«Something»: convertir tu teléfono en el Nothing Phone es posible gracias a un trolleo

«Something»: convertir tu teléfono en el Nothing Phone es posible gracias a...

Ya tenemos nuestro análisis del Nothing Phone (1), un teléfono que está generando reacciones de todo tipo. Hay a quien le encanta y hay quien piensa que es una copia del iPhone. Sea como fuere buena parte del público tech está hablando de él, así que la estrategia parece haber funcionado.

Dbrand, una de las compañías más relevantes a la hora de crear vinilos personalizados para móviles, ha creado una nueva línea limitada bajo el nombre de ‘Something’. Es básicamente, la misma lámina del Nothing Phone (1), aplicable para móviles como el iPhone 13 Pro.

De Nothing a Something, o cómo el marketing de Dbrand es más agresivo que nunca

Bajo el eslogan de ‘it’s better than Nothing’, Dbrand ha lanzado una curiosa línea de vinilos que permiten, más allá del meme, lo que muchos usuarios pueden estar buscando para su móvil: tener el diseño del Nothing Phone (1) en la parte trasera.

Esta lámina de vinilo se aplica en la parte trasera y laterales del teléfono. Convierte nuestro iPhone, Samsung o Pixel en un Nothing Phone (1)

La lámina de vinilo simula, de forma prácticamente idéntica, el acabado de este teléfono, y se puede aplicar bien mediante dicho vinilo (de cara a llevar el móvil sin funda) o bien ya instalada en una funda. Y sí, se puede comprar desde España y aplicarlo en tu teléfono.

«Algunos podrían acusarnos de robo. Esta es nuestra respuesta: no hemos robado nada. Al fin y al cabo, hemos pasado mucho tiempo observando el hardware interno gracias a nuestra iniciativa Teardown. Como resultado, estamos especialmente cualificados para arrancar una estética de diseño industrial y «reinterpretarla creativamente» para otros dispositivos. Eso no es un robo, es un plagio, lo que definitivamente no es un delito. Lo hemos comprobado».

La skin tiene un precio de 24.95 dólares y se envía a España. Está disponible para el iPhone 13 Pro, Pixel 6 Pro y Samsung Galaxy S22 Ultra. Más allá de la estrategia de marketing, queda claro que el diseño del Nothing Phone (1) está despertando pasiones, se haya inspirado o no en la última generación del iPhone.

Más información | Dbrand