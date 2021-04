Sony A90J BRAVIA XR, análisis: el gran salto del OLED en brillo es solo la carta de presentación de este firme candidato a mejor televisor del año

Este año las OLED tienen un nuevo argumento a su favor. De sobras es conocido que sus negros son espectaculares, pero a nivel de brillo se quedaban algo atrás. No ocurre así en la nueva Sony A90J Bravia XR, el OLED insignia de la marca japonesa para 2021 y firme candidato a uno de los mejores televisores del año.

Este es es nuestro análisis de la Sony A90J Bravia XR. Después de varias semanas probándola, aquí os contamos todas sus características y cuáles han sido nuestras sensaciones. Un televisor que incorpora el nuevo procesador ‘Cognitive XR’, panel OLED de última generación y sistema Google TV. Una gama alta que ha dado un paso adelante en uno de los aspectos más criticados en anteriores ocasiones y que ofrece una de las mejores experiencias cinematográficas que se pueden conseguir hoy en día.

Sony A90J Bravia XR: especificaciones técnicas

La Sony A90J incorpora las últimas tecnologías de Sony. Estamos ante su modelo OLED de referencia y el primero en añadir el procesador cognitivo XR, que da nombre a la gama y supone la implementación de algoritmos con inteligencia artificial en apartados como la imagen, el contraste, el color, el escalado, el movimiento o incluso el sonido.

Catalogada como ‘Master Series’, la A90J está disponible en 55, 65 y 83 pulgadas, siendo este primer tamaño el que nosotros hemos estado probando. Cuenta con una resolución 4K UHD, disipador de calor trasero y compatibilidad con Dolby Vision. Adicionalmente, Sony incorpora una renovación de sus tecnologías de imagen. Un procesado que este año está configurado para analizar los distintos elementos de la imagen, interpretar cómo lo enfoca el ojo humano e intentar adaptarlo de la forma más realista. Un añadido que la gran mayoría de marcas introduce y es precisamente donde cada fabricante logra ofrecer un experiencia particular.

En el interior del televisor encontramos un procesador MediaTek, equiparable al de modelos anteriores, junto con 16 GB de almacenamiento y la presencia de Google TV, compatible con el Asistente de Google, dispositivos compatibles con Alexa, Chromecast y Apple AirPlay. Una renovación a nivel de software que queda patente y se complementa con un nuevo mando a distancia retroiluminado de aluminio.

La Sony ‘Master Series’ A90J añade los últimos paneles OLED y dispone de la mayoría de tecnologías del mercado, desde Dolby Vision hasta HDMI 2.1. Pero su fortaleza radica en el procesador ‘Cognitive XR’, un añadido para intentar despuntar en imagen, color, escalado y sonido.

A nivel de sonido, la Sony A90J Bravia XR incorpora tecnología Acoustic Surface Audio+, que emite las ondas desde la pantalla. Cuenta con sistema XR Surround 3D para generar efecto envolvente y añade tecnologías como Voice Zoom 2 para mejorar las voces y diálogos. En total, un sistema de 60W con doble accionador de 10W acompañado de dos subwoofers de 20W.

Para la conectividad se añaden cuatro puertos HDMI, entre los cuales tenemos HDMI 2.1 y HDMI eARC, preparados para transmitir contenidos y juegos en 4K hasta 120 fps.

Sony A90J Bravia XR PANEL OLED Master Series 4K UHD de 10 bits y 120 Hz TAMAÑO 55 / 65 / 83 pulgadas RESOLUCIÓN 3.840 x 2.160 puntos (16:9) HDR Dolby Vision, HDR10 y HLG PROCESADOR DE IMAGEN Cognitive Processor XR MEJORA DE IMAGEN Conversión a 4K XR



