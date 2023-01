Si quieres un móvil bueno y barato, la gama media de 2022 tiene grandes alegrías para ti

2022 fue un año catastrófico para las ventas de teléfonos y, si siguen subiendo los precios al mismo ritmo, todo apunta a que (al menos, en España) no habrá un repunte notable. El pasado curso escribía una pieza titulada «Quise comprar un gama media de 2022, acabé con un modelo de 2021 que lo superaba en todo«.

Era abril de 2022, y el panorama era desolador. Móviles bastante ajustados en especificaciones, a un precio medio de 300 o 400 euros. Si queríamos algo realmente decente, el ticket final subía casi hasta los 500 euros. No ha llegado a pasar un año, la gama media 2023 aún no ha nacido, pero tengo claro que comprar un gama media de 2022 será lo mejor para el bolsillo. No volveremos a ver móviles tan económicos que cumplan con todo.

2022 queda atrás. Hora de comprar

Gama media por menos de 200 euros, gama media-alta por unos 300, tampoco pedía tanto. Aunque, bueno, también pedíamos coches nuevos y buenos por menos de 20.000 euros: las subidas actuales lo hacen imposible.

Por suerte (o para no tanta suerte, si solemos vender pronto el teléfono), los móviles Android sufren una fuerte depreciación en los meses posteriores a su lanzamiento. Una gran oportunidad para comprar móviles con apenas unos meses de vida, con un ahorro de más de 100 euros en algunos casos. Sobre cómo es posible que un fabricante, de forma oficial, rebaje 100 euros el precio de un teléfono de gama media, es algo que lo que podríamos hablar más adelante.

Me he dado un paseo por Amazon para comprobar precios actuales de algunos de los mejores móviles de gama media de 2022 y… sorpresa. Están al precio que debieron tener como PVP. Veamos de lo que estoy hablando.

Dentro del catálogo de Xiaomi, el Redmi Note 11 se puede comprar por 190 euros en su versión de 6 + 128 GB (no puedo recomendar la versión de 4 GB de RAM bajo ninguna circunstancia). Un móvil que costaba 259 euros en esta versión.

Realme también vendía su rival del Redmi Note 11, el Realme 9, a un precio algo elevado: 279 euros. A día de hoy, por 219,99 euros, tenemos un teléfono con pantalla AMOLED, Snapdragon 680 y 90 Hz. Así, sí.

Si elevamos el presupuesto a los 350 euros, tenemos un caso bastante curioso. Puedes comprarte un Google Pixel 6a 100 euros más barato respecto a su precio de salida. Google decidió rebajar el precio de este modelo de gama media y, desde que tocó los 359 euros, no ha vuelto a subir, salvo en su página oficial. Mismas cifras para Samsung. Su A52S salía al mercado por 449 euros. A día de hoy cuesta 343 euros.

Al ser modelos con apenas un año de vida, aún tienen ciclo de actualizaciones. Y, al poder comprarse nuevos, garantía al completo. 2023 nos deparará, salvo sorpresa, una tónica similar a la de 2022. Gama media cara, con especificaciones que no se terminan de ajustar a la factura final, y con difíciles argumentos frente a modelos del año pasado que calcarán buena parte de la hoja técnica, pero con importantes rebajas.