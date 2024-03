Samsung se está preparando para dar un zarpazo a TSMC donde más le duele: la fabricación de los chips para IA

2023 no ha sido un buen año para buena parte de los diseñadores y fabricantes de circuitos integrados. La consultora Gartner ha publicado un informe preliminar en el que defiende que los ingresos conjuntos de las empresas que se dedican a la venta directa o indirecta de chips cayeron durante el año que hemos dejado atrás un 11% frente a 2022. Los ingresos de Intel, Qualcomm o Texas Instruments han caído entre un 12 y cerca de un 17%, mientras que los de AMD o Apple se han reducido un 5,6 y un 5,8% respectivamente.

Samsung ha sido la compañía que ha salido peor parada. Sus ingresos han caído en 2023 un 37,5% frente a 2022, lo que ha provocado que haya cedido a Intel su posición como el segundo mayor proveedor de chips del planeta. En el otro plato de la balanza se erige NVIDIA, una de las compañías que actualmente sostiene uno de los negocios más sólidos gracias a la creciente demanda de sus chips para inteligencia artificial (IA). Sus ingresos se han incrementado un 56,4% durante 2023, lo que le ha permitido meterse de lleno entre los cinco mayores proveedores de semiconductores (que no fabricantes).

El estudio de Gartner no contempla las cifras de TSMC porque esta consultora se ha limitado a evaluar los ingresos de las compañías de tecnología que diseñan circuitos integrados bien para uso propio, bien para vendérselos a terceros, y ha excluido a las empresas que se dedican específicamente a fabricar semiconductores para terceros. TSMC es, precisamente, la líder de todas ellas. Y NVIDIA es uno de sus mejores clientes gracias en gran medida al imparable crecimiento del mercado del hardware para IA.

Lo mejor que le puede pasar a Samsung es que consiga arrebatar un trozo del pastel a TSMC

La compañía taiwanesa TSMC lidera la industria de la fabricación de semiconductores con una rotundidad indiscutible. Su cuota de mercado actual es algo superior al 50%, por lo que aventaja con claridad incluso a Intel y Samsung, que son sus competidores más aventajados. El buen momento de forma que está atravesando NVIDIA le viene de perlas a TSMC porque es la compañía que le fabrica sus GPU para IA. De hecho, el vínculo entre estas dos empresas es tan estrecho que TSMC se ha visto obligada a lanzar una advertencia a sus clientes.

«Actualmente no podemos satisfacer el 100% de las necesidades de nuestros clientes, pero estamos haciendo lo posible para llegar al 80%»

Estas declaraciones de Mark Liu, el director general de TSMC, reflejan con mucha claridad el momento tan desafiante que está atravesando esta compañía: «Actualmente no podemos satisfacer el 100% de las necesidades de nuestros clientes, pero estamos haciendo lo posible para llegar al 80%. Creemos que es una circunstancia temporal. Una vez que se haya producido la expansión de nuestra capacidad de empaquetado este problema se irá desvaneciendo», sostiene este ejecutivo. Esto es lo que cree Liu. Y lo vaticina debido a que es el plazo de tiempo que necesita TSMC para consolidar su infraestructura de empaquetado.

En esta declaración lo explica con mucha claridad: «El problema no es que haya escasez de chips para inteligencia artificial; lo que sucede es que nuestra tecnología COWOS de empaquetado avanzado de semiconductores no tiene la suficiente capacidad de producción«. Según Liu la demanda de esta innovación se ha triplicado de forma súbita espoleada por el auge de los centros de datos para IA. NVIDIA no parece estar dispuesta a esperar hasta que TSMC expanda su infraestructura, posiblemente porque si lo hiciese su negocio podría resentirse.

En estas circunstancias ha optado por la solución más asequible: recurrir a Intel. Según UDN.com actualmente está negociando con este fabricante de semiconductores estadounidense para que se encargue de la fabricación de una parte de sus GPU para IA empleando su tecnología de empaquetado avanzado Foveros. En esta coyuntura Samsung quiere posicionarse como una alternativa muy sólida tanto a TSMC como a Intel en el ámbito de la fabricación de chips para IA. De hecho, el desafío al que se enfrenta TSMC representa una gran oportunidad para Samsung. Y no está perdiendo el tiempo.

Actualmente esta compañía surcoreana está mejorando el rendimiento de su tecnología GAA (Gate-All-Around) con el propósito de atraer a los diseñadores de chips para IA. Según DigiTimes Asia por el momento los directivos de Samsung se han reunido con Mark Zuckerberg, el director general de Meta, y Sam Altman, el director general de OpenAI. Estas dos empresas parecen estar barajando la posibilidad de que Samsung produzca sus chips para IA. Y, quién sabe, quizá al final NVIDIA necesite que los tres mayores fabricantes de semiconductores (TSMC, Intel y Samsung) produzcan sus GPU para IA. De lo contrario cabe la posibilidad de que no consiga satisfacer las necesidades de sus clientes.