XR Super Resolution



Suavizado XR



Tecnología Live Colour



XR Triluminos Pro



OLED XR Contrast Pro



XR HDR Remaster



XR Motion Clarity PROCESADOR INTERNO MediaTek MT5895



GPU Mali-G52 ALMACENAMIENTO INTERNO 16 GB (FAT16/FAT32/exFAT/NTFS) CONECTIVIDAD 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, HOGP, SPP, A2DP, 2/AVRCP, Chromecast integrado, Apple AirPlay, Homekit, sintonizadores 2 (digitales)/1 (analógico) PUERTOS 2 x HDMI 2.1 (VRR/ALLM), 2 x HDMI 2.0, HDCP2.3, eARC, 1 x híbrido vídeo compuesto, 1 x Ethernet, 1 x RF, 2 x IF, 1 x salida audio digital óptica, 1 x minijack para auriculares y 3 x USB SONIDO Acoustic Surface Audio+



Entrega de potencia: 20 W + 20 W + 10 W + 10 W



Dolby Atmos, Dolby Audio y DTS Digital Surround, Voice Zoom 2 SISTEMA OPERATIVO Google TV DIMENSIONES Y PESO 122,3 x 70,9 x 4,1 cm (sin soporte)



18,6 kg PRECIO 2.599 euros (55″)



3.599 euros (65″)

El clásico minimalismo de las OLED con un diseño de patas laterales

En la Sony A90J los bordes son prácticamente inexistentes, llegando el panel prácticamente de punta a punta del televisor. Como en otros televisores OLED, el diseño destaca por su minimalismo y una extrema delgadez. Los bordes y el grueso del panel son de medio centímetro y en cuanto al grosor del televisor, la A90J mide 4,1 centímetros en su parte más ancha.

La construcción de la Sony A90J es excelente, con muy buenos acabados y el minimalismo de las OLED.

El televisor se siente como lo que es, un modelo premium. Hay toques de aluminio aquí y allá y se aprecia la excelente construcción general. Este año Sony opta por un OLED totalmente recto, sin inclinación vertical, y con un sistema con dos patas laterales y dos posiciones.

Sony ofrece la posibilidad de colocar los pies del televisor completamente al nivel de la mesa o bien levantando el televisor unos centímetros para dejar espacio para colocar algo debajo, por ejemplo una barra de sonido. En nuestro caso, teniendo en cuenta la buena calidad de sonido del televisor, optamos por mantener las patas apoyadas en el mueble del salón.

En la OLED creemos que este sistema de patas laterales es bastante apropiado, aunque para algunos puede suponer un problema a la hora de colocarla. El televisor puede colgarse en la pared (VESA 300 x 300) y en el modelo de 83″ hay una disposición adicional con patas centradas para mejorar la estabilidad y dejar margen a que el televisor sobresalga ligeramente.

En el marco inferior se encuentra en la esquina el logo de Sony y en el centro un LED de estado, junto a los micrófonos y los sensores de luz ambiental e infrarrojos. Únicamente si nos acercamos a pocos centímetros son apreciables y a simple vista parece que el borde inferior es completamente negro, ideal para no entorpecer la visión.

La parte trasera tiene una construcción sólida, pero no estéticamente llamativa. Aquí se agradece que Sony opte por un enfoque práctico, aunque se echa en falta una gestión de cables más completa.

El puerto de alimentación se encuentra en el lateral derecho, pero todo el resto de conexiones está a la izquierda, distribuida en dos zonas: una con orientación lateral y otra hacia abajo.

En la primera zona lateral tenemos un puerto HDMI, dos USB, un jack de 3.5mm, entrada de vídeo compuesto y otro receptor para auriculares con el que utilizar el televisor como canal central de un sistema de sonido externo. En la zona inferior se añade un puerto USB extra, la conexión Ethernet, salida de audio óptica, la antena y tres HDMI adicionales.

Experiencia de uso: Google TV, Bravia Core y un nuevo mando a la altura

Pese al cambio de nombre, Google TV sigue siendo Android TV. En el fondo tenemos las mismas aplicaciones, el funcionamiento es equivalente y seguimos teniendo la misma compatibilidad con el asistente de Google. Hasta ahí todo entra dentro de lo esperado, pero lo cierto es que este 2021 la experiencia con Google TV es excepcional.

