llena tanto de huellas.

Repartidos a lo largo y ancho del cuerpo tenemos dos micrófonos externos con filtro de sonido, un micrófono interno, el sensor de posición y los pines de carga. Lo veremos más adelante, pero también tiene una VPU (unidad de captación de voz) que aprovecharemos en las llamadas. Todo esto está metido en unos auriculares muy compactos, de perfil bajo y que, insistimos, son realmente cómodos.

Pasamos así al estuche. El tamaño es similar al estuche de los Galaxy Buds Live y Galaxy Buds Pro, pero su acabado es diferente. La zona exterior es similar al plástico de los auriculares, glossy, con un tacto agradable y de color blanco. La parte interior, por su parte, es del mismo color de los auriculares y el efecto visual es bonito.

En la zona exterior tenemos un LED que indica cuándo el estuche se está cargando, el puerto de carga USB tipo C y la base de carga inalámbrica en la parte inferior. Dentro tenemos las bahías para los auriculares, los pines, otro LED que se ilumina cuando los estamos cargando y el texto «Sound by AKG», marca de la casa de Samsung.

La tapa está imantada y tiene bastante fuerza. Además, gracias al diseño del interior y a cómo encaja con la tapa, al cerrarse suena con un rotundo ( y debo reconocer que satisfactorio) «¡clonk!». En conjunto, el estuche es compacto, ligero y apenas abulta en el bolsillo. Así pues, y a modo de resumen, podemos concluir que Samsung ha hecho un trabajo sobresaliente al diseñar sus auriculares.

Experiencia: Samsung cuida a Samsung

Pasamos así a la experiencia. El primer punto que conviene aclarar es la compatibilidad, y es que los Samsung Galaxy Buds 2 tienen su miga. Si tienes un móvil/tablet Samsung reciente (con One UI 3.1 o posterior) y un Samsung Galaxy Watch 4 podrás aprovecharlos al máximo, ya que solo en estos modelos podemos aprovechar Auto Switch (alternar automáticamente entre dispositivos) y Buds Controller (la companion app para relojes).

En otros móviles Android podremos usarlos y configurarlos también gracias a la app Galaxy Wearable. Sin embargo, perderemos Auto Switch. Y si tenemos un iPhone, la cosa es más compleja. ¿Por qué? Porque la app para iOS no soporta estos auriculares. Podremos enlazarlos como unos auriculares al uso, usar los gestos predeterminados y demás, pero no configurarlos a nuestro gusto.

Al abrir la tapa de los auriculares el Samsung Galaxy Z Flip3 los detecta automáticamente y permite emparejarlos rápidamente.

Para este análisis, nosotros hemos usado los Galaxy Buds 2 vinculados a un Samsung Galaxy Z Flip3. Es importante tenerlo en cuenta, puesto que es posible que algunas de las funciones que comentemos o que aparezcan en las capturas posteriores no estén disponibles en todos los móviles. Aclarado esto, seguimos.

Desde la app para móvil podemos consultar el nivel de batería de los auriculares y del estuche, alternar entre los controles de ruido (y, en el caso de usar el sonido ambiente, elegir uno de los tres niveles), modificar los controles táctiles, acceder al ecualizador (con modos predeterminados), activar la lectura de las notificaciones y activar Bixby.

Control de ruido.

Eso es importante: el asistente de voz predeterminado es Bixby y solo Bixby. No podemos configurar un gesto para invocar a Google Assistant, sino que solo podremos usar Bixby. Lo podremos invocar con el comando «Hi Bibxy» y, si así lo queremos, activar la opción «Hablar sin interrupciones» para no tener que esperar la respuesta del asistente.

Activación por voz de Buxby.

Por otro lado, podemos activar el sonido ambiente en llamadas (para escuchar mejor nuestra voz) y, en la sección «Labs», podremos activar el modo juego (que reduce la latencia) y el toque en los bordes del auricular para subir o bajar el volumen.

Sonido ambiente en llamadas.

Y ahora que hablamos de gestos, cabe destacar que las opciones no son demasiadas. Samsung no nos permite modificar ni el toque, ni el doble toque ni el triple toque. De hechos, estos dos últimos gestos vienen desactivados. Lo único que podemos hacer es modificar el comportamiento de la pulsación prolongada.

