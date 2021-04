Ser turista espacial será muy pronto posible con Blue Origin: el 5 de mayo se ponen a la venta las entradas

Si quieres darte una vuelta por el espacio y tienes dinero suficiente para hacerlo atento: el próximo 5 de mayo saldrán a la venta las entradas para el primer vuelo suborbital del cohete New Shepard.

Todo parece preparado para que la empresa Blue Origin de Jeff Bezos inicie su andadura en el ¿discutible? y llamativo mundo del turismo espacial. De momento no se conocen los plazos ni los precios de esos billetes.

En el mensaje publicado por la compañía se puede ver un vídeo en el que Jeff Bezos conduce una camioneta hasta el lugar donde aterrizó la cápsula del último vuelo de pruebas realizado por New Shepard.

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz

— Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2021