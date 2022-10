SEGA Mega Drive Mini 2, análisis: el catálogo de la primera Mega Drive Mini era muy bueno; este es (casi) insuperable

Menuda sorpresa. Cuando Nintendo lanzó a finales de 2016 su primera consola en formato mini, la NES Classic Mini, era difícil prever que el enorme éxito de su propuesta desencadenaría una avalancha de lanzamientos de máquinas compactas de emulación que se mantiene en buen estado de forma seis años más tarde.

Konami, Taito, SNK, Sony, Retro Games o SEGA son algunas de las compañías que han seguido los pasos de Nintendo, aunque lo han hecho con un éxito desigual. En cualquier caso, a SEGA debieron salirle las cuentas después de poner en el mercado su estupenda Mega Drive Mini. De lo contrario no habría lanzado la consola que estamos a punto de diseccionar.

Ahí va un pequeño espóiler: esta Mega Drive Mini 2 es una delicia, pero, al igual que las demás consolas en formato mini, no resulta imprescindible para todos los jugadores a los que les apetece disfrutar el catálogo de la que sin duda es una de las máquinas más apreciadas de SEGA. Aun así, tiene varias bazas que la harán irresistible para muchos fans de esta plataforma.

Está tan bien acabada como la primera Mega Drive Mini. Por fuera y por dentro

El diseño externo de la Mega Drive Mini 2 respeta a pies juntillas el de la consola original, aunque, eso sí, es mucho más compacta. De hecho, es incluso más pequeña que la primera Mega Drive Mini. Mide tan solo 118 x 114 x 30 mm, y es ligera como una pluma. Al fin y al cabo, como comprobaremos más adelante, en su interior solo contiene una pequeña placa de circuito impreso a la que están adosados unos pocos chips.

El policarbonato que ha utilizado SEGA para fabricar el recinto de la consola es de buena calidad. De hecho, esta es una de las cualidades que comparten casi todas las máquinas en formato mini oficiales que han llegado a las tiendas: utilizan un plástico muy decente. En la siguiente fotografía podemos ver que incorpora en el perfil frontal dos puertos USB de tipo A a los que podemos conectar los pads de control.

Como es habitual, en la parte trasera solo residen la salida HDMI y la entrada de alimentación. SEGA nos entrega con la consola un cable HDMI y otro de alimentación equipado con conectores USB, aunque, eso sí, no está incluido el adaptador a la corriente eléctrica. Afortunadamente podemos utilizar sin problema la mayor parte de los transformadores que nos entregan los fabricantes de smartphones. O bien podemos alimentarla directamente desde uno de los puertos USB de nuestro televisor.

La siguiente fotografía refleja con claridad lo compacta que es esta consola mini. Como he mencionado más arriba, mide menos de 12 cm de lado y es muy liviana. Es una auténtica monada.

En lo que se refiere al mando de control SEGA nos ha dado una de cal y otra de arena. La buena noticia es que el pad que viene con la Mega Drive Mini 2 es el de seis botones y es de muy buena calidad. De hecho, es un calco del mando original. Sin embargo, y esta es la mala noticia, solo nos entrega un mando junto a esta máquina, y no dos como hizo con la primera Mega Drive Mini. Es una faena porque muchos de los títulos que incluye son aptos para dos jugadores.

El interior de esta consola mini es muy sencillo. La placa de circuito impreso que incorpora es extraordinariamente compacta, algo lógico si tenemos en cuenta que para emular correctamente los juegos de la Mega Drive original no hace falta recurrir a un hardware especialmente potente. La refrigeración del SoC es pasiva, de manera que la ausencia de ventiladores permite a la consola no emitir ningún ruido.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver qué aspecto tienen los cinco chips que aglutinan la lógica más importante de esta consola. El SoC, como cabía esperar, es el mayor de todos ellos. Lo veremos con un poco más de detalle en la siguiente imagen.

