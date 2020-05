Samsung Galaxy Tab S6 Lite, análisis: una experiencia con toque premium en una tablet de gama media

Samsung renovó su gama de tablets con un modelo que, a pesar de tener el ‘Lite’ en el nombre, ofrece una construcción envidiable y un tamaño más que apropiado para utilizarla en todas las situaciones. Con poco más de 10 pulgadas de pantalla, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite es una tablet perfecta para cualquier tipo de uso.

He estado probando la tablet durante más de una semana sustituyendo el uso habitual que mi familia y yo solemos hacer del iPad Pro. He usado la Samsung Galaxy Tab S6 para trabajar, para jugar y para ver contenido multimedia con un desempeño bastante positivo. Entremos en detalle.

Ficha técnica de la Samsung Galaxy S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Pantalla LCD 10.4″

2000 x 1200 Dimensiones y peso 244.5 x 154.3 x 7.0

467 g. Procesador Exynos 9611 fabricado en 10 nm (2.3GHz y 1.7GHz)

GPU Mali-G72 MP3 RAM 4 GB Almacenamiento 64 / 128 GB

MicroSD Cámara frontal 5 MP Cámara trasera 8 MP Batería 7.040 mAh Sistema operativo Android 10

Samsung One UI 2.0 Conectividad LTE / Wi-Fi

Bluetooth 5.0 Otros S Pen

Altavoces estéreo Precio 399 euros

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Excelente construcción y materiales ‘premium’

A pesar de que la tablet que nos ocupa tiene el apellido ‘Lite’, el recorte al que hace alusión el anglicismo no se traslada al aspecto exterior. En este sentido, la tablet se siente muy sólida en la mano, el acabado es de gran calidad, posee un cuerpo de aluminio rematado en pintura mate (gris oscuro en mi caso) y el tacto resulta frío, aunque agradable. La única pega que le he encontrado es que la cara trasera retiene en exceso las huellas, también hay que tener cuidado con los arañazos.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite no es una tablet grande, tampoco pequeña. Ofrece un ratio de 5:3 para la pantalla, un detalle que reduce las dimensiones finales del dispositivo. Los marcos frontales son bastante pequeños, es sumamente delgada y el peso es suficientemente ligero: no cansa en exceso, ni siquiera sosteniéndola en vilo para leer en la cama. Es un gran soporte de lectura.

Samsung equipa la Tab S6 Lite con salida de auriculares en la zona superior, coloca los botones de volumen y encendido en el costado derecho (arriba), incluye bandeja para la memoria SD Micro también en el costado derecho (sorprende que el mecanismo sea idéntico al de las tarjetas SIM en los móviles) y ancla el USB C en la zona baja de la tablet. Dicho conector no queda centrado en el grueso de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, sí con respecto al ancho. Esto echa a perder la simetría, para angustia de quienes sufrimos algo de TOC.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Samsung Galaxy Tab S6 iPad Huawei MediaPad M6 Pantalla 10,4 pulgadas

2000 x 1200 píxeles 10,5 pulgadas

2.560 x 1.600 píxeles 10,2 pulgadas

2.160 x 1.620 píxeles 10,8 pulgadas

2560 x 1600 píxeles Porcentaje del frontal 81,6 % 81,93 % 74,4 % 77,4 % Dimensiones y peso 244,5 x 154,3 x 7,0 244,5 x 159,5 x 5,7 mm 250,6 x 174,1 x 7,5 mm 257 x 170 x 7,2 mm Peso 467 gramos 420 gramos 483 gramos 498 gramos Batería 7.040 mAh 7.049 mAh 8.827 mAh 7.500 mAh

