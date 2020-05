Se acabó el poder bloquear las actualizaciones automáticas en macOS: Apple cortará de raíz esta posibilidad para el usuario

Los fabricantes suelen avisar (y animar) a los usuarios para que actualicen el software o firmware, el cual suele tener algunas correcciones y nuevas funciones. Pero no todos los usuarios acceden a la primera de cambio a descargar e instalar una nueva versión, más o menos conscientemente, y en Apple no están dispuestos a que sus usuarios no tengan los ordenadores actualizados.

Si sois usuarios de algún dispositivo de esta marca, desde un ordenador hasta un Apple TV, quizás estés familiarizado con la insistencia con la que el propio software notifica que hay una nueva versión del software. Esto va un paso más allá con la última actualización de macOS Catalina, en la cual se anula la posibilidad de desactivar las actualizaciones automáticas.

A actualizar sí o sí, dicen en Cupertino

En teoría y como decíamos, las actualizaciones se crean para corregir problemas y/o añadir nuevas funciones, bien para el usuario o también a nivel interno (como puede ser un mejor control de segundos planos o algo que el fabricante crea conveniente). Esto sin más parece siempre positivo, pero en ocasiones en la práctica parece resultar más conveniente no actualizar, sobre todo en equipos más antiguos que pueden funcionar mejor con versiones del sistema también menor recientes y normalmente menos exigentes (al estar diseñadas para equipos de hasta cierta potencia).

En el caso de Apple, como en el del resto de fabricantes, ha habido actualizaciones esperadas y necesarias y otras que quizás no hayan sido demasiado bienvenidas. Por ejemplo, hace casi un par de años se detectó un problema de sobrecalentamiento que se trató de solucionar con una actualización, pero por otro lado y hablando de macOS Catalina ya vimos que no tuvo un inicio demasiado fino al dar algunos errores, por lo que no todos usuarios decidimos actualizar. Y aquí me incluyo porque así está mi equipo, aún con Mojave.

Esa actualización pendiente es la de macOS Catalina (el equipo está en Mojave).

Así, Apple ahora ha decidido cortar por lo sano con esta posibilidad y que no haya posibilidad de bloquear las actualizaciones que desde macOS Sierra se hacen automáticamente. Con la última actualización de macOS Catalina, la versión 10.15.5, ha anulado la posibilidad de desactivar las actualizaciones automáticas a través del terminal.

Hasta ahora, los usuarios de macOS podían ignorar avisos como el que os mostrábamos, o bien ir más allá: aplicar el comando softwareignore, de modo que se evitan las descargas de las nuevas versiones del sistema. Pero justamente es eso lo que con la 10.15.5 se ha desactivado, apareciendo el siguiente mensaje si se intenta ejecutar en dicha versión:

«Ignorar actualizaciones de software es ahora obsoleto. La habilidad para ignorar actualizaciones individuales será eliminada en una futura versión de macOS.»

En el caso de disponer de las versiones de macOS Mojave o High Sierra el cambio se aplicará igualmente al instalarse las últimas actualizaciones de seguridad, así que parece que desde Cupertino están decididos a que se acabe esta opción y que ningún usuario esté con un software desactualizado, eliminando «literalmente la habilidad para ignorar actualizaciones individuales». Algo que afectará a no pocos usuarios, teniendo en cuenta que como recuerdan en Applesfera sigue habiendo ordenadores con Mountain Lion (de 2012).