Samsung Galaxy S23 Ultra, primeras impresiones: el aspirante a rey de Android está de vuelta

Arranca el mes de febrero, y eso se traduce en que tenemos nuevos Samsung Galaxy. La familia S23 ya está al completo, y el S23 Ultra se plantea un año más como el producto estrella en la misma. Antes de nuestro análisis completo, vamos a contarte cuáles han sido nuestras primeras impresiones con este teléfono.

Curiosamente, es una de las generaciones Galaxy en la que (al menos, sobre el papel) se perciben menos cambios. Te hago un pequeño spoiler: eso es, precisamente, lo que hace que este móvil sea mejor que nunca.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung galaxy s23 ultra pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas

Resolución QHD+ a 3.080 x 1.440

Refresco adaptativo de 1 a 120Hz

100% DCI-P3

Panel perforado

Gorilla Glass Victus 2 procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Aderno 740 almacenamiento 8 o 12 GB de RAM

256, 512 o 1 TB de memoria interna cámaras traseras Principal: 200 megapíxeles f/1.7 OIS

Angular: 12 megapíxeles f/.22 120º 13mm

Zoom: 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm

Zoom: 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm cámara delantera 12 megapíxeles f/2.2 25mm batería 5.000 mAh

Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 15W sistema operativo Android 13

One UI 5.1 conectividad 5G (2xNano + eSIM)

WiFi 6E

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

UWB

USB tipo C dimensiones y peso 163,3 x 78,1 x 8,9 milímetros

233 gramos OTROS IP68

Compatible con Samsung DeX

S-Pen con 2,8ms de latencia precio 1.409 euros

Un diseño continuista y una curva que se empieza a diluir

Samsung acostumbra a cambiar notablemente el diseño de una generación Galaxy a otra. Este año la propuesta es completamente distinta. Si no ahondamos en los pequeños cambios que ha habido en diseño, puede parecernos exactamente igual que el modelo del año pasado. En opinión de servidor, este es el camino correcto con la gama alta. Refinar lo que ya es bueno, antes que descartar por completo un buen diseño en pos de una innovación que no todos pedimos.

No obstante, hay un pequeño cambio en el diseño de este Galaxy S23 Ultra que lo cambia todo. Durante generaciones, Samsung ha ido suavizando las curvas de su gama alta. El mensaje que siguen queriendo transmitir es la de que este tipo de soluciones mejora el agarre, aunque nuestra experiencia diga lo contrario. Pese a esto, cada año vemos flagships con menores curvas.

Este Samsung Galaxy S23 Ultra reduce al mínimo expresión la filosofía edge de Samsung, hasta el punto de que apenas contamos con un pequeño efecto 2.5D, más que con un panel curvo al uso. En mano se hace más cómodo, nuestro dedo ahora toca marco y no pantalla (algo que a priori debería solucionar cualquier posible pulsación fantasma) y, en opinión de servidor, a nivel de diseño es aún más limpio que el anterior modelo.

​​El Galaxy S23 Ultra es grande y pesado, pero el peso se distribuye muy bien. No es un móvil para todos los bolsillos (literalmente), pero se disfruta en mano.

Por lo demás, seguimos ante un gigantesco teléfono de más de 16 centímetros de alto, 230 gramos de peso y acabado en cristal (Gorilla Glass Victus 2) y aluminio. La única pega que podemos ponerle es que no se de el salto al titanio, un acabado aún más premium que el aluminio. No obstante, esta apuesta aumentaría considerablemente un peso final que ya es alto. Sin olvidar que el S-Pen está integrado dentro del propio cuerpo del dispositivo.

Hablando del peso, aunque es notable, está bastante bien distribuido. Es un móvil enorme pero, si estamos acostumbrados a este formato, no se hace nada incómodo. Del mismo modo, al contar con menor curvatura da un poco menos de pánico pensar en qué sucederá si cae al suelo y la pantalla se golpea. Es algo que, con suerte, no comprobaremos en nuestro análisis.

Si hablamos de la pantalla, no hay apenas novedades. Estamos ante la misma pantalla Super AMOLED de 6,8 pulgadas, con resolución Quad HD+ (aunque viene configurada por defecto en Full HD+) y con refresco adaptativo de 1 a 120 Hz. El brillo máximo vuelve a ser de 1.750 nits y ahora está recubierto por Gorilla Glass Victus. El panel ya era sobresaliente el año pasado, aunque quizás esperábamos algo más de ambición.

​​El panel del Samsung Galaxy S22 Ultra era excelente, aunque reciclarlo en 2023 quizás no es lo más ambicioso, teniendo en cuenta que la competencia ya les supera en brillo máximo.

Apple ya se ha sumado al carro de los 2.000 nits con sus iPhone 14 Pro y, si alguien ha superado (al menos, a nivel numérico) en nits a Apple, ese ha sido Samsung. No obstante, teniendo en cuenta que Samsung es el principal proveedor de paneles para el resto de sus rivales, se hace improbable que empecemos a ver competencia con dichos 2.000 nits. La protección es algo superior esta generación, estando recubierto el panel con Gorilla Glass Victus 2.

Adiós Exynos, no te echaremos de menos

Samsung no hizo un mal trabajo con el Exynos 2200. Llegó con una GPU firmada por AMD y un desempeño correcto, pero una eficiencia bastante por debajo de la competencia y un comportamiento tanto en CPU como en gráficos que no terminaba de impresionar. En América disfrutaban de un S22 Ultra con corazón de Qualcomm, una estrategia en la que tan solo se apostaba por el chip propio para ciertos territorios.