La tablet no es muy grande y tampoco pequeña. Con una diagonal para su pantalla de 10,4 pulgadas, Samsung reduce de manera notable las dimensiones finales sin prescindir de altavoces estéreo AKG (en los laterales, junto a los auriculares y al USB C, respectivamente) ni tampoco del lápiz S Pen; incluido en el paquete y un accesorio capaz de multiplicar las funciones de la tablet. El S Pen se adhiere a los costados de la tablet mediante imanes, con el problema de que puede perderse si la Tab S6 Lite se engancha al sacarla de la mochila, por ejemplo. El magnetismo a la hora de sostener el accesorio es fuerte, eso sí. Y hay una pequeña pega: el S Pen no incluye Bluetooth, por lo que no se puede usar a distancia como disparador, tampoco hay que cargarlo. Es una de las carencias en el modelo Lite: la Samsung Galaxy S6 normal sí que posee un S Pen como el de los últimos Note, con Bluetooth.

Borde inferior (arriba) y superior (abajo) de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

La calidad a simple vista, en el tacto y al sostenerla no deja lugar a dudas: Samsung ha conseguido una tablet que destila sensaciones ‘premium’. Y sin prescindir de conector de auriculares ni tampoco de altavoces estéreo, el audio es una de las claves del dispositivo. Eso sí, la cosa cambia cuando la tablet se enciende y queda dispuesta para el trabajo: en el rendimiento es donde se nota el apellido ‘Lite’.

Pantalla grande pese a ser Lite y con marcos muy reducidos

En términos de dimensiones no aparenta ser reducida, tampoco en los materiales con los que se construye la tablet. Esto también se aplica a la diagonal de pantalla ya que, con sus 10,4 pulgadas, el panel de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite no se diferencia apenas del tamaño con el que la marca equipa al modelo superior. Eso sí, la tecnología elegida denota cierto abaratamiento: la Tab S6 Lite apuesta por una pantalla TFT con resolución de 1.200 x 2.000 píxeles, ratio 5:3, 224 ppp de densidad y un aprovechamiento del frontal del 81,6 %.

La pantalla de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite se ve correctamente, su nivel de detalle es suficiente, parte bien calibrada de serie en términos de color (no puede personalizarse en la configuración de pantalla) y ofrece un nivel de brillo lo suficientemente alto como para visualizarse cualquier contenido en interiores. Al aire libre sí muestra algo de dificultad, pero no entraña mucho problema a no ser que se utilice la tablet bajo los rayos directos del sol. Y los ángulos de visión de mantienen a buen nivel.

A pesar de que es un panel TFT, Samsung permite escribir con la pantalla apagada utilizando el stylus incorporado. No se incluye ‘Always on display’, sí modo oscuro. La pantalla no llega a ofrecer el contraste de una AMOLED, pero tampoco es algo que penalice en exceso.

La pantalla y el S Pen forman la pareja perfecta: la Samsung Tab S6 Lite es una excelente herramienta de productividad

La Samsung Galaxy S6 Lite está preparada para ser utilizada con los dedos, pero no solo ofrece esta posibilidad: su gran valor es incluir un lápiz con el que dibujar en pantalla ofreciendo distintos niveles de presión para así variar la profundidad del trazo. La sensación de escribir en la tablet es muy agradable, casi parece una libreta de verdad.Y Samsung aprovecha para incluir una gran cantidad de software con el que potenciar la productividad y las capacidades artísticas, es una ventaja pese a lo pesada que es su capa.

Rendimiento: aquí sí se nota que es Lite

Hasta este punto la tablet había superado las valoraciones con suficiente nota. Incluso pese a que la decisión de incluir un panel TFT penalice en cierta medida el consumo multimedia. Ahora bien, la decisión de centrar el procesamiento en el Samsung Exynos 9611 no es la más acertada: el procesador se ve desbordado en más de una ocasión mostrando más ralentizaciones de las que debería.

