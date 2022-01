Sony se une a la moda de los SUVs: el Vision-S02 es 100% eléctrico y está repleto de tecnología

Hace justo un año Sony presentaba el Vision-S, un prototipo de berlina eléctrica repleta de sensores y colaboración con gigantes como NVIDIA, Bosch y Qualcomm. La apuesta para 2022 es el Vision- S02, un SUV que utiliza la misma plataforma de su hermano, pero que alberga hasta a siete pasajeros.

Si quieres fabricar coches, tienes que tener un SUV en catálogo, y el segundo prototipo de Sony llega con un diseño relativamente similar a lo visto en el Tesla Model Y, cargado de tecnología y el anuncio de Sony Mobility Inc. la nueva empresa de coches eléctricos del gigante japonés.

Sony anuncia nueva división para comercializar vehículos eléctricos

Kenichiro Yoshida, CEO de Sony, anunció esta madrugada Sony Mobility Inc, la nueva división para acelerar el lanzamiento de sus vehículos eléctricos. No se dieron fechas concretas, pero Sony quiere poner sus eléctricos en el mercado cuanto antes, para no contar tan solo con prototipos no comercializables.

Este SUV está basado en la misma plataforma del S02. Del mismo modo, comparten tecnología en interiores y, previsiblemente, a nivel de sensores en el exterior

Y, hablando de prototipos, el Sony Vision-S02 es la segunda generación de coches eléctricos de Sony, esta vez con un concepto de SUV. Comparte plataforma con el Sony Vision-S01, la berlina que la compañía mostró el pasado año.

«Este es nuestro nuevo SUV Vision-S. Vision-S se ha desarrollado sobre una base de seguridad, adaptabilidad y entretenimiento. La seguridad ha sido nuestra prioridad número 1 para crear una experiencia de movilidad cómoda. Eso no ha cambiado al construir este SUV. Un total de 40 sensores están instalados dentro y fuera del vehículo para monitorear la seguridad».

Kenichiro Yoshida, CEO de Sony

De nuevo, se trata de una propuesta repleta de sensores para lograr conducción autónoma, un interior repleto de pantallas y vinculado a una app en el teléfono móvil y tecnología en cada rincón.

El Sony Vision-S ya ha recorrido las calles de Europa para acercarse a su versión final de calle. En este caso, contaba con un doble motor eléctrico de 536 CV, previsiblemente el mismo que montará este Vision-S02, del que aún no se han desvelado datos sobre autonomía y motorización.

Tampoco se han desvelado los sensores clave pero, en caso de heredar los de su hermano berlina, contaría con 18 cámaras ToF, 18 radares y 4 LiDAR, relevantes en conducción autónoma de nivel 3.