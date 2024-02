Sony anuncia el Universo Cinemático Beatles: el modelo Marvel se extiende por la industria hasta extremos insólitos

Está claro que The Beatles siguen siendo un valor absolutamente vigente, 62 años después de la formación de la que sería la banda más influyente de la historia de la música pop. Volvemos a ellos con insistente recurrencia (no hace demasiado del último fenómeno que los volvió a poner en primera plana, el documental ‘The Beatles: Get Back‘ de Peter Jackson, ni de la última ficción que los tomó como base, ‘Yesterday‘), pero la nueva propuesta de Sony para seguir rentabilizándolos es especialmente insólita.

Una película por cada Beatle. Sam Mendes, director de éxitos recientes como 1917, dirigirá cuatro películas, una por cada Beatle, en la que se narrará la historia de la banda desde la perspectiva de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr por separado. Las películas se estrenarán en 2027, en lo que Sony ha calificado de una estrategia «innovadora y rompedora».

El cine como evento. Sony no disimula la concepción de estas cuatro películas como algo más que un cuarteto de estrenos. Quiere ir más allá: «Los eventos de cine deben ser seísmos culturales. La idea arriesgada y a gran escala de Sam es eso y más. Unir un equipo cinematográfico de primera calidad con la música y las historias de cuatro jóvenes que desafiaron al mundo va a emocionar a público alrededor de todo el mundo».

El modelo Marvel. Está claro el referente que tiene Sony en este caso (aunque no se puede decir que le esté dando demasiado buen resultado con su Spider-verso) es Marvel. Por supuesto, Sony no va a hacer películas de superhéroes con los Beatles (ya se encargaron ellos mismos, en parte, en sus inclasificables incursiones en el cine), pero la forma de dividir y distribuir la película tiene claras similitudes con lo que ha hecho el MCU: una serie de producciones independientes pero interconectadas, que se entienden mejor como un todo que de forma separada.

Iniciativa Beatles. Están corriendo por redes sociales distintas variantes de un mismo chiste, en el que se propone un universo en el que al final de la primera película de estas cuatro, Brian Epstein (su productor entre 1962 y 1967) con un parche dice a Lennon «¿Ha oido hablar de la Iniciativa Beatles?», al estilo de lo que Nick Furia hacía con Tony Stark en la famosa secuencia post-créditos de ‘Iron Man‘. Tiene todo el sentido del mundo, aunque yo habría preferido una Iniciativa Sgt. Pepper, sobre todo teniendo en cuenta que con los uniformes oficiales de ese disco los Beatles parecían Power rangers. En cualquier caso, deja claro que la elección de los Beatles para un proyecto así es una jugada lógica por parte de Sony.

Los superhéroes del pop. Más allá de su inabarcable fama u otras cuestiones estéticas, no es mala esta consideración de la banda como un supergrupo que va más allá de las vidas individuales de cada uno (es decir, más allá de sus propias películas en solitario). Todo lo que rodea las vidas de la banda está documentado hasta el extremo, incluidos los múltiples tentáculos en forma de «personajes secundarios» que salieron de su seno. Sony reconoce que estos cuatro estrenos podrían ser el principio, y aunque ahora parezca una broma, es inevitable pensar en spin-offs centrados en Yoko Ono, en el asesinato de Lennon o en los proyectos posteriores de los músicos, como los Jets de McCartney o sus carreras en solitario.

Es el mercado, amigo. Sony quiere hacer dinero con sus películas. Eso no es una observación especialmente revolucionaria, pero lo cierto es que más allá de disquisiciones acerca de si los Beatles eran o no los Vengadores británicos en los años sesenta, está clara la impronta que ha dejado Marvel con su forma de plantear las cosas. Puede que el cine de superhéroes esté comenzando a dar muestras de agotamiento, pero la forma de narrar grandes sagas (reales o no) que ha impuesto Disney está lejos de desvanecerse.

