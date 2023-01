Simulador pensión de jubilación de Hacienda: cómo usarlo para calcular la pensión que te va a quedar

Vamos a explicarte dónde encontrar y cómo utilizar un simulador de pensiones para saber cuánto te va a quedar de pensión de jubilación. En este simulador, se cogerán las datos que Hacienda tiene sobre lo que llevas cotizado, se estimará lo que te queda por cotizar, y se te dirán las cantidades de pensión que te quedan o la fecha en la que podrás jubilarte.

Este es el primero de los dos simuladores de los que te vamos a hablar. Porque luego, también vas a tener otro más antiguo que puedes configurar de forma manual y sin tener en cuetna los datos de Hacienda. Sin embargo, el oficial y más fiable es el primero.

Cómo usar el simulador de jubilación

Para usar el simulador de Jubilación de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, tienes que entrar el apartado de Informes y Certificados de su web, cuya dirección es sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Informes+y+Certificados. En ella, abajo del todo abre el campo Simulador de Jubilación y pulsa en el botón de Obtener acceso indicando si quieres hacer el cálculo en nombre propio.

Ahora, tendrás que identificarte con algunas de las alternativas que te ofrece el sistema, ya sea la [email protected] Permanente o [email protected] Pin, un SMS o mediante DNIe o certificado digital. Pulsa en la opción que quieras y completa los pasos de identificación.

Esto te va a llevar a la pantalla del simulador, que obtendrá tus datos personales y laborales de la base de datos de la administración pública. En primer lugar, se abre una ventana diciéndote algunas variantes que se han tenido en cuenta, y en ella vas a poder aceptar y ver el cálculo con ellas o modificar alguna de estas situaciones personales.

Y cuando aceptes, irás al cálculo de tu jubilación teniendo en cuenta tus datos actuales. Se calculará todo lo que has cotizado y lo que se prevé que te queda por cotizar, y a la izquierda puedes establecer la fecha cuando prevés jubilarte, la cotización que calculas tener desde ahora y las situaciones personales.

En esta pantalla, ya podrás ver cuándo te podrás jubilar y cuánto te quedará de pensión. Sin embargo, el cálculo se puede cambiar si cambias el campo de Jubilación Futura.

Otro simulador de jubilación

Y si quieres calcular tu jubilación sin tener en cuenta los datos que tiene Hacienda sobre ti, tienes que ir a la vieja web de igae.pap.hacienda.gob.es/simula/inicio. En ella, primero tienes que elegir si eres civil o militar (o Guardia Civil), ya que las pensiones se calculan de manera diferente en cualquiera de los dos casos. Nosotros vamos a fijarnos en el proceso de los civiles.

Esto te va a llevar a la página del formulario del simulador. La forma de proceder es sencilla, solo tienes que escribir todos tus datos y pulsar en Calcular Pensión. Los datos corresponden a los periodos durante los que has trabajado, y deben estar en orden cronológico ascendente en su fecha de ingreso o inicio del trabajo. Además, no puede haber fechas solapadas.

En la parte de arriba del formulario tienes que escribir tus datos personales. Tendrás que escribir la fecha en la que has nacido y en la que te vas a jubilar, indicando si al hacerlo estabas trabajando o no. También puedes elegir tu sexo, tu número de hijos, y si te has jubilado voluntariamente, obligatoriamente por edad o debido a alguna incapacidad.

Luego, tienes que escribir tus periodos de vida laboral, de forma que el primero sea el más reciente. Desplegando el campo de Cuerpo, tendrás que escribir cómo has cotizado en cada uno de los trabajos, algo un poco complejo y para lo que deberías mirar en los contratos. Luego, escribe la fecha de ingreso o inicio del trabajo, y la fecha de cese o en la que dejaste de trabajar allí. También tienes que especificar el tipo de servicio