Sobre el papel la Samsung Galaxy Tab S6 Lite tiene el mismo SoC que el Samsung Galaxy A51 o el Samsung Galaxy M30S, móviles de gama media que no destacaron precisamente por su rendimiento. Esto se traslada a la tablet ya que los ‘lags’ aparecen con más frecuencia de lo que deberían. Configurar las aplicaciones en segundo plano durante el arranque ya evidencia esa falta de potencia: los saltos son apreciables. También los juegos con cierta carga gráfica muestran alguna caída de frames, como PUBG. Este admite un máximo de calidad HDR. La tablet no es compatible con Fortnite.

A continuación tienes una muestra de pruebas de rendimiento realizadas en la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Los resultados se comparan con tablets de precio similar: Huawei MediaPad M6 y iPad de 2019, también con la Galaxy tab S6 ‘normal’.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Samsung Galaxy Tab S6 iPad (2019) Huawei MediaPad M6 Procesador Exynos 9611 Snapdragon 855 A10 Fusion Kirin 980 RAM 4 GB 6/8 GB 3 GB 4 GB AnTuTu 178.312 365.418 206.348 336.465 Geekbench 5 (single/multi) 343/1.176 420 gramos 765/1.425 –

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite de este análisis incluye 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento (49,2 GB para el usuario), ambas cifras algo justas si se utiliza la tablet como soporte de juegos o para llevar de viaje el contenido multimedia. Dispone de expansión de hasta 1 TB por tarjeta SD Card micro mediante una bandeja similar a las de los móviles (Samsung adjunta un pin de extracción) y ofrece puerto USB C 3.1. No hace falta utilizar adaptadores ya que la tablet viene equipada con jack de 3,5 mm.

Autonomía holgada que sufre con el uso intensivo

La capacidad máxima de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite no es pequeña de por sí: con 7.040 mAh de batería, y teniendo en cuenta que la pantalla (por ratio y resolución) y el procesador (por contenido) no son devoradores de energía, la tablet debería de arrojar varios días de uso medio sin problemas. En la práctica es más o menos así siempre que se utilice de manera moderada y como herramienta de consulta.

Utilizar la tablet como soporte multimedia acelera la descarga de la batería. Algo obvio que se incrementa con el uso de los juegos (PUBG consume un 15 % aproximadamente cada hora) y de la reproducción de vídeos (Netflix está en torno al 9 % de gasto por cada hora). Si el uso resulta esporádico no es extraño que aguante cinco días sin esfuerzo. El consumo con la pantalla apagada es casi nulo.

El consumo con la pantalla apagada es mínimo: la tablet aguanta bien en un uso esporádico

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite no da problemas utilizándola como soporte de trabajo (navegación web, toma de notas y lectura de documentos): la jornada completa con una carga es más que factible. Eso sí, la carga es algo lenta: el cargador incluido es de 7,8 W.

El cargador incluido con la Samsung Galaxy Tab S6 Lite es de solo 7,8 W, demasiado justo para revivirla en poco tiempo

A continuación tienes los tiempos de carga desde que la Galaxy Tab S6 Lite se apaga por completo hasta que llega al 100 %.

5 minutos : 3 % de batería.

: 3 % de batería. 10 minutos : 5 % de batería.

: 5 % de batería. 20 minutos : 10 % de batería.

: 10 % de batería. 30 minutos : 14 % de batería.

: 14 % de batería. 50 minutos : 24 % de batería.

: 24 % de batería. Total: 4 horas y 19 minutos.

One UI 2.1 permite limitar la carga al 85 % para que la batería no se degrade

Samsung completa las funciones de energía con distintos optimizadores por software y con una limitación para evitar que la batería se degrade en exceso: se puede activar la detención de carga en el 85 % para evitar el tramo final, el que más problemas provoca a largo plazo en las baterías.

Gran sonido, tanto por altavoces como por auriculares

Tener el logo de AKG en el dorso de la tablet ya augura buenas sensaciones en términos de sonido. No es que Samsung haya incluido un conjunto de la calidad que ofrece en los Galaxy S20 o en la Galaxy Tab S6 superior, pero sí que la mantiene a un alto nivel. Ahí están los altavoces estéreo, uno a cada lado de la tablet: pese a que no arrojan el sonido hacia delante (es su única pega), tienen potencia suficiente como para hacerse notar.

