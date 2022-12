Se nos está olvidando conducir. No tiene ninguna importancia y los exámenes de la DGT lo saben

Se nos está olvidando conducir. No tiene ninguna importancia y los exámenes...

Freno de mano, soltar progresivamente embrague hasta el punto de mordida mientras aceleras y, simultáneamente, soltar también el freno de mano. A mi profesor de autoescuela le gustaba llevarme a pronunciadas pendientes. Gracias a ello, 10 años después las afronto sin menor problema. Quien se saque ahora el carnet no tendrá que pasar por este proceso, se permite la asistencia en pendiente.

Olvidarse de poner las luces (con los nervios de las 7 de la mañana en pleno invierno, cuando aún es de noche) también era una falta que podía costarte el examen, y ni qué decir de que se te calase una y otra vez. Ya no importa nada de esto. El coche se encarga de que no pasen estas cosas, y la DGT no le importa demasiado.

Los exámenes de conducir y las medidas de la DGT, aire fresco para los examinados

Los ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) son aquellos sistemas que llegan, y que cada vez se hacen más obligatorios, para asistir al conductor, facilitar la conducción y minimizar el riesgo de accidente. Algunos de ellos se pueden desactivar, como el Start and Stop o las cámaras de asistencia al aparcamiento). Otros se integran sin desactivación posible, como las luces diurnas automáticas o la asistencia en pendiente.

Casi todo vale en los exámenes de la DGT. En su revista, detallan el listado de ayudas a la conducción que pueden llevar activos los vehículos que se examinen, sin que ello influya sobre la calificación final.

Sistema de control de presión de los neumáticos (TPM)

Activación automática de alumbrado y parabrisas

Sistemas Start and Stop

Cámaras y sensores de asistencia al aparcamiento

Ayuda de salida en pendiente

Avisos de frenadas de emergencia y radares de proximidad (sistemas de alerta de colisión)

Alerta de tráfico cruzado

Sistema de detección de fatiga

Sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor

Sistema avanzado de mantenimiento de carril (LKA)

Limitador de velocidad

Estas medidas están permitidas en base a la Instrucción con COND 2022/19, por la cual se regulan los sistemas avanzados de ayuda a la conducción en las pruebas de aptitud. Prácticamente todos los ADAS están permitidos. Algunos de ellos facilitarán, y mucho, el propio examen.

Otros, quizá no tanto. Por ejemplo, en caso de que al alumno le salte la frenada de emergencia por una colisión inminente, los examinadores de tráfico podrán anotarla como falta «por intervención del profesor». El equivalente a que el profesor tenga que dar un zapatazo al freno, básicamente. Lo mismo sucede con las ayudas de mantenimiento de carril. Si saltan de forma brusca, se anotará como falta.

Los coches evolucionan, los exámenes también. No obstante, en una España con un parque móvil seriamente envejecido (con una media de 13,5 años por coche), es más que probable que muchos de los alumnos que aprendan a conducir con un coche hasta arriba de ADAS, se enfrenten a la dura realidad en caso de tener un coche propio con más de 10 años de antigüedad.