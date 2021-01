Samsung Galaxy Buds Pro, análisis: los mejores auriculares TWS de Samsung hasta la fecha son también lo más exclusivos

Los Samsung Galaxy Buds Live nos gustaron bastante. A pesar de su peculiar forma de habichuela, los auriculares completamente inalámbricos que Samsung estrenó junto a los Note 20 consiguieron quedarse en la parte alta del podio. Ahora la compañía, aprovechando el anuncio de los Galaxy S21, ha lanzado los Galaxy Buds Pro, sus nuevos auriculares TWS de gama alta.

En Xataka llevamos ya unos días usando estos auriculares para escuchar música, jugar y ver películas para traeros este, su correspondiente análisis. Os podemos adelantar que los Galaxy Buds Pro son los mejores auriculares que Samsung ha hecho hasta la fecha, aunque eso no quiere decir que sean perfectos, ni mucho menos. Dicho lo cual, comencemos.

Ficha técnica de los Samsung Galaxy Buds Pro

SAMSUNG GALAXY BUDS PRO DIMENSIONES Y PESO Auricular: 19,5 x 20,5 x 20,8 mm -. 6,3 gramos

Estuche: 50 x 50,2 x 27,8 mm – 44,9 gramos ALTAVOZ Woofer 11 mm

Tweeter 6,5 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.0

Scalable, AAC, SBC COMPATIBILIDAD Android 7.0 o superior BATERÍA Auriculares: 61 mAh

Estuche: 472 mAh AUTONOMÍA Auriculares: hasta 5 horas con ANC

Estuche: hasta 20 horas con ANC CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Carga inalámbrica EXTRAS Cancelación de ruido activa

Ambient Sound

Detección de voz automática

Auto Switch

3 x micrófonos

IPX7 hasta 30 minutos PRECIO 239 euros

Diseño: ahora sí, Samsung

Los Samsung Galaxy Buds Live tenían un pequeño gran problema: se soltaban. Su forma de habichuela hacía que encajasen bien en la oreja, pero al no tener unas gomillas de silicona que los fijasen bien al conducto auditivo se caían. No solo eso, sino que la cancelación pasiva era bastante mala porque no sellaban bien la oreja. Todo eso ha cambiado, afortunadamente, en los Samsung Galaxy Buds Pro.

Los auriculares se parecen mucho más a los Samsung Galaxy Buds originales, aunque el acabado externo recuerda mucho a los Galaxy Buds Live. Ahora los auriculares sí tienen una gomilla de silicona que nos sella bien el oído. Su forma, por otro lado, se adapta perfectamente al pabellón nuestra oreja. Samsung parece haber tomado nota de los errores de sus anteriores dispositivos, y se agradece.

Son unos dispositivos muy cómodos. No son particularmente pequeños, aunque no tan grandes ni llamativos como los Jabra Elite 85t, por poner un ejemplo. Tampoco son ligeros, ya que pesan 6,3 gramos. Sin embargo, Samsung ha conseguido un equilibrio sobresaliente. A pesar de su tamaño y peso, apenas se notan cuando los llevamos puestos y eso, al final, es lo más importante. Tampoco se caen al hacer movimientos bruscos o deporte.

La gomilla de silicona es cómoda y se fija bien a nuestro oído. En la caja hay gomillas de diferentes tamaños y merece la pena dedicarles algunos minutos antes de empezar a usarlos. Es recomendable probar todas las fundas para ver cuál nos queda mejor, ya que no solo harán que sea más cómodo llevar los auriculares durante mucho tiempo, sino que mejorarán la experiencia sonora, el aislamiento (y la cancelación pasiva) y la cancelación de ruido activa.

Los auriculares están hechos de plástico y se nota en mano. No es un mal plástico, pero se siente menos premium que otros dispositivos. Quizá la culpa no la tenga el material en sí, sino el acabado brillante similar al de los Galaxy Buds Live. Este acabado lo tenemos en la zona exterior, justo donde se encuentra la zona táctil en la que haremos gestos para controlar la reproducción, invocar el asistente, etc.

A lo largo y ancho de los auriculares tenemos tres micrófonos: dos fuera y uno dentro. Como veremos, están orientados a la cancelación de ruido y a la captación de nuestra voz. El micrófono que capta nuestra voz, que es el que está abajo, está recubierto por una cámara y una malla para minimizar el ruido del viento. La malla superior en el interior de los auriculares es una salida de aire para reducir la oclusión. También tiene unos sensores para la detección de posición.