El audio por los altavoces posee gran presencia, no distorsiona en exceso incluso a volumen elevado, los bajos se refuerzan para que resulte mucho más atractiva la experiencia viendo películas o jugando y también es notoria la reproducción de música. Samsung ha puesto empeño en que la Galaxy Tab S6 Lite sea una compañera multimedia, y lo cierto es que lo consigue.

A nivel de conectividad, y siguiendo con el hilo del audio, la tablet me ha sorprendido por lo bien que se escucha con los auriculares, tanto por cable como por Bluetooth. Sonido de gran calidad, muy buena nitidez y equilibrio entre graves y agudos, rico en matices y con la posibilidad de personalizar distintos aspectos del sonido desde los ajustes de sistema.

Samsung incluye Dolby Atmos en la Galaxy S9 Lite, también un ecualizador de nueve bandas

Samsung también incluye Dolby Atmos, un sistema que enriquece especialmente la visualización de películas compatibles.

Distintas mejoras de sonido incluidas en One UI

El elenco inalámbrico se completa con WiFi de doble banda (se echa de menos el WiFi 6), Bluetooth 5.0, posee triple sistema de posicionamiento (GPS, GLONASS y Beidou), carece de NFC y no tiene conectividad móvil. Tampoco posee radio FM, algo extraño ya que cuenta con conector de auriculares; y móviles con el mismo procesador, como el Samsung Galaxy A51, sí que la incluyen. Y una última carencia: no dispone de sistema bihométrico para el desbloqueo seguro. En lugar de huella dactilar hay que conformarse con el desbloqueo facial con la cámara delantera, no muy recomendable dada su inseguridad.

Software: completo, aunque con carencias

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite parte actualizada a Android 10 y, a fecha de publicar este análisis, dispone del parche de seguridad de mayo de 2020. Además, dispone de la capa habitual de Samsung actualizada a la última versión disponible: One UI 2.1. Contar con una capa como la de Samsung posee sus pros y sus contras, como es de sobra conocido: por un lado el software ofrece infinidad de posibilidades; por el otro es una de las capas más pesadas de Android.

One UI 2.1 se mueve bien de manera habitual a excepción de los ‘lags’ puntuales que dejé reflejados en el apartado del rendimiento. La tablet posee las aplicaciones imprescindibles para la gestión de todo lo necesario, como galería, administrador de archivos, navegador, calendario o grabadora de voz. Aparte, Samsung añade aplicaciones de Microsoft, como la app de Office y OneDrive. También incluye otras apps propias, como Samsung Members y la tienda Galaxy Store. Y no prescinde de Bixby: la Galaxy Tab S4 Lite posee asistencia por voz y también las rutinas de Bixby para crear acciones automáticas y personalizadas.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite incluye Bixby, tanto el asistente personal como las rutinas

Otras funciones incluidas en One UI 2.1 son la ventana flotante con accesos directos que se pueden iniciar en ventana partida (MultiWindow), gestos de navegación, ventanas flotantes con las que responder directamente a las notificaciones, panel diario con accesos a información importante mientras la tablet se carga, Samsung permite recibir llamadas y mensajes del móvil en la tablet haciendo uso de la sincronización con la cuenta de usuario y también ofrece uno de los mejores modos oscuros en Android. Este se puede planificar manualmente y hasta hacer que coincida con el atardecer.

One UI 2.1 viene cargado de opciones, pero Samsung se ha olvidado de DeX en la Galaxy Tab S6 Lite

A pesar de que el software viene cargado de opciones, hay un ausente demasiado notorio: Samsung DeX. Pese a que la Tab Galaxy S6 sí incluye el modo de escritorio, la versión Lite prescinde de él, una lástima dado que las dimensiones de pantalla son aptas para aprovechar el uso expandido que añade DeX.