El SoC que ha elegido SEGA para esta máquina es exactamente el mismo que podemos encontrar en el interior de la primera Mega Drive Mini. Y también dentro de muchas otras consolas en formato compacto: el Z7213 de Zuiki. El chip que podemos ver justo debajo del SoC contiene los 512 MB de memoria principal que tiene esta máquina, y su almacenamiento secundario tiene 8 GB de capacidad, por lo que duplica la RAM de la primera Mega Drive Mini, y también supera su almacenamiento secundario.

La interfaz de esta consola convence, aunque su filtro CRT es mejorable

El software preinstalado en esta máquina es muy similar al que nos propuso SEGA con la primera Mega Drive Mini. La interfaz es amigable y nos permite encontrar sin esfuerzo el título al que queremos jugar. Además, podemos ordenar su catálogo utilizando varios criterios diferentes. Podemos colocar primero los títulos de Mega-CD. U ordenarlos alfabéticamente. O clasificarlos de forma que veamos su lomo, y no la portada, entre otras opciones.

Ahí va una buenísima noticia: esta consola nos entrega nada menos que sesenta juegos, y muchos de ellos son auténticos clasicazos que siguen siendo muy disfrutables. Doce de estos títulos pertenecen al Mega-CD, cuarenta y uno forman parte del catálogo original de Mega Drive, y los siete restantes son juegos inéditos en la máquina original que podemos disfrutar ahora por primera vez. Aquí los tenéis listados al completo para que podáis ver cómo se las gasta esta consola.

Mega-CD:

Ecco the Dolphin

Ecco: The Tides of Time

Final Fight CD

Night Striker

Night Trap

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic the Hedgehog CD

The Ninja Warriors

Yumemi Mystery Mansion

Mega Drive:

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros

Clay Fighter

Desert Strike: Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Midnight Resistance

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

Rainbow Islands Extra

Ranger-X

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining Force II

Shining in the Darkness

Soleil

Sonic 3D: Flickies’ Island

Splatterhouse 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

Super Street Fighter II The New Challengers

The Ooze

The Revenge of Shinobi

Thunder Force IV

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Juegos inéditos en Mega Drive:

Devi & Pii

Fantasy Zone

Spatter

Space Harrier II

Star Mobile

Super Locomotive

VS Puyo Puyo SUN

Al igual que su predecesora, la Mega Drive Mini 2 nos permite mantener la relación de aspecto original de los juegos, o bien «estirarlos» para que ocupen toda la pantalla de las actuales teles con relación de aspecto 16:9. Si presionamos el botón C del mando activaremos el filtro CRT, aunque, como veremos más adelante, a nosotros no nos ha convencido.

Otra opción interesante que pone en nuestras manos esta máquina si decidimos mantener la relación de aspecto original de los juegos consiste en decidir qué fondo de pantalla nos gusta más. No hay muchas opciones, pero algunas de ellas son muy resultonas.

En lo que se refiere al sonido SEGA ha hilado fino. Y es un acierto enorme. Nos permite decidir qué audio nos gusta más: el de la Mega Drive original o el de su sucesora. El chip de sonido de estas consolas era ligeramente diferente, por lo que merece la pena probar ambas opciones con el propósito de habilitar el que nos gusta más. Yo prefiero el de la Mega Drive II, pero el de la consola original también es estupendo. Va en gustos.

En la siguiente imagen vemos las funciones que podemos asignar al botón Mode del pad de control. De una cosa no cabe duda: es un acierto que SEGA haya decidido incluirlo en este mando.

La emulación de la Mega Drive Mini 2 no es perfecta, pero está muy cuidada

La experiencia de juego que nos propone esta consola mini es estupenda. La emulación no es perfecta en la medida en que el acabado gráfico no es idéntico al de la máquina original. Y su sonido tampoco es exactamente el mismo. Pero son muy parecidos. De hecho, son tan similares que es necesario enfrentar ambas máquinas cara a cara para identificar las diferencias. La emulación de la primera Mega Drive Mini era muy buena, y la de su sucesora tiene ese mismo nivel.