Controles táctiles.

Sobre el rendimiento de los gestos, podemos decir que funcionan realmente bien. Los auriculares detectan sin problema los toques que hacemos sobre ellos y la acción se ejecuta de inmediato. No hemos tenido problemas de toques fantasmas ni nada por el estilo, así que una de cal y otra de arena: hay pocas opciones de personalización, pero los gestos funcionan de miedo.

Bueno, salvo por una cosa: no funciona la detección de posición. La inmensa mayoría de auriculares completamente inalámbricos tienen un sensor de posición que cuando nos quitamos los auriculares pausa automáticamente la reproducción de música. De la misma forma, cuando nos los volvemos a poner, esta se reanuda por sí sola. Pues no funciona en los Galaxy Buds 2 a pesar de tener el sensor.

Si nos quitamos un auricular, la música sigue sonando. No es hasta que nos quitamos los dos y dejamos que pasen tres o cuatro segundos que la música se para. Imagino que es cuestión de pulir los auriculares mediante actualizaciones, pero a día de hoy esta opción no funciona.

Finalmente, y en lo referente a la latencia, los auriculares no nos han dado problemas de ningún tipo. Hemos podido jugar y ver vídeos sin notar un retardo más elevado de la cuenta. Tanto es así que en ningún momento hemos tenido la necesidad de activar ese «modo juego» que encontramos en los ajustes.

Calidad de sonido: oye, esto suena bien

Vamos a centrarnos ahora en la calidad de sonido, no sin antes hablar de cómo hemos hecho las pruebas. Dado que los Samsung Galaxy Buds 2 están pensados para ser usados en móviles Android, los hemos usado vinculados a un Samsung Galaxy Z Flip3. Hemos escuchado música en local y streaming, siempre a 320 Kbps (que es lo máximo que despacha Spotify a día de hoy). La lista de canciones se compone de nuestra biblioteca personal y una serie de temas que puedes encontrar en este enlace.

Los Samsung Galaxy Buds 2 tiene un diseño acústico de dos vías, tal y como vimos en los Galaxy Buds Pro. Dicho de otra forma, en el interior de estos auriculares tenemos un woofer (frecuencias medias y el extremo más grave) y un tweeter (frecuencias agudas), todo ello personalizado por AKG. No es algo que veamos a menudo en los auriculares completamente inalámbricos y lo cierto es que funciona bastante bien.

Los nuevos auriculares de Samsung son capaces de ofrecer una experiencia musical muy agradable. El sonido es limpio y nítido. No es comparable a los auriculares más potentes que hemos probado, como los Sony WF-1000XM4, pero sí está en la línea de los AirPods Pro o incluso de los mismos Galaxy Buds Pro. Estos últimos son algo más potentes, pero los Galaxy Buds 2 se quedan bastante cerca.

Todo el espectro de frecuencias está bien representado. El tweeter hace un buen trabajo con los agudos, mientras que el woofer consigue que podamos disfrutar de unos buenos graves. De hecho, si os gusta la música con pegada estos auriculares no os van a decepcionar. Los graves están ligeramente potenciados y se nota que son auriculares pensados para disfrutar de la música más urbana. No es tan exagerado como en otros modelos, pero se nota una pegada más alta de lo normal.

Un par de canciones con las que podéis poner a prueba los auriculares son ‘Monster (Under my Bed)‘ de Call Me Karizma y ‘Savior‘ de Rise Against. En la primera, el cambio entre las frecuencias medias y agudas a las graves es sorprendente y los auriculares consiguen reproducirlo sin problemas. En ‘Savior’ se pueden apreciar perfectamente todos los instrumentos y a pesar de ser un tema relativamente estridente es un gustazo escucharla con estos auriculares.

Lo mismo podemos aplicar a las llamadas. Los Samsung Galaxy Buds 2 usan los micrófonos, la VPU y una serie de algoritmos para reducir el ruido ambiente durante las llamadas y mejorar la voz y lo cierto es que se nota. La calidad de las llamadas es más que correcta, así que podemos quedarnos tranquilos.