El S Pen incluido eleva la categoría de la tablet

Quienes han utilizado alguna vez un Samsung Galaxy Note saben que el alma del teléfono es el lápiz incorporado, el denominado S Pen. Y las dimensiones de una tablet facilitan el uso con ‘stylus’ gracias a ese mayor tamaño: dibujar en 10 pulgadas de diagonal se parece mucho a trazar garabatos sobre un folio. De hecho, la experiencia no se aleja en exceso: el sistema responde perfectamente al contacto con el S Pen gracias a su baja latencia. Y ofrece una excelente sensibilidad a la detección de presión.

Ya decía que One UI es una capa algo pesada por más que ofrezca funciones para todos los gustos. Esto se aprecia perfectamente en todo lo que se logra al combinar la pantalla de la tablet con el S Pen: Samsung incluye desde funciones de software con las que facilitar la toma de notas en cualquier momento a una app de dibujo con la que realizar todo tipo de creaciones, PENUP. Esta aplicación permite crear dibujos e ilustraciones, también compartirlas.

Pulsar con el botón derecho del S Pen abre todas las acciones directas del lápiz

El S Pen queda anclado en el lateral de la tablet o en el interior de la funda de libro (Samsung me cedió también dicha funda, no viene incluida en el paquete). De diseño plástico, con el tamaño de un lápiz, cómodo de agarrar y con un botón con el que cambiar a la goma de borrar o desplegar las acciones rápidas: el S Pen se mantiene a punto para cuando hace falta escribir, recortar una captura de pantalla o firmar un PDF (es súper útil esta función). La única pega que le pongo es no disponer de Bluetooth, como el S Pen de la Tab S6 o el del Galaxy Note 10. Por lo demás, su funcionamiento es perfecto.

Configuración de S Pen y de los accesos directos

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite permite tomar notas con la pantalla apagada al pulsar en el botón del lápiz; también facilita el dibujo sobre las capturas de pantalla; incluso resulta posible realizar trazos en el aire utilizando realidad aumentada, el software incluido habilita un sinfín de posibilidades de creación y también de edición.

El S Pen permite escribir sobre la tablet, dibujar, capturar una porción de pantalla para después dibujar encima, habilita la firma sencilla de documentos y también traduce gracias a Bixby Vision

Una de las funciones que se incluyen con el S Pen es Bixby Vision, un sistema de reconocimiento que, al activarlo desde los ajustes rápidos, analiza todo lo que hay en pantalla con solo mantener el puntero a unos milímetros del área a reconocer. Puede encontrar imágenes parecidas, traducir el texto y abrir códigos QR, por ejemplo. No termina de ofrecer un uso sencillo ni tampoco demasiado preciso, pero puede sacar de un apaño.

Reconocimiento automático de un párrafo en inglés con Bixby Vision y posterior traducción

La conjunción de la pantalla y el S Pen es perfecta, tanto por lo bien que funciona el hardware como por el excelente reconocimiento de la presión sobre el panel. Es un elemento que eleva de manera notable las posibilidades de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Y que el fabricante lo incluya de serie en el modelo ‘básico’ es una buena noticia, incluso aunque a priori no parezca que se le vaya a sacar rendimiento.

No es una gran cámara, pero tampoco lo pretende

Salir a hacer fotografías con una tablet no es lo más cómodo del mundo, de ahí que los fabricantes no incluyan su mejor hardware fotográfico en este tipo de dispositivos. También ocurre en la Samsung Galaxy Tab S6 Lite: pese a que las fotos no son malas cuando hay suficiente luz, queda claro tras el primer disparo que su aspiración no es el de ser una cámara. El tamaño tampoco acompaña.

Samsung ha optado por incluir un sensor trasero de 8 megapíxeles con apertura f/1.9 para el objetivo y amplitud de 64,3 º. Dicho sensor posee 1/4 de pulgada con 1,12 µm para las dimensiones de cada pixel. Carece de flash LED, este es un inconveniente.

