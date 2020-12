Seis planes imprescindibles para el fin de semana: ‘Wonder Woman 1984’, el final de ‘The Mandalorian’ T2, multi gratis de ‘COD’ y mucho más

¡El regreso de los superhéroes a la gran pantalla! ‘Wonder Woman 1984’ toma al asalto las salas de cine, pero si te pilla a desmano, te presentamos alternativas, algunas de ellas enmascaradas: ¡Mando! ¡El Caballero Luna! ¡Las Tortugas Ninja! ¡Y un montón de videojuegos gratis! Estas son nuestras propuestas de fin de semana.

‘Wonder Woman 1984’

Aunque no nos ha convencido en todos sus aspectos, es indiscutible que si te gusta el cine de superhéroes tienes una cita a la que no puedes faltar con ‘Wonder Woman 1984’. Un salto en el tiempo hasta los años ochenta y un Pedro Pascal como villano -que dice (y se nota) que ha canalizado la energía de Nicolas Cage para su interpretación- son los grandes alicientes de una nueva aventura de la Mujer Maravilla. Cheetah (Kirsten Wiig) será esta vez su nueva némesis.

Ya en cines

‘The Mandalorian’ T2 (Disney+)

Tanto si has esperado a tenerlos todos juntos como si los has visto semana a semana, lo de hoy es todo un acontecimiento: termina la segunda temporada de ‘The Mandalorian’. Además, con un episodio muy especial, ya que en su interior hay no una sino dos sorpresas muy singulares, que esperamos que no te haya espoileado nadie. Adéntrate en la mejor cosa que ha generado ‘Star Wars’ desde… ¿desde la trilogía original?

Juegos gratis en Epic Games

El tramo final del año, habiéndose gastado los cartuchos triple A con ‘Cyberpunk 2077‘, no nos depara demasiadas sorpresas. Aunque si crees que te vas a quedar sin opciones para jugar, te equivocas. Este fin de semana traemos un par de ideas para que accedas gratis a unos cuantos juegos. Por un lado, Epic Games va a regalar un juego cada día durante dos semanas desde el 17 de diciembre. Han empezado con ‘Cities: Skylines’ y Oddworld: New ‘n’ Tasty, pero hay muchas vacaciones por delante.

Multijugador gratis de ‘Call of Duty Black Ops: Cold War’

Aunque no tengas copia de ‘Call of Duty Black Ops: Cold War’, puedes probar igualmente a su multijugador. Al menos, en unos cuantos modos y durante esta semana: desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre a las 19:00h (hora peninsular española), y en todas las plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. La apertura se hará por modos y con unas cuantas bonificaciones para los jugadores, que han detallado los compañeros de Vida Extra.

Ya disponible

‘Caballero Luna – Biografía no desautorizada’

Aunque posiblemente cuando se estrene la serie del personaje se convierta en uno de los favoritos de los espectadores, el Caballero Luna tiene una larga trayectoria en los comics, primero como villano y luego como singular héroe nocturno. Este espléndido ensayo revisa al completo la trayectoria de este Vengador en reserva, sus autores más destacados y una buena cantidad de curiosidades.

‘Las Tortugas Ninja’ (Kevin Eastman y otros)

¡Estos no son los quelonios que recuerdas! En 2011, uno de los creadores originales del cómic de las Tortugas Ninja de los noventa, Kevin Eastman, reformuló la historia original y con ayuda de unos cuantos artistas, relanzó los personajes, convirtiéndolo en un éxito de ventas. Esta nueva versión llega ahora a España, y créenos: si crees que las Tortugas Ninja son cosa de críos, puede que te lleves una sorpresa.