Cancelación de ruido: muy bien, pero…

Seguimos con la cancelación de ruido activa. Samsung ha conseguido que su sistema funcione realmente bien y, si bien es cierto que no es la mejor del mercado, desde luego es suficiente para que los Samsung Galaxy Buds 2 sean los rivales a batir en este rango de precios. Ahora bien, no podemos esperar el mismo rendimiento que unos auriculares de gama alta, porque estos no lo son.

El rendimiento es bueno, sobre todo cuando nos enfrentamos a escenarios como un viaje en tren, avión o bus. Los auriculares consiguen anular el típico sonido de fondo y parte de las conversaciones, aunque no son capaces de aislarnos por completo. Si vamos por la calle, el sonido de los coches y del tráfico es probable que se nos cuele, pero mucho más atenuado.

Desde la app podemos elegir tres niveles y yo, personalmente, recomiendo el más potente. Es el que mejor experiencia nos ha dado y es que el más aísla. Explicar el rendimiento de la cancelación de ruido activa con palabras es difícil, pero podemos quedarnos con la idea de que su rendimiento es correcto. No van a eliminar por completo el ruido del día a día (yo, por ejemplo, estoy escuchando ahora mismo el sonido de mi teclado mecánico mientras los llevo puestos), pero si van a permitirnos centrarnos en la música.

Y si la cancelación de ruido nos ha gustado, el modo ambiente no tanto. Suena demasiado artificial, incluso mete algo de ruido. Es cierto que nos va a permitir estar al tanto de lo que suceda a nuestro alrededor e incluso intercambiar algunas palabras con alguien sin quitarnos los auriculares, pero no termina de convencer. Desde mi punto de vista, es uno de los principales puntos de mejora de estos auriculares.

Autonomía: suficiente para echar el día

Terminamos el análisis hablando de la batería. Los Galaxy Buds 2 tienen un problema y es que antes que ellos estuvieron los Galaxy Buds+ y sus hasta 11 horas de autonomía. Podemos discutir sobre si es normal / frecuente / cómodo estar 11 horas con los auriculares puestos, pero lo cierto es que esos auriculares fueron todo un puñetazo sobre la mesa en lo que autonomía se refiere.

Los Galaxy Buds 2 no llegan a las 11 horas ni de lejos. Con la cancelación de ruido activada lo más normal es conseguir unas cinco horas de autonomía, que no está nada mal. No es la autonomía más alta que hemos visto, pero tampoco es la peor. Es una media correcta y suficiente, aunque si desactivamos la cancelación de ruido conseguiremos rascar un par de horas más.

En cuanto al estuche, podemos usarlo para cargar los auriculares hasta tres veces. Tiene un sistema de carga rápida que en cinco minutos otorga cerca de una hora de autonomía, algo interesante de cara a un viaje largo, por ejemplo. El estuche se puede cargar mediante el cable USB tipo C y de forma inalámbrica, siendo la primera la opción más rápida.

Samsung Galaxy Buds 2, la opinión de Xataka

Llegados a este punto, podemos decir que los nuevos auriculares de Samsung convencen y funcionan (casi) como cabría esperar. Es cierto que hay muchas alternativas en el mercado, pero no me cabe duda de que los Samsung Galaxy Buds 2 conseguirán convertirse en una de las principales a la hora de elegir unos auriculares para un móvil Android.

Es cierto que algunas de las funciones más interesantes, como Auto Switch, están limitadas a móviles Samsung y que la compatibilidad con iOS es similar a la de los auriculares de Aldi (vincular y poco más), pero si eso no es un inconveniente y simplemente buscamos unos auriculares cómodos, que suenen bien y que tengan cancelación de ruido, los Galaxy Buds 2 son unos a contemplar.

Es, sin embargo, no quiere decir que sean perfectos. La autonomía, que no es mala, no es la más alta del mercado. La detección de posición no funciona, el modo ambiente no va del todo fino y la resistencia IPX2 puede quedarse corta en según qué escenarios.

7,9 Diseño8,25 Calidad de sonido7,75 Cancelación de ruido7,75 Ergonomía8,5 Experiencia de uso7,75 Autonomía7,75 A favor Son muy cómodos.

Para ser de gama media, se escuchan realmente bien.

La cancelación de ruido convence. En contra Solo se pueden explotar al máximo usando un móvil Samsung.

El modo ambiente tiene margen de mejora.

La autonomía no tiene nada que ver con la de los Galaxy Buds+.

Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Samsung. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.