Durante mis primeras de uso pensé que Sony había introducido un nuevo procesador interno porque todo iba muy fluido. Una experiencia excelente, con animaciones rápidas y las transiciones entre menús sin problemas. Lo cierto es que Sony mantiene su procesador MediaTek de la generación anterior, complementado con 3 GB de RAM. Pero no importa mucho, porque la fluidez es muy buena.

Según los datos de la aplicación AIDA64, la Sony A90J dispone de 4 GB de almacenamiento de los cuales quedan libres poco más de 2 GB.

Un sistema fiable, con el sello de Google y con cada vez más herramientas. Tizen de Samsung o webOS de LG pueden tener un diseño más llamativo o tener un punto extra de rendimiento, pero con la actualización de Google TV y su actual estado, creo que la A90J puede presumir de sistema operativo.

La configuración inicial con la A90J es super sencilla. Al colocar la cuenta de Google es como configurar un móvil y de hecho, recordó las contraseñas de las aplicaciones más clásicas como Netflix, Disney+ o Prime Video. Punto a favor de la sincronización en la nube.

Una vez dentro de Google TV, el uso es bastante intuitivo aunque con este nuevo diseño se ha ocultado el acceso a las aplicaciones menos usadas y se pone en un primer plano las recomendaciones de contenido. Con Google TV en muchas ocasiones no hace falta abrir la app para encontrar el vídeo o nuevo capítulo de la semana. Simplemente lo tendremos en la página principal.

Por su estabilidad, recomendación de contenidos, buena sincronización con el móvil y acceso a un gran número de aplicaciones, Google TV es el sistema ideal para la Sony A90J.

La sincronización con el móvil es sencilla a través de Chromecast y la búsqueda por voz ofrece resultados muy precisos. Aquí se nota el buen trabajo de Google en la indexación de contenidos.

Junto a los televisores Bravia XR llega Bravia Core, el nuevo servicio de streaming de Sony. Se trata de su propio rival de Netflix o Disney+ desde donde Sony ofrece acceso a contenidos de Sony Pictures Entertainment. Con la A90J tendremos dos años de suscripción y 10 créditos de películas para comprar títulos recientes disponibles en Bravia Core.

De buenas a primeras el diseño de Bravia Core parece sencillo, pero se nota que Sony tiene intención de apostar por este servicio. El rendimiento es mejorable y en ocasiones hemos notado que tardaba en cargar la mejor calidad. Si bien, durante estas semanas se ha actualizado en distintas ocasiones por lo que entendemos que Sony está trabajando en perfilar su rendimiento.

El catálogo es generoso, estando disponibles muchos clásicos y algunas películas recientes, reservadas para comprar con los créditos. Muchas de ellas están disponibles en formato 4K HDR y por ejemplo con ‘Bloodshot’ de Vin Diesel o ‘Monster Hunter’ se obtiene una calidad excelente. Sony promete una tasa de bits de hasta 80 Mbps y bajo nuestra experiencia, los tiempos de carga base son muy buenos. Si bien sí creemos que hay margen de mejora a la hora de moverse por el capítulo o navegar por los menús.

En conclusión: un interesante añadido que permitirá a quienes compren la A90J acceder a más contenido. En este caso proveniente de la propia Sony.

Sí parece demasiado pronto para incorporar Bravia Core en el mando del televisor. No obstante, el mando de la Sony A90J incorpora accesos directos para Disney+ y Prime Video, además de Netflix y Youtube.

La gama Master Series de Sony ofrece un mando de aluminio cepillado, que transmite muy buenas sensaciones y con un gran número de botones. Dispone de un pad central, teclado numérico y un botón para la voz con micrófono, que podremos utilizar para controlar el televisor.

El mando no necesita estar directamente apuntando al centro del televisor, algo que se agradece. Se siente cómodo y ligero en mando y además cuenta con un acelerómetro para activar la nueva retroiluminación de las teclas, para facilitar su uso en la oscuridad. Precisamente cuando más se disfruta de esta OLED.