En resumidas cuentas, Samsung ha mejorado mucho el diseño de sus auriculares. Los Galaxy Buds Live eran curiosos como concepto, pero los Galaxy Buds Pro, aunque no son tan llamativos, son mejores. Son muy cómodos, se quedan mejor fijados y la experiencia con ellos es mucho más satisfactoria. Algunas veces es mejor no tocar las cosas que funcionan.

Si echamos un vistazo al estuche, veremos que tiene un tamaño similar al de los anteriores auriculares de Samsung. Es pequeñito, algo grueso y su acabado es bastante bueno, con un color mate que sienta realmente bien. Pesa unos 45 gramos y es posible llevarla en el bolsillo sin mayor problema. Para ponerla en contexto, es más gruesa que la de los AirPods Pro, pero menos alargada y completamente cuadrada, salvo por las esquinas, que sí están redondeada.

En la parte inferior del estuche tenemos la base de carga inalámbrica, en la parte trasera el puerto USB tipo C, en la parte delantera un pequeño LED que nos indica el estado de carga aproximado, aunque es más cómodo consultarlo desde la app, y en la tapa un cierre magnético suficientemente fuerte para que la caja no se abra al hacer movimientos bruscos. Poco más. Es una caja sencilla, correcta, que cumple su objetivo y que está bien terminada.

Experiencia: no siempre es bueno cerrar las cosas

En este apartado siempre analizamos la aplicación y lo que la marca nos ofrece en términos de configuración y personalización. Salvo algunas excepciones, lo más normal es que las empresas ofrezcan una app para iOS y Android que nos permite no solo enlazar los auriculares, sino consultar la batería de los mismos, modificar parámetros, etc. Samsung lo hizo con los Galaxy Buds Live, que eran compatibles con iOS y Android, pero no lo ha hecho con los Galaxy Buds Pro.

Los Galaxy Buds Pro solo pueden vincularse a Android. En este sistema operativo hay que descargar Samsung Wearable y el plugin Galaxy Buds Pro. Pero va a más, ya que incluso en Android hay funciones que son exclusivas de móviles Samsung.

Ejemplos de ellos son el audio espacial, que solo funciona en ciertos móviles Samsung, y el Auto Switch, que también funciona con dispositivos de la compañía. Eso, en pocas palabras, significa que salvo que tengas un smartphone de la firma coreana no vas a poder explotar los auriculares al máximo. Es un movimiento similar al de Apple con los AirPods. Samsung está trabajando para crear un ecosistema de productos conectados y que trabajen mano a mano y, desgraciadamente, eso supone un sacrificio en términos de utilidad. Y que no hemos podido probar dichas funciones, claro.

Dicho esto, veamos qué ofrece la aplicación (a cualquier móvil Android que no sea Samsung). En la parte superior podemos ver el estado de carga de los auriculares y el estuche, algo que está bien porque aunque el estuche tiene un LED que indica dicho dato de forma aproximada, siempre está bien conocer el porcentaje exacto. Justo debajo encontramos el control de cancelación de ruido y de sonido ambiente, que a su vez son ajustables en dos y cuatro niveles, respectivamente.

Más abajo tenemos la casilla para activar la detección de voz. Esta función es de lo más interesante, ya que sirve para que los auriculares detecten cuándo hablamos con una persona. Importante ese matiz: detectan cuándo hablamos, pero no cuándo nos hablan. Al hacerlo, si tenemos la cancelación de ruido se desactiva, se activa el modo ambiente automáticamente y se baja el volumen. Tarda un segundo en detectarnos la voz, pero funciona realmente bien y es muy útil para poder responderle rápido a alguien. Una pena que no detecte cuándo nos habla alguien.

El micrófono interno, que es el encargado de esta función, es sorprendentemente sensible. Y cuando digo «sorprendentemente sensible» lo digo en serio. Literalmente, es capaz de detectar cuando nos ponemos a tararear una canción. Malas noticias para los que nos ponemos a tararear mientras trabajamos con música.

Si seguimos ojeando la app encontraremos un botón para desactivar los controles táctiles y el configurador de los mismos. No podemos modificar las acciones que hacen el toque y el doble toque, solo las de dejar pulsado. Por defecto viene configurado el cambiar los controles de ruido, pero podemos elegir entre comando de voz, bajar/subir volumen y Spotify. Mi recomendación: control de ruido en uno y comando de voz (Google Assistant) en el otro.

Luego tenemos el ecualizador, que nos permite elegir entre normal, refuerzo graves, suave, dinámico, nítido y refuerzo agudos, pero no modificar las frecuencias a nuestro antojo. Habría estado bien tener esta función, sobre todo pensando en los más audiófilos. No es posible, así que habrá que conformarse con el ecualizador de la app de reproducción de música que usemos.

