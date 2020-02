Si tu hijo usa Kali Linux, Tor o Discord, cuidado: la policía británica básicamente lo tilda de (futuro) delincuente

La Unidad Regional de Crimen Organizado (ROCU) de la Policía de West Midlands ha publicado un poster que ha generado cierta polémica. En él plantean que el uso por parte de los jóvenes de sistemas operativos como Kali Linux y de aplicaciones como Tor o, atención, Discord, puede señalar problemas claros para esos jóvenes.

Todas esas herramientas se usan de una forma u otra para diversos ámbitos relacionados con el hacking, aseguran las autoridades, que dejan un mensaje final singular: «si ve alguna de estas aplicaciones en su ordenador, o cree que está haciendo hacking, háganoslo saber para que podamos aconsejarle y animarle a dedicarse a distracciones positivas».

En el póster aparece el logo de la Agencia Criminal Nacional del Reino Unido (NCA) —que se ha distanciado de esta iniciativa—, y su publicación se ha realizado en diversas escuelas de la región que gestiona la Policía de West Midlands, el tercer cuerpo más importante por número de efectivos y que cubre una población de casi 3 millones de personas y ciudades como Birmingham, Coventry o Wolverhampton.

This utter crap is being distributed through schools from the ‘local authority’ so presume @WalsallCouncil today. The level of disinformation is staggering. I’d be proud to find my kids learning to use any of these. Except Discord but that’s nothing to do with hacking. pic.twitter.com/9dvrmoPpOp

En el mensaje de advertencia se habla del navegador Tor y del sistema operativo Kali Linux, pero sorprendentemente se menciona a Discord, una herramienta de chat muy popular en el ámbito gaming, como una plataforma que «a menudo se usa para compartir consejos de hacking«. Además se menciona cómo las máquinas virtuales pueden esconder sistemas operativos que normalmente no encontramos en ordenadores «como Kali Linux», Metasploit o WiFi Pineapple.

Lo cierto es que todas esas herramientas son muy conocidas y ampliamente utilizadas en el ámbito de la ciberseguridad, y aunque efectivamente hay quien las usa con propósitos maliciosos la crítica de muchos expertos ha sido clara: son herramientas, ni más ni menos, y pueden servir tanto para buenos como para malos usos.

Que un joven las use no tiene porqué señalarlo como un cracker o como un cibercriminal, algo que parece dejar claro el mensaje de este departamento de policía.

Have to admit it’s sort of nice they give kids a roadmap on where to get started. We all know the easiest way to get a kid to do something is to tell them they can’t or should not, then they list specific item not to do. To bad they did not link to https://t.co/PsPfjHrXcr

— Kali Linux (@kalilinux) 12 de febrero de 2020