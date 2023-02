Si no puedes publicar Tweets, no estás solo: la red social está dando fallos en todo el mundo [Actualizado]

Si no puedes publicar Tweets, no estás solo: la red social está...

Actualización 09/02/23: Twitter ha vuelto a funcionar. Ya se puede enviar Tweets como de costumbre.

Algunos usuarios no pueden utilizar Twitter no funciona correctamente este miércoles. La red social de microblogging está dando fallos a la hora de hacer publicaciones. «Lo sentimos, no hemos podido enviar tu Tweet». ¿Quieres volver a intentarlo o guardarlo este Tweet en borradores», dice la aplicación móvil en nuestras pruebas.

Los problemas, no obstante, también alcanzan la versión web de la red social. Al presionar en Twitter, el mensaje no se envía e inmediatamente aparece un mensaje que nos indica que hemos alcanzado el «límite diario» de envíos de Tweets. Los mensajes programados, por su parte, sí están funcionando en estos momentos.

Twitter no funciona correctamente

Cabe señalar que una de las cuentas que utilizamos para las pruebas no había publicado Tweets en los últimos días, por lo que el mensaje acerca del límite diario recibido resulta contradictorio. Además, la compañía dirigida por Elon Musk desde octubre del año pasado no ha anunciado cambios en los límites diarios.

Mensaje de error al intentar enviar un Tweet

Los problemas se presentan el mismo día que Twitter ha anunciado la posibilidad de publicar mensajes más largos. Los usuarios que pagan por Twitter Blue ahora tienen la posibilidad de enviar mensajes de hasta 4.000 caracteres. El resto de los usuarios, es decir, quienes no pasan por caja, están limitados a 280 caracteres.

Se desconocen los motivos del aparente fallo. La cuenta de soporte de la red social no ha hecho referencia a esta situación, por lo que quedan sobre la mesa dos posibilidades: que Twitter esté implementado límites diarios en las cuentas o que se trate de un fallo técnico que está extendiéndose por varios minutos.

TweetDeck, el cliente con columnas que es muy utilizado por profesionales de la comunicación y el marketing, dejó de funcionar durante algunos minutos antes de adoptar una nueva interfaz. Para recuperar el acceso puede que los usuarios necesiten volver a iniciar sesión e importar su configuración previa.

Nuevo TweetDeck

Elon Musk compró Twitter en octubre de 2022. Desde ese entonces, el multimillonario ha realizado cambios drásticos en la red social. Por un lado, ha renovado la suscripción Twitter Blue con el check azul de verificación. Por otro lado ha despedido a aproximadamente el 80% del personal.