Los auriculares también son capaces de leernos las notificaciones, más o menos. Podemos elegir qué apps queremos que nos notifique y, aunque habría sido un puntazo que leyese el contenido del mensaje, lo que hace realmente es decir el nombre de la app que nos está mandando la notificación. Literalmente, si recibimos un mensaje por Telegram que dice «Hola», los auriculares nos dirán «Telegram», pero no «Has recibido un mensaje por Telegram que dice hola», que sería lo suyo.

Finalmente, tenemos la opción para desactivar o activar la conexión automática de los auriculares (consejo: dejadla activada), las mejores de audición (para potenciar el canal izquierdo o el derecho), la opción para buscar los auriculares (que hace que emitan un silbido relativamente alto para localizarlos si los hemos perdido por casa) y el restablecimiento de fábrica. La app, como podemos ver, es realmente completa, pero incluso con todas estas opciones podría ser mejor si algunas funciones interesantes no fueran exclusivas de Samsung.

Pasamos así a hablar de los gestos. Los Samsung Galaxy Buds Pro responden correctamente a los mismos y, además, dado que no tienen la forma de los Buds Live, se ha reducido bastante los toques fantasmas, aunque no del todo. La superficie táctil es muy sensible y detecta el más mínimo roce, así que si nos queremos ajustar los auriculares, seguramente acabemos pausando la música o cambiando de canción. No es nada grave porque, por fortuna, los auriculares se quedan bien fijados, pero ahí está.

Terminamos hablando de la latencia, un apartado en el que tampoco hemos tenido problemas. Los Samsung Galaxy Buds Pros nos permiten ver películas, series, vídeos y jugar sin aportar un retardo entre imagen y sonido. Es una pena que tengan funciones exclusivas para móviles Samsung porque, por lo demás, son bastante completos y han mejorado en muchos apartados a sus predecesores.

Calidad de sonido: excelente trabajo

Pero vayamos a la madre del cordero: la calidad de sonido. Los Samsung Galaxy Buds Live nos gustaron muchísimo en este apartado y los Samsung Galaxy Buds Pro. Samsung ha hecho un trabajo excepcional con sus nuevos auriculares y se nota desde el momento uno. Estamos ante unos auriculares de gama alta y escuchemos el género que escuchemos sabrán defenderse.

Normalmente habríamos usado los auriculares en iOS y Android, pero en esta ocasión, dado que Samsung ha decidido no ofrecer soporte de software para los iPhone, nos hemos ceñido a un smartphone Android. Eso no ha cambiado la metodología, que consiste en escuchar música en local y en streaming con un bitrate de 320 Kbps, que es lo máximo que despacha Spotify. La batería de canciones se compone de temas que conocemos bien y aquellas con un amplio abanico de instrumentos y frecuencias.

Los auriculares nos ofrecen un rendimiento muy bueno. El sonido es claro, nítido y se disfruta mucho. No son los mejores auriculares completamente inalámbricos del mercado (para mí, por ejemplo, se quedan un poquito por debajo de los Jabra Elite 85t), pero la experiencia sonora en términos generales es muy buena. Son unos auriculares de gama alta y se sientan como tal.

Aquí Samsung presume de tener un tweeter de 6,5 milímetros y un woofer de 11 milímetros, cada uno pensado para la reproducción de frecuencias medias / graves y agudas. No es algo que se aprecie demasiado, pero sí podemos notar que todo el espectro de frecuencias está bien representado. Eso permite disfrutar de canciones pop, rock, rap o trap, géneros a priori muy diferentes, sin notar grandes diferencias de calidad.

Es probable que aquellos «amigos de los graves fuertes» echen en falta algo de pegada. No porque los auriculares no tengan pegada, que la tienen, sino porque no están tan potenciados como en otros auriculares. Si echáis en falta esa sensación de «brrrm» en el oído, podéis probar a usar el modo «Potenciar graves» de la app que comentábamos antes.

Pero en cualquier caso, los Galaxy Buds Pro son unos auriculares que se escuchan realmente bien. Ofrecen un rendimiento más que correcto en todos los apartados y, sin llegar a ser los mejores auriculares completamente inalámbricos del mercado, son capaces de cumplir de forma más que sobrada.

Cancelación de ruido: quién quiere habichuelas…

Los Galaxy Buds Live tenían un problema: no se fijaban bien al oído, por lo que la cancelación de ruido pasiva brillaba por su ausencia y la cancelación de ruido activa no era precisamente la mejor. Una buena ANC requiere de un buen sellado del canal auditivo y eso, con los Buds Live, no sucedía. Pero los Galaxy Buds Pro son mucho mejores en ese sentido que los modelos anteriores y, ahora sí, se comportan.