En la siguiente imagen podemos ver cómo ha resuelto SEGA el filtro CRT en esta consola. Es resultón, pero tiene, a mi juicio, un problema: oscurece mucho la imagen. Todos los filtros de este tipo provocan un oscurecimiento claramente perceptible de la imagen, pero el de la Mega Drive Mini 2 es especialmente severo, por lo que yo prefiero pasarlo por alto. En cualquier caso, merece la pena que cada usuario saque sus propias conclusiones.

Vamos ahora con otra característica importante: la latencia. La emulación de esta máquina conlleva una pequeña latencia, algo que también sucede en la Mega Drive Mini original. En la mayor parte de los juegos no molesta lo más mínimo, pero en algunos títulos, como los de lucha, esta demora tiene un impacto perceptible en nuestra experiencia, por lo que puede desagradar a los jugadores más exigentes. Merece la pena tenerlo en cuenta.

Como he mencionado más arriba, el sonido de esta consola mini no es idéntico ni al de la Mega Drive original ni al de su sucesora. Aun así, se parece mucho. Y es absolutamente disfrutable. Da gusto escuchar la trepidante música compuesta por Yuzo Koshiro para el eterno ‘Streets of Rage 3’.

La latencia se percibe con más claridad en ‘Super Street Fighter II The New Challengers’ que en otros juegos (en los de plataformas no suele molestar lo más mínimo). Aun así, este título es perfectamente jugable. Y sigue siendo, en mi opinión, una de las mejores entregas de esta saga.

Ahí va otro acierto de SEGA. Como podéis ver en la siguiente imagen, algunos juegos nos permiten elegir qué ROM queremos ejecutar. Por ejemplo, en ‘Sonic The Hedgehog CD’ podemos decantarnos por la versión europea o la estadounidense.

‘Sonic The Hedgehog CD’ es uno de los clasicazos que nos propone esta consola, y que merece la pena no pasar por alto. Parece mentira que tantos títulos de los 80 y los 90 soporten el paso del tiempo sin inmutarse lo más mínimo. Esta Mega Drive Mini 2 nos propone algunos de estos juegos.

Ahí van algunos títulos incluidos en la Mega Drive Mini 2 que os proponemos si decidís haceros con ella y todavía no los habéis jugado: Final Fight CD, Robo Aleste, Shining Force CD, Sonic the Hedgehog CD, The Ninja Warriors, Alien Soldier, Ristar, Rainbow Islands Extra, Streets of Rage 3, Super Street Fighter II The New Challengers, The Revenge of Shinobi, Virtua Racing, Space Harrier II… Hay muchos otros juegos que siguen siendo muy disfrutables, pero esta selección es un buen punto de partida.

SEGA Mega Drive Mini 2: la opinión de Xataka

Las consolas mini no son recomendables para todos los jugadores. Esta en particular no es barata (cuesta 109,99 euros) e incorpora un solo mando de control, por lo que es razonable que algunos jugadores prefieran decantarse por otras opciones que ponen en sus manos la posibilidad de disfrutar los títulos de esta plataforma por menos dinero y con una experiencia global al menos tan placentera como la que nos propone la Mega Drive Mini 2.

Los usuarios que aprecian lo cuidada que está la emulación de esta máquina la disfrutarán muchísimo. De eso no cabe la menor duda

Sin embargo, esto no significa que esta máquina no sea atractiva. Lo es, y mucho, pero no para todos los jugadores. Aquellos que coleccionan consolas en formato mini, los que prefieren disfrutar el catálogo de Mega Drive de la forma más simple posible, y los que, además, valoran lo cuidada que está la emulación de esta máquina, la disfrutarán muchísimo. De eso no cabe la menor duda. Eso sí, probablemente las unidades disponibles desaparecerán pronto, por lo que merece la pena no despistarse para no caer en las garras de los especuladores.