Calidad de imagen: brillando en la oscuridad

Para poner a prueba la Sony A90J hemos utilizado contenido 4K UHD de distintas fuentes. Por un lado desde los servicios de Netflix, Disney+, Youtube o la propia Bravia Core, que disponen de películas o series compatibles con Dolby Vision y una excelente calidad de imagen, como la reciente ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ o la espectacular serie documental ‘La Tierra de noche‘, muy apropiada para disfrutar con una OLED como esta A90J. Por otro, hemos optado por algunas películas como ‘Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith’ o ‘The Dark Knight’ en Blu-Ray.

Hemos utilizado el televisor tal y como está calibrado de serie, aunque posteriormente hemos tocado algunos parámetros en base a las recomendaciones de calibración de RTings. Estos televisores Master Series vienen calibrados de fábrica por los ingenieros de Sony y lo cierto es que la representación de color es excelente, aunque aquellos que deseen ir un paso más allá podrán hacerlo mediante el software CaIMAN, con el que es compatible.

Al utilizar el televisor será habitual que vayamos cambiando de modo de imagen, en función del tipo de contenido y las condiciones del salón. Aquí las opciones son enormes y aunque los ajustes son muy precisos y permiten configurar decenas de aspectos, lo más práctico es alternar entre algunos de los modos recomendados. Sea el modo calibrado para Netflix, IMAX Enhanced o los modos Dolby Vision oscuro y brillo, siento este último el que personalmente he acabado utilizando más.

El resultado sorprende nada más encender el televisor. He podido analizar modelos de gama alta de años anteriores, incluidos televisores top OLED y LED, y sin duda esta Sony A90J ofrece una de las mejores experiencias cinematográficas que se pueden conseguir hoy en día. Sin haber podido probar todavía los modelos de 2021 de competidores como Samsung, LG o Panasonic, el buque insignia de Sony ofrece un contraste, color, brillo, movimiento y detalle en sombra sin parangón. Un paso adelante que nos confirma que este año, los televisores OLED han dado un importante paso adelante.

El salto en la capacidad de entrega de brillo de la Sony A90J es más que evidente, manteniendo el perfecto contraste del OLED pero con tonos mucho más llamativos y brillantes.

La Sony A90J supone una mejora muy notoria respecto a otros modelos. Sea por el nuevo procesador cognitivo Bravia XR, por la utilización de nuevos paneles OLED o por ese disipador trasero de aluminio que permite aumentar el brillo de los píxeles al disipar la temperatura de los diodos. En el sector hay discusión sobre si esta A90J utiliza los últimos paneles de LG Display y desde la propia Sony no se pronuncian al respecto. No tenemos la respuesta, pero en base a lo que hemos podido experimentar, claramente ha habido un salto respecto a la generación anterior.

Los cálculos del brillo máximo en nits arrojan unos datos excepcionales para una OLED. Hasta casi 1.300 nits según RTings. Un resultado obtenido en modo vivo con una ventaja del 2%. Es decir, una situación extrema para testar el televisor que no representa la situación habitual. Y es que aquí es donde está la mayor ventaja de la A90J: el aumento del brillo se nota escena a escena.

No hablamos de que el sol aparezca lo más luminoso posible o que nos vaya a deslumbrar por su brillo, sino que los colores son más vivos, hay mucho más detalle en sombra y en esas escenas donde necesita subir de nits, la A90J no tiene tanto problema como otras OLEDs. Y esto tiene un efecto en la calidad de imagen brutal, porque la diferencia entre el negro absoluto del OLED y la capacidad de entrega de brillo más alta crea una imagen asombrosa.

La Sony A90J es capaz de ofrecer un detalle en sombra muy bueno para una OLED. Sabemos que el contraste y los negros de estos televisores son perfectos, pero en ocasiones quedaban en evidencia frente a los televisores LED de gama alta al ofrecer imágenes en general más oscuras, donde a veces se perdían detalles en los claroscuros. Gracias a la mejora en el brillo, la A90J ha dado un salto en ese aspecto donde más salía perdiendo en la comparación.

De manera equivalente a la mejora del contraste que hicieron los LED hace unos años, este año las OLED consiguen una capacidad de entrega de brillo mucho más convincente. Combinado con el buen procesado de Sony y el gran detalle en sombra, tenemos una imagen espectacular.