Por delante la Samsung Galaxy Tab S6 Lite dispone de una cámara de 5 megapíxeles integrada en el marco superior. La apertura es f/2.0 y tiene una amplitud de 56,9 º.

Las fotografías son de suficiente calidad si la luz acompaña, aunque se aprecia la pérdida de detalle con hacer un poco de zoom sobre la imagen, incluso a plena luz del día.

Ampliando un poco se aprecian las acuarelas incluso en fotos donde la escena estaba bien iluminada

La aplicación de cámara es la habitual de Samsung, aunque bastante recortada con respecto a los móviles: aparte de los usos básicos (foto, vídeo, panorámica, cámara rápida, comida y modo pro), solo se encuentra disponible el enfoque dinámico o modo retrato. El efecto no sale muy bien parado y siempre necesita una cara para obtener on bokeh más o menos presentable, no funciona con objetos o animales.

Pese al HDR, el procesado de la tablet no puede salvar nada de las zonas oscuras de la escena

Los selfies con la cámara delantera dejan bastante que desear en términos de detalle, a pesar de incluir HDR las imágenes no consiguen un rango dinámico aceptable cuando abundan los contrastes de luz, las acuarelas son habituales cuando desciende un poco la iluminación y el vídeo se mantiene a un nivel más o menos decente, siempre con 1080p como máxima resolución. No es que resulte imposible hacer fotos y vídeos de calidad media, pero queda claro que tampoco es su fuerte.

La cámara frontal obtiene selfies para salir del paso y no muy detallados. El HDR automático hace su trabajo si el contraste de luz no es excesivo

A continuación tienes una muestra de fotos tomadas con la cámara de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

También he grabado una muestra de vídeo con la cámara trasera a 1080p. La tienes junto a continuación.

[embedded content]

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, la opinión de Xataka

La tablet protagonista de este análisis mantiene un equilibrio general muy bueno con puntos donde sobresale especialmente, como es el caso de los materiales de construcción y del diseño. Aquí no hay dudas: es una digna heredera de las mejores tablets de Samsung. Y, pese a ser una Lite, la diagonal de pantalla es más que aceptable; con unas dimensiones finales que hacen de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite una tablet muy manejable. Tampoco el panel desmerece pese a no ser AMOLED.

En el lado negativo, la elección del Exynos 9611 no le favorece. Las ralentizaciones se aprecian demasiado a menudo a pesar de que la experiencia de uso tampoco sea muy negativa. Como soporte de juegos no es un mal dispositivo, al menos mientras no se requiera una GPU potente. PUBG puede jugarse a calidad media, por ejemplo, pero Fortnite no es compatible.

El S Pen es uno de los puntos fuertes de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, todo un acierto que venga incluido. One UI 2.1, junto a Android 10, ofrece un entorno de software que añade notable valor al conjunto, todo pese a la pesadez de la capa. Y el sonido sobresale de la media para resaltar las capacidades multimedia de la tablet. En autonomía no sobresale, pero tampoco penaliza.

Excelente construcción, manejable y no muy pesada, S Pen, perfecta como soporte multimedia y también como herramienta de trabajo: estos serían los mejores valores de la Galaxy Tab S6 Lite

Es una buena tablet en el segmento de precio que ocupa, el de los 400 euros. Lástima que Samsung no le haya embebido algo más de potencia: con ella sería una tablet mucho más recomendable.

8,2 Diseño9 Pantalla8,5 Rendimiento7,75 Software7,75 Autonomía8 A favor El S Pen incluido añade muchas posibilidades.

Excelente diseño y acabados.

Pantalla de grandes dimensiones para ser una tablet Lite. En contra Los ‘lags’ son demasiado apreciables.

Sin Samsung DeX.

Carga demasiado lenta.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Samsung. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.