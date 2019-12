Samsung quiere aprovechar el CES para decir adiós a los marcos de sus Smart TV

Las pantallas casi sin marcos nos inundan. Han conquistado diseños de ordenadores portátiles, de móviles y también de televisores de diversos fabricantes, que poco a poco han ido arañando milímetros en esos diseños sin llegar a poder eliminarlos de todo.

Puede que Samsung lo haya logrado por fin. Así lo apunta al menos una reunión interna filtrada en la que se dio el visto bueno a un diseño que teóricamente se aplicará a sus Smart TVs de 65 pulgadas y superiores y que será presentado durante el CES que comienza el 6 de enero de 2020.

Según estos datos, el CEO de Samsung para productos de esta gama, Hyun Suk Kim, bendecía el producto en una reunión preliminar, y la firma comenzará su producción masiva en febrero.

Tune in on January 6 @ 6:30PM PT/9:30PM ET to watch the Samsung #CES2020 keynote live #AgeofExperience #SamsungCES2020 pic.twitter.com/GqoA7NwInH

— Samsung Electronics (@Samsung) 31 de diciembre de 2019