Suele recordarse a la Samsung Q9FN como el televisor QLED que consiguió un negro suficiente profundo como para poder enfrentarse a las OLED. Este año con las OLED como la A90J tenemos el lado contrario: unas OLED con un brillo suficiente convincente como para intentar rivalizar con las últimas Full Array LED (FALD). No nos engañaremos. Ni las MiniLED logran el contraste perfecto de las OLED ni estas están al nivel de los últimos modelos LED (con picos de brillo fácilmente por encima de los 2.000 nits), pero sí confirma que la tecnología OLED se encuentra en un punto de maduración importante y está en camino de convertirse en la tecnología por excelencia.

Tenemos unos excelentes ángulos de visión, sin prácticamente distorsión en el color cuando la miramos de manera inclinada ni reflejos de ningún tipo. La uniformidad del panel también está al nivel de lo esperado en una gama alta. Y la representación de color es ideal, donde los tonos rojos o verdes tienen la intensidad necesaria, sin resultar saturados. Particularmente el trabajo de Sony en el aspecto del color me parece de lo más acertado y uno de los apartados donde este televisor puede destacar sobre otros.

El procesado de la imagen gira alrededor del nuevo chipset cognitivo Bravia XR. Hasta la fecha los algoritmos de Sony identificadas la escena y aplicaba sus propias alteraciones. Este año el chipset promete ser capaz de diferenciar los distintos elementos y aplicar el procesado en función de cómo percibiríamos la imagen. Si por ejemplo aparece un personaje, se centra sobre él. Si la escena son unos edificios en un cielo nocturno, aplica un extra de brillo en la ciudad. Sony habla de una imagen XR y aunque se nos antoja muy difícil comprobar hasta qué punto se realiza este procesado, el resultado sí es convincente.

Las texturas de los animales, los paisajes, los matices en la naturaleza… tras pasar horas viendo a David Attenborough, la imagen de la A90J es soberbia y logra sumergirnos totalmente en lo que estamos viendo.

Nuestro modelo analizado ha sido el de 55 pulgadas, aunque eso no evita que todavía estemos esperando que la resolución 8K llegue a los televisores OLED de Sony. Esta A90J habría sido un excelente modelo para estrenar esta tecnología. Nos quedamos en una resolución 4K UHD, más que suficientes para las 55 pulgadas. En los contenidos de esta resolución la nitidez y el detalle también están a un nivel altísimo, pero para los FullHD, el escalado a 4K está realmente conseguido. Aquí también diríamos que el nuevo procesador tiene un punto extra respecto a generaciones anteriores.

Cuando vemos los canales de televisión podremos aplicar el modo estándar, el cine o el de deportes, con un aumento del suavizado de movimiento. También está disponible habitualmente IMAX Enhanced, un paso más preciso que el modo cine aunque seguimos quedándonos con el modo Dolby Vision, donde más hemos notado que esta Sony A90J se luce en su esplendor. A falta de compatibilidad con HDR10+, bien viene que Dolby Vision se haya popularizado tanto.

Con el modo Personal podremos configurar el televisor a nuestro gusto, pudiendo ajustar la claridad, la reducción de ruido, la temperatura de color, los niveles de negros, los tonos HDR, la homogeneidad del Motionflow o adaptar la luminosidad y la saturación de los colores. Toda una serie de ajustes que están ahí, pero que gracias a los distintos modos de imagen y la excelente calibración de fábrica, no se necesitan modificar para tener una imagen sobresaliente.

La Sony A90J también cuenta con sensores ambiente, para adaptar la imagen en función de la luminosidad de la sala. Un sensor ubicado en el borde inferior central.

Por su detalle en las texturas, los sobresaliente ángulos de visión o la excelente calibración de fábrica. La calidad de imagen de la Sony A90J es redonda en prácticamente todos los aspectos.

