Se filtran más datos sobre los teóricos AirPods Studio, los primeros supraaurales que además le roban el apellido a los Beats

La familia de auriculares Apple AirPods podría ampliarse en pocas semanas: las filtraciones van acumulándose y hacen que los hipotéticos AirPods Studio de los que se habla desde hace meses se hagan realidad pronto.

Estos auriculares de diadema adoptarían un diseño supraaural (o quizás circumaural, que no «envuelve» todo la oreja del usuario) e integrarían características como la cancelación activa de ruido y un curioso sistema de personalización de almohadillas y diademas con ajuste magnético.

Jon Prosser, analista y habitual responsable de la filtración de novedades de Apple antes de que aparezcan, lleva tiempo hablando del tema y este fin de semana pasado mencionó que Apple parecía quedarse definitivamente con el nombre de «Airpods» para sus nuevos auriculares.

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.

AirPods Studio

Codename: B515

$349

— Jon Prosser (@jon_prosser) 9 de mayo de 2020