Sanidad asegura que el Certificado Verde Digital de la COVID-19 puede estar «en pleno funcionamiento» para el verano

Hace casi exactamente un mes la Unión Europa presentó el Certificado Verde Digital, una suerte de «pasaporte de vacunación» cuyo objetivo es facilitar la movilidad interna entre los países de cara al verano. Dicho documento, que será un código QR en formato digito o papel, servirá como prueba de que una persona ha sido vacunada, de que tiene un test negativo o de que ya ha pasado la enfermedad, y España confía en tenerlo totalmente operativo de cara al verano.

Así lo ha adelantado Alfredo González, secretario general de Salud Digital, quien ha explicado que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas ya están trabajando en la implantación del certificado para «cumplir los plazos establecidos». La intención es tenerlo implantado para finales de junio y completamente operativo para la campaña del verano.

Qué es (y qué no) el Certificado Verde Digital

El Certificado Verde Digital no es un pasaporte estrictamente dicho, ya que no limitará la movilidad de quien no lo tenga. Según ha expresado González, «no es un pasaporte, no es un documento de viaje y no es un requisito para viajar», sino que es «un mecanismo que facilita la movilidad».

Es un documento interoperable para toda la Unión Europea que informará de si la persona que lo lleva ha sido vacunada contra la COVID-19, si tiene un test RT-PCR con resultado negativo o si ya ha pasado la enfermedad. Será completamente gratuito y será ofrecido a todos los ciudadanos europeos. Constará de un código QR e incluirá la siguiente información, además del nombre, la fecha de nacimiento y un identificador único:

Certificado de vacunación : producto de la vacuna y fabricante, número de dosis, fecha de vacunación.

: producto de la vacuna y fabricante, número de dosis, fecha de vacunación. Certificado de prueba : tipo de prueba, fecha y hora de la prueba, centro de prueba y resultado;

: tipo de prueba, fecha y hora de la prueba, centro de prueba y resultado; Certificado de recuperación: fecha del resultado positivo de la prueba, emisor del certificado, fecha de emisión, fecha de validez.

Implantarlo no es una tarea sencilla y, de hecho, entraña una «gran complejidad que require de una plena coordinación como la que ya está produciendo». Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados en formato electrónico (QR Wallet, PDF con QR) o en papel. El Ministerio también emitirá certificados en casos tasados, además de ofrecer el soporte necesario y de coordinar y apoyar técnicamente a las Comunidades Autónomas. Asimismo, también deberán participar los laboratorios, que se encargarán de facilitar información para que puedan emitirse los certificados.

¿Para qué servirá el certificado? Para, de alguna forma, evitar las restricciones que establezcan los países miembros a los viajeros. Por ejemplo, alguien que venga a España y presente su Certificado Verde Digital no tendrá que pasar una cuarentena ni hacerse una prueba en el aeropuerto, ya que el documento certifica que esa persona no está infectada por COVID-19. Según Sanidad, «se facilitará la comprobación a la llegada y el tránsito será mucho más rápido y sencillo para el viajero, manteniendo la máxima seguridad sanitaria».

Desde el Ministerio señalan que España tiene diferentes sistemas que favorecen la implantación de este documento, a saber: REGVACU (Sistema de Información para el seguimiento de la vacunación frente a la COVID-19), SERLAB (Sistema Estatal de Resultados de Laboratorio) y Spain Travel Health (SpTH, la app con el formulario que hay que rellenar antes de viajar a España).