Por su precisión, por el detalle, por los matices, por esos negros perfectos y por ese brillo que hasta ahora no habíamos tenido, la Sony A90J hace honor a su nombre de Master Series. Es un televisor impresionante. De esos que te hacen replantearte hasta qué punto merece la pena pagar más por un televisor. Con la A90J he disfrutado de las series y películas como nunca. Normalmente cuando analizaba un televisor simplemente me fijaba en los detalles e intentaba recordar cómo eran los otros. Pero esta vez ha sido diferente. Me he pasado horas viendo contenidos que de otra manera habría cerrado mucho antes. Simplemente porque la imagen me tenía anonadado.

HDMI 2.1 disponible en dos de los cuatro puertos

Con la llegada de las consolas de nueva generación necesitaremos un televisor que pueda exprimirlas al máximo. La Sony A90J es una de ellas. Un televisor ideal para jugar por su excelente representación del contenido HDR y la gran fiabilidad a la hora de representar escenas rápidas. Sin embargo, hay algunas limitaciones que alejan a este modelo de convertirse en el televisor ideal para jugadores.

Como no podía ser de otra manera, el televisor cuenta con conectividad HDMI 2.1. Sin embargo, únicamente los puertos 3 y 4 son compatibles con 4K a 120 Hz, el resto son 4K/60. Se da el caso además que el puerto 3 es también el puerto HDMI eARC, que habitualmente se utilizará para enlazar con un sistema de sonido. A la práctica únicamente necesitaremos un puerto HDMI 2.1 para conectar con la PS5 o Xbox Series X, pero habría sido interesante que todos los puertos tuvieran esta capacidad.

La latencia en el modo juegos es muy buena, aunque Sony podría haber perfilado la experiencia para juegos algo más. HDMI 2.1 únicamente está en dos puertos y no tenemos todavía la actualización con VRR y ALLM.

La experiencia a la hora de jugar es muy buena. A través de los puertos HDMI 2.1 podemos disfrutar de tasas de hasta 120 fps en los juegos compatibles. En el modo Juegos dedicado, el input lag de esta Sony A90J ha descendido hasta los 8,5 milisegundos.

Hay un detalle relevante para los jugadores que en el futuro está previsto corregir pero de momento no está activado. Los HDMI 2.1 de la A90J no tienen activada la frecuencia de actualización variable (VRR). Sony explica que en una futura actualización de firmware se recibirá el soporte para VRR y ALLM, pero de momento no está implementado. Desde Xataka hemos preguntado cuándo está previsto que se recibirá esta actualización. Actualizaremos cuando Sony ofrezca una fecha confirmada.

Un sonido excepcional para redondear una experiencia de cine

Ningún televisor puede considerarse de gama alta si no ofrece un sonido a la altura. Afortunadamente, el audio de la Sony A90J es tan cautivador como su imagen, redondeando la experiencia cinematográfica.

Como en años anteriores, tenemos un sistema ‘Acoustic Surface Audio+’, donde el sonido se emite directamente desde la pantalla, pero Sony ha aumentado la potencia de los activadores y subwoofers para un total de 60W. Es una cifra por debajo de lo que ofrecen las barras de sonido de gama media, pero su calidad bien puede hacernos dudar. Bajo nuestro punto de vista, con la Sony A90J no vale la pena apostar por una barra de sonido de menos de 200 o 300 euros.

El televisor tiene un sonido muy realista y extremadamente fino. Únicamente cuando subimos el volumen a niveles muy altos es cuando se aprecia que los graves no son tan profundos y el sistema de la pantalla palidece frente a otras soluciones.

La A90J da un salto en potencia de sonido con sus dos activadores de 10W y dos subwoofers de 20W. Una mejora que no alcanza las soluciones Dolby Atmos completas, pero ofrece un sonido espectacular para un sistema integrado en el televisor.

Tenemos unos activadores de 10 vatios para las frecuencias altas y dos subwoofers de 20 vatios para los graves. Es un paso adelante y se nota. Sin embargo, otros fabricantes optan por una estrategia distinta en la que directamente incorporan una barra de sonido Dolby Atmos en el televisor. No es una comparativa justa, pero en esos casos se nota un nivel de graves superior. Aún así, es sorprendente el contundente sonido que la A90J puede emitir sin tener un subwoofer externo dedicado. Un sistema de sonido que ofrece una experiencia excepcional y que nos lleva a cuestionar hasta qué punto son prácticas otras opciones.

