Siete años después, el Fairphone 2 dejará de recibir actualizaciones. No deja en buen lugar al resto de fabricantes

Siete años después, el Fairphone 2 dejará de recibir actualizaciones. No deja...

Corría el año 2015 cuando Fairphone, una compañía holandesa con unos 120 empleados alrededor del mundo (según su web), lanzó el Fairphone 2, un teléfono modular, creado de forma responsable, con la promesa de ser actualizado y que, hasta la fecha, ha estado recibiendo dichas actualizaciones. Siete años han pasado desde entonces, algo más de hecho, y ahora el Fairphone 2 dejará de recibir soporte oficial a partir de marzo.

Esa es la noticia. La lectura de fondo es que sí, es posible. Es posible mantener un teléfono Android actualizado durante muchísimo tiempo, más del prometido incluso, a pesar de no tener el soporte del fabricante del chipset, Qualcomm en este caso.

No ha sido fácil, pero sí posible

Cuando Fairphone lanzó el Fairphone 2 prometió entre tres y cinco años de actualizaciones, pero finalmente ha llegado a siete. El dispositivo se lanzó con Android 5.0 Lollipop y se quedará en Android 10, algo que ningún teléfono lanzado en 2015 ha conseguido. Actualmente, su nuevo modelo, el Fairphone 4, tiene sobre sus hombros la promesa de cinco años de garantía de hardware y seis años de actualizaciones.

Dicho en pocas palabras, sí, es posible mantener el teléfono actualizado, aunque no ha sido fácil y menos para una empresa que no tiene, ni por asomo, los recursos de otras marcas. El motivo de que no haya sido sencillo es cómo funcionan las actualizaciones de Android en sí, un proceso en el que el fabricante del chipset, Qualcomm en este caso, tiene bastante que ver.

Primero Google libera la compilación de AOSP. Luego, el fabricante del chip lo coge y personaliza para un SoC concreto, añadiendo los drivers y otros aspectos. Esa versión se envía al fabricante del móvil, que añade la compatibilidad con el resto de hardware (como las cámaras o la pantalla) y las personalizaciones pertinentes.

El Fairphone 2 tiene un Snapdragon 801 (ya ha llovido…). Qualcomm dejó de dar soporte a este chip después de Android 6, por lo que las actualizaciones posteriores no es que hayan sido un camino de rosas. Para sobreponerse a este obstáculo, Fairphone 2 optó por LineageOS, una de las ROMs de terceros más populares. Eso está bien, pero también implica un proceso de calidad más tedioso, el Compatibility Test Suite, para poder tener la aprobación de Google y, por lo tanto, su ecosistema de apps. Según Fairphone, para actualizar a Android 9 tuvieron que pasar 480.000 pruebas.

Actualmente, el dispositivo incorpora Android 10. No es la versión más reciente, pero de momento funciona (de hecho, un 22,3% de todos los móviles Android del mundo tienen esta versión, de acuerdo a los últimos datos de distribución). No obstante, en algún momento dejará de ser recomendable usar esta versión, ya que Google solo ofrece parches de seguridad para las cuatro últimas versiones de Android. La última versión es Android 13.

Según explican desde Fairphone, a partir de marzo de 2023 los usuarios recibirán la última actualización de Android 10 y podrán seguir usando sus móviles como hasta ahora. No obstante, detallan que «si hay un error que los usuarios esperan que se solucione, eso ya no ocurrirá». Además, la compañía señala lo siguiente:

«A partir de marzo de 2023, el dispositivo empezará a quedarse atrás en cuanto a actualizaciones de seguridad, por lo que el dispositivo se volverá más inseguro con el tiempo. Le recomendamos que evite utilizar aplicaciones que accedan a datos confidenciales después de mayo de 2023; si existe una vulnerabilidad grave a la que Fairphone 2 sea susceptible, no podremos solucionarla.

Con el tiempo, algunas aplicaciones críticas para la seguridad, como las bancarias, considerarán que el dispositivo no está actualizado y dejarán de funcionar por completo. Es probable que esto ocurra dentro de unos años, pero depende de la aplicación, por lo que es difícil saber cuándo. Las aplicaciones normales seguirán funcionando durante años».

El resto de marcas siguen luchando por mantener los móviles actualizados

El caso del Fairphone 2 es llamativo, no cabe duda. No deja de ser una pequeña empresa superando por bastante a grandes titanes de la industria, titanes que no ha sido hasta los últimos dos años que se han empezado a poner las pilas en materia de actualizaciones.

Por citar algunos ejemplos, Xiaomi promete tres años de actualizaciones en sus buques insignias; OPPO promete cuatros años de actualizaciones del sistema y cinco de seguridad para sus modelos más top; Samsung ofrece lo mismo, cuatro años de actualizaciones del sistema y cinco de parches para gama alta y media, y Google tres actualizaciones mayores y cinco de seguridad.

No ha sido hasta hace relativamente poco que las marcas grandes se han puesto las pilas con las actualizaciones

Sin embargo, estas promesas y cifras se quedan por detrás de lo que Fairphone ha conseguido. Y, en cualquier caso, sigue habiendo trabajo por hacer. Los últimos datos de distribución, publicados un mes antes del lanzamiento de Android 13, deslizaban que solo el 13,5% de los móviles Android tenían Android 12. La mayoría de dispositivos, un 27%, corrían Android 11.