Si ves un coche eléctrico en España, lo más probable es que sea un Tesla: está arrasando el mercado

España ya es territorio de Tesla si hablamos de coches eléctrico. La compañía ha colocado 4.597 matriculaciones en el mercado de nuestro país en 2022. Unas cifras que pueden parecer pequeñas pero que representan casi el 15% del total de los coches eléctricos que se han vendido en España.





Y lo hace impulsado por dos modelos. El Tesla Model 3 vuelve a colocarse como el coche eléctrico más vendido de nuestro país, con 2.676 matriculaciones que, sin embargo, es un 6,76% menos que en 2021. Pero es el Tesla Model Y el que ha entrado con fuerza, alcanzando la tercera posición y cerrando el año con 1.866 matriculaciones. Sólo el Fiat 500e ha conseguido colarse entre ambos eléctricos estadounidenses, sumando sólo una matriculación más para un total de 1.867 unidades.

Esto es lo que dicen los datos de ANFAC que, además, nos recuerdan que las entregas de los modelos más costosos de la marca (Tesla Model S y Model X) se han retomado antes de que terminara el año, pese a que no se esperaban hasta 2023. Así, de las 30 unidades matriculadas del Tesla Model S en 2023, 29 se han realizado en diciembre de este año. El Tesla Model Y ha sumado 23 de 25 matriculaciones en diciembre.

Dominando el mercado

La irrupción del Tesla Model Y y que la caída del Tesla Model 3 no haya sido mayor, pese a que ambos coches han sufrido unas enormes listas de espera, confirma que Tesla es el coche eléctrico más buscado de España. Y lo cierto es que tienen motivos para ello.

De momento, las versiones básicas de los Tesla Model 3 y Model Y siguen entrando en el Plan MOVES III y, en ese rango de precios, sigue siendo difícil encontrar vehículos que les hagan sombra. No serán los mejor terminados o los que ofrecen una mayor sensación de calidad pero, como contamos en nuestra última prueba del Tesla Model Y Performance, sí tienen otras ventajas que los ponen por encima de sus rivales.

Esa ventaja es el software. Un Tesla Model Y de tracción trasera homologa 77 kilómetros menos de autonomía que un Volkswagen ID.5 Pro Performance, pero tiene una batería de 17 kWh menos y 325 CV a golpe de pedal (por los 204 CV del modelo germano). Un Tesla Model 3 iguala potencia y tamaño de la batería pero alcanza hasta los 510 kilómetros de autonomía, según ciclo WLTP.

Y todo ello teniendo en cuenta que Tesla tiene la mejor red de recarga. Sus vehículos no sólo clavan las previsiones, además cuentan con postes que, en buena parte de nuestro país, son exclusivos para sus clientes y con los que nunca me he encontrado con problemas para recargar. El funcionamiento de sus enchufes siempre ha sido correcto, lo que no puedo decir de muchas otras compañías.

Por último, a todo lo anterior le sumamos que son vehículos que están dirigidos a un público muy particular. El comprador de un coche eléctrico en España está ejerciendo de particulares early adopters, un tipo de cliente que es más sencillo que apueste por lo novedoso y lo disruptivo. Y Tesla sigue ofreciendo esa imagen en nuestro país frente a las firmas tradicionales.