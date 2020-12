Sony quita ‘Cyberpunk 2077’ de su tienda digital para PS4: devolverá el dinero a quien lo reclame

El lanzamiento de ‘Cyberpunk 2077‘ no está siendo un camino de rosas. El juego está envuelto en una enorme polémica después de que se descubriese que el rendimiento del mismo en consolas old-gen, particularmente PS4 y Xbox One, no era ni de lejos el esperado. Basta con echar un vistazo a las comparativas (y a los memes) para darse cuenta.

Desde el estudio han asegurado que parches mediante conseguirán mejorar la experiencia de su nuevo y enorme juego, pero mientras tanto Sony acaba de retirar ‘Cyberpunk 2077’ de la PlayStation Store y ofrece un reembolso a los compradores de la versión digital. Un movimiento curioso que llega justo después de que Sony y Microsoft denegasen el reembolso a algunos jugadores.

Cyberpunk 2077 retirado de PlayStation Store

Según expone Sony en su web, «SIE (Sony Interactive Entertainment) aspira a conseguir un alto nivel de satisfacción del consumidor, por lo que ofreceremos un reembolso completo a todos los jugadores que hayan comprado ‘Cyberpunk 2077’ a través de PlayStation Store. SIE también va a retirar ‘Cyberpunk 2077’ de PlayStation Store hasta nuevo aviso». Para solicitar el reembolso simplemente hay que acceder a este enlace e iniciar sesión.

Desde CD Projekt Red, por su parte, aseguran que esta decisión se tomó después de una discusión con SIE al respecto y que «todas las copias del juego previamente compradas digitalmente en PlayStation Store siguen disponibles para el uso de sus respectivos compradores«. Recuerdan, además, que «los jugadores pueden seguir comprando versiones físicas del juego al por menor» y que «todas las copias, ya sean digitales o físicas, continuarán recibir apoyo y actualizaciones».

Dicho de otra forma, por el mensaje de CDPR se entiende que aquellos jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 en PS4, no quieran el reembolso y desinstalen el juego, podrán seguir accediendo a él aunque Sony lo haya eliminado de PlayStation Store. Esta medida afecta principalmente a aquellos jugadores que aún no hayan comprado el juego y quieran hacerlo en la tienda de Sony.

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 ha sido bastante accidentado, a pesar de que haber tenido ocho millones de reservas. CD Projekt Red no desveló el rendimiento en consolas old-gen y a la vista está que no es el que se podría esperar del estudio creador de ‘The Witcher 3’. En PC, sin embargo, es otro cantar. El juego pulverizó récords en Steam y, en términos generales, CD Projekt Red ha asegurado haber recuperado los costes de desarrollo del juego. Lo que todavía no se ha recuperado es el valor de sus acciones, que ha caído muchísimo desde que se publicaron las primeras reviews.