​​El Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 llega para este Galaxy S23 Ultra europeo. Es uno de los procesadores que más alegrías dará este año.

No hemos tenido oportunidad de exprimir a fondo este Samsung Galaxy S23 Ultra pero, salvo sorpresa, estaremos ante el Samsung Galaxy con mejor rendimiento. Contamos con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la mejor pieza hasta la fecha del gigante americano y la prueba de que los errores con la Gen 1 pueden corregirse en un solo año.

Pese a repetir los 5.000mAh y 45W para la batería, Samsung promete que es el Galaxy con mejor autonomía, y han casi triplicado el tamaño de la cámara de vapor para que el calentamiento no sea un problema. Con este chip y una correcta optimización, el teléfono debería volar. En nuestra primera toma de contacto hemos notado un móvil ligero, con una capa que deja de ser una lastre (al menos en la gama más alta) y con un sabor de boca muy, muy dulce.

No ha habido mejoras este año con el S-Pen, que es exactamente el mismo del año pasado. La latencia es inferior a los 3ms, está integrado dentro del móvil y es un perfecto complemento para los que buscan la máxima productividad. Este Samsung Galaxy S23 Ultra llega con 4 años de actualizaciones de sistema y cinco de parches de seguridad, por lo que la longevidad debería ser uno de sus puntos clave.

La versión de Android es la número 13, con One UI 5.1 como capa de personalización. Hay bastantes cambios y casi todos a mejor, así que ya te adelantamos que la ROM de Samsung ha dado un salto hacia adelante. Sigue teniendo un aspecto muy Samsung y mucho Samsung, pero a nivel funcional evoluciona con puntos como la implementación de Expert RAW dentro de la cámara nativa.

Muchos megapíxeles, mucho por probar

Analizar la cámara del Samsung Galaxy S23 Ultra no va a ser un reto sencillo, y eso es una buena noticia. Tan solo ha cambiado el sensor principal de la cámara, que pasa a ser el gigantesco y nuevo ISOCELL HP2 de 200 megapíxeles, un sensor especialmente pensado para funcionar en conjunto con el Snapdragon 8 Gen 2 y su ISP (procesador de señal de imagen).

​​En este S23 Ultra tan solo cambia el sensor principal y el de la cámara selfie. El nuevo HP2 de 200 megapíxeles tiene el potencial para cambiarlo todo.

Como es habitual, el teléfono disparará en modo automático de 12 megapíxeles, aunque podremos aumentar la resolución a 50 o 200 MP a voluntad. Expert RAW está integrado en la interfaz de cámara, a pesar de ser una aplicación que tenemos que instalar de forma adicional. En este modo podremos exprimir el teléfono disparando en RAW a 50 megapíxeles.

Hemos preguntado a Samsung por qué no podemos aprovechar al máximo el sensor y disparar RAW a 200 megapíxeles, y no hay postura oficial al respecto. La lógica nos dice que, por más almacenamiento interno que tenga este teléfono, gestionar archivos RAW de 200 megapíxeles no sería tarea fácil ni para el teléfono ni para el ordenador que pretenda procesarlo. En el análisis veremos si hay diferencia entre disparar a 12, 50 y 200, así como el potencial que tiene el archivo RAW.

El resto de sensores traseros es exactamente el mismo: ultra gran angular de 12 megapíxeles y dos teleobjetivos de 10 megapíxeles: uno 3X y otro 10X. La única resolución que se ve mermada es la del sensor frontal, que pasa de 40 a 12 megapíxeles. Samsung promete mayor detalle pese a la disminución en resolución, quedará por comprobar si es cierto.

Este Samsung Galaxy S23 Ultra promete, aunque tiene varios retos por delante

Es difícil transmitir sensaciones con un teléfono cuando estas van mucho más allá de la hoja técnica. Bajo mi punto de vista, siempre es mejor dejar madurar aquellas tecnologías que funcionaban y lideraban a querer introducir unas completamente nuevas y sin madurez. Prefiero que este S23 Ultra repita diseño, que tenga la misma batería y que no cambie sensores de cámara que ya funcionaban bien. Tiene sentido si se toca lo que realmente es importante.

El salto a Qualcomm no solo debería afectar al consumo energético y mayor eficiencia térmica, sino al propio procesado de las imágenes (aunque ya te adelantamos que la filosofía de lavar para reducir ruido, perdiendo así detalle, sigue presente). Este nuevo sensor es prometedor a nivel de posibilidades, y quedará por ver si Samsung ha logrado exprimirlo al máximo.

Las únicas espinas que me quedan clavadas es la de ver un teléfono de 2023, con una factura final de 1.409 euros y principal rival de móviles como el iPhone 14 Pro Max con un brillo que queda por debajo de los 2.000 nits. El panel es un escándalo y se verá de sobra al sol, pero nace sin querer aspirar a ser el mejor del mercado.

La segunda es la de que, estando a día de hoy el S22 Ultra rondando los 1.000 euros en páginas como Amazon, se antoja complicado justificar los más de 400 euros extra que hay que aportar para hacernos con la nueva versión. Sea como fuere, en unos días desgranaremos al máximo la cámara, rendimiento y autonomía de este Samsung Galaxy S23 Ultra, un firme candidato a mejor Android de 2023.

–

La noticia



Samsung Galaxy S23 Ultra, primeras impresiones: el aspirante a rey de Android está de vuelta



fue publicada originalmente en



Xataka



por

Ricardo Aguilar



.