Según Samsung, los Buds Live son capaces de cancelar el 99% del ruido ambiente, una promesa demasiado pretenciosa. La cancelación de ruido de los Galaxy Buds Pro se queda un escalón por debajo de los AirPods Pro de Apple y de los Jabra Elite 85T, por poner algunos ejemplos.

Eso no quiere decir que no sean capaces de atenuar, y no precisamente poco, el ruido ambiente. Al contrario. La sensación no es tan potente como la que consiguen los Jabra o los Sony, que para mí son de los mejores en este campo, pero los micrófonos de los Galaxy Buds Pro pueden anular el ruido de la calle y de casa sin mayor problema.

Ahora mismo no estamos en un momento propicio para poner a prueba la ANC en condiciones, que donde suele brillar es en trayectos en tren o en avión, pero en casa hemos podido apreciar cómo anulan bien el sonido de la lluvia, de conversaciones a una distancia prudencial y de ciertos ruidos domésticos, como el que haría alguien cocinando. Insisto: sin ser los mejores en este campo, son muy solventes.

En lo referente al modo sonido ambiente, lo cierto es que está muy conseguido. Podemos elegir entre diferentes niveles, pero el más recomendable es el segundo, ya que al subir más empezamos a oír cierto «ruido blanco» de fondo que no es demasiado agradable. En cualquier caso, el modo ambiente funciona muy bien y nos permite tener una conversación sin mayor problema. Además, se integra muy, pero que muy bien con la función de detección de voz.

Autonomía: cumpliendo lo prometido

Y llegamos casi al final, no si antes hablar de la autonomía de los auriculares. En el interior de cada auricular encontramos 61 mAh, que es exactamente un miliamperio/hora más que los Galaxy Buds Live. Sin embargo, al autonomía final no es la misma, ya que si los Buds Live nos daban unas seis horas de música con la ANC activada, los Galaxy Buds Pro se quedan en alrededor de cinco horas, una cifra similar a la de sus rivales directos.

Es algo que depende muchísimo del volumen, de que tengamos la ANC activada, etc., pero podemos hacernos la idea de que a las cinco horas podemos llegar sin muchos problemas. Si la desactivamos podemos rascar algunas horas más de autonomía extra, pero yo soy de los que prefieren tener la ANC siempre activada. Cuestión de prioridades.

Como siempre, hay que tener en cuenta la carga del estuche. En su interior tenemos 472 mAh y un sistema de carga rápida que aporta la batería suficiente para conseguir una hora extra de música en cinco minutos. De todas formas, lo más probable es que estemos metiendo y sacando los auriculares del estuche cada poco tiempo, por lo que sería raro quedarse sin batería.

Samsung Galaxy Buds Pro, la opinión de Xataka

Los Samsung Galaxy Buds Pro son una notable mejora con respecto a la generación anterior de auriculares coreanos. Son bastante más cómodos, se escuchan bien y la cancelación de ruido está mucho mejor conseguida. En definitiva, son unos auriculares de gama alta solventes, capaces de satisfacer a cualquier tipo de usuario y que no tienen carencias notables en lo que a sonido se refiere.

Ahora bien, es una pena que Samsung haya optado por cerrar algunas de sus funciones y hacerlas exclusivas de móviles Samsung. Habría sido genial poder probar la función Auto Switch y el sonido espacial, que parece de lo más interesante, pero no es posible si no tienes un móvil firmado por la compañía. Por no hablar de que no ofrecen soporte de software para iOS.

Sea como fuere, los Galaxy Buds Pro nos han gustado mucho. Sin ser los mejores auriculares completamente inalámbricos del mercado, son muy equilibrados, son muy correctos en todos los apartados y cumplen de sobra con su cometido. Son recomendables sobre todo para usuarios de móviles Samsung, pero también para aquellos que tengan un móvil Android y quieran unos auriculares de gama alta completos, solventes y capaces.

8,1 Diseño8,5 Calidad de sonido8 Cancelación de ruido8 Ergonomía8,5 Experiencia de uso7,75 Autonomía8 A favor A diferencia de sus antecesores, se quedan bien fijados.

La calidad de sonido es buena.

La cancelación de ruido funciona correctamente. En contra No tienen soporte para iOS.

Algunas funciones son exclusivas de móviles Samsung.

Al tacto no se sienten demasiado premium, probablemente por el acabado brillante.