Como ocurre con la imagen, Sony aprovecha su procesador Bravia XR para perfilar el sonido y mejorar las voces y diálogos. Tenemos además un sonido ‘Surround 3D’ que emite las ondas desde los laterales y en vertical para crear un efecto envolvente, compatible con Dolby Atmos. Aunque como hemos comentado, sin llegar a obtener ese nivel.

Cuenta además con ecualizador y una calibración acústica automática que escuchará nuestro salón para adaptarse al sonido ambiente a través de los sensores del televisor y los del mando. El televisor también es posible utilizarlo como altavoz de canal central, conectando un receptor A/V.

Sony A90J Bravia XR, la opinión y nota de Xataka

Esta Sony A90J es la referencia de Sony para el 2021 y con diferencia su mejor televisor. Había pocas dudas de que se situaría como un sólido aspirante a mejor televisor del año, pero además creemos que en esta ocasión han dado con la tecla y ofrecer lo que muchos esperábamos. Un diseño bien construido y sin estridencias, un paso adelante en sonido y una calidad de imagen extraordinaria.

Hay televisores que llaman la atención por su brillo, otros por el contraste y otros por una resolución altísima. La Sony A90J reúne en un mismo producto lo que muchos buscamos cuando queremos ver algo de la mejor manera posible: intensidad para enmaravillarnos, contraste para sumergirnos y precisión para tener una experiencia lo más cercana a la realidad o a lo que el director quiera mostrar. Un equilibrio que Sony casi siempre ofrece pero que esta A90J lleva a extremos más convincentes; más propios del rango de precios donde se mueve.

La A90J Bravia XR es la confirmación de que Sony aspira a vencer en la batalla por el mejor televisor del año. Una propuesta con muy pocos flecos, un paso adelante en sonido y una calidad de imagen sin precedentes. Un televisor OLED que se sitúa como referencia para ver series y películas.

No es un televisor económico. Sus 2.599 euros para el modelo de 55 pulgadas están significativamente por encima de los dos mil de la LG G1 OLED o la Samsung Neo QLED QN95, sus principales rivales. Como puntos fuertes de Sony destaca su calidad de imagen de fábrica, buen hacer de Google TV y un sonido excepcional. En su contra está un precio más alto, la falta de vanguardia o riesgo en diseño y la ausencia de una mejor implementación de HDMI 2.1. Aquí Sony ofrece una latencia muy buena en su modo de juegos, pero quizás no sea la opción de referencia para aprovechar las nuevas consolas. Del mismo modo que en cine estamos probablemente ante el mejor televisor que podemos comprar hoy en día, en su totalidad podemos echar en falta algunos detalles que lleven a considerar otros modelos.

La incorporación de Bravia Core es un buen paso pero todavía le falta recorrido para suponer un motivo de compra, Google TV es una actualización muy seria y a nivel de compatibilidad y uso, la Sony A90J es sencilla y capaz. Estamos ante un televisor referencia. Un televisor que enamora con su imagen y que confirma la madurez de los OLED. Una inversión que los amantes del cine apreciarán y donde, por sus características, la A90J previsiblemente se mantenga en primera línea durante varios años.

9.4 Diseño9,25 Calidad de imagen9,75 Sonido9,25 Interfaz y software9,25 A favor Su calidad de imagen es de auténtica referencia: contraste, colorimetría y una capacidad de entrega de brillo mucho más convincente.

Gran experiencia de uso: Google TV ha ganado en fiabilidad y viene con servicio de streaming propio.

Latencia reducida a la hora de jugar.

Un sonido soberbio, preciso y suficiente contundente. En contra Únicamente los puertos HDMI 3 y 4 llegan con HDMI 2.1 y no dispone por el momento de VRR ni ALLM.

Sigue siendo una OLED, con su fragilidad y un brillo donde pese a haber mejorado mucho, es todavía inferior que el de las LED más avanzadas.

No dispone de compatibilidad con HDR10+

