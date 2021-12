Sony compra Valkyrie Entertainment, un estudio que ha colaborado con el desarrollo de God of War, Halo Infinite y Valorant

La guerra de los videojuegos no se gana únicamente con la consola más avanzada y los gigantes de esta industria lo saben. Este año, Microsoft compró Bethesda Softworks. Sony hizo lo propio al adquirir Housemarque, Nixxes Software, Firesprite y Bluepoint Games. Pero antes de que acabe el 2021, la compañía nipona ha querido hacer un último movimiento: ha comprado Valkyrie Entertainment.

Puede que esta desarrolladora de videojuegos independiente con sede en Seattle no te resulte tan conocida, pero lo cierto es que en sus más de 20 años de historia ha trabajado con algunos de los editores y desarrolladores más destacados. Basta mencionar que ha colaborado en la creación de ‘God of War‘, ‘Halo Infinite‘, ‘Valorant‘, ‘Forza Motorsport 7’, State of Decay 2 y muchos otros títulos de renombre.

Una compra para fortalecer PlayStation Studios

Sony no ha revelado los detalles económicos del acuerdo, pero en un comunicado de prensa señala que Valkyrie Entertainment se unirá a PlayStation Studios como el estudio número 17. Esto ayudará a que la compañía japonesa, tal como lo está haciendo Microsoft con la compra de Bethesda, impulse el desarrollo de franquicias para hacer crecer su consola de videojuegos de nueva generación.

«En nuestro próximo capítulo, estamos emocionados de continuar nuestra relación con algunos de los equipos más talentosos del mundo, expandiendo y contribuyendo a la cartera de juegos increíbles disponibles para los fanáticos de PlayStation», dice Joakim Wejdemar, presidente y fundador de Valkyrie Entertainment.

Por su parte, el director de PlayStation Studios, Hermen Hulst, asegura que «las diversas capacidades de Valkyrie serán bien recibidas por todos los equipos de PlayStation Studios mientras continuamos enfocándonos en brindar experiencias de juego extraordinarias».

Los titanes de los videojuegos Sony y Microsoft juegan sus propias estrategias para destacarse en esta industria. Una de las claves de los de Redmond con la compra de Bethesda es fortalecer su servicio Xbox Game Pass. Los de Tokio, por su parte, estarían preparando su propia suscripción de nombre «Spartacus«, la cual podría beneficiarse con la compra de Valkyrie Entertainment.