Sony WF-XB700, análisis: estos auriculares inalámbricos prescinden de lujos para poner el foco donde más importa; en el sonido

Estos auriculares completamente inalámbricos (True Wireless) no son lujosos. Tampoco tienen cancelación del ruido. Y su interfaz no es táctil. Aun así, no tienen ningún complejo. Sony tiene varias opciones que nos proponen estas y otras prestaciones, como los WF-1000XM3, pero compiten en una liga a la que no aspiran los auriculares a los que vamos a dedicar este análisis.

La ausencia de las características que acabo de mencionar parece indicar que hay un abismo entre estos WF-XB700 y los intraauriculares inalámbricos más avanzados que tiene Sony actualmente, pero no es así. Su autonomía, su ergonomía, y, sobre todo, su calidad de sonido, rivalizan de tú a tú con las de muchos de los modelos completamente inalámbricos que podemos encontrar actualmente en las tiendas con un precio sensiblemente más alto. Y solo estamos arañando la superficie. En su segmento estos auriculares prometen. Y mucho. Así les ha ido en nuestro banco de pruebas.

Sony WF-XB700: especificaciones técnicas

Si echamos un vistazo superficial a las características de estos auriculares podemos pasar por alto una especificación que delata claramente una de sus señas de identidad: su diafragma tiene un diámetro de 12 mm. Hay otros auriculares intraauditivos que también apuestan por una membrana con un tamaño considerable, pero buena parte de los auriculares de este tipo que podemos encontrar en las tiendas actualmente tiene un diafragma con un diámetro que oscila entre los 6 y los 10 mm.

La razón por la que los ingenieros de Sony han decidido recurrir a un altavoz con un tamaño tan generoso (es incluso mayor que el que montan los más caros y lujosos WF-1000XM3 de esta misma marca) no es otra que extender su respuesta en frecuencia «por abajo». Ampliar la extensión de su extremo grave. Más adelante comprobaremos si reproduce las bajas frecuencias con la pegada que reflejan sus especificaciones.

Estos auriculares intraauditivos incorporan un diafragma de 12 mm con un propósito: extender su respuesta en frecuencia para entregar un grave contundente

En la descripción de estos auriculares Sony no revela qué material ha utilizado en la fabricación del diafragma y la bobina, pero podemos estar razonablemente seguros de que este último elemento no utiliza CCAW (Copper-Clad Aluminium Wire), un hilo con núcleo de aluminio revestido por una cobertura de cobre que tiene unas propiedades eléctricas muy interesantes. De haber empleado este material Sony lo habría indicado en las especificaciones de estos auriculares, como hace en sus modelos de gama alta que lo utilizan. Lo que sí sabemos es que el imán, como cabe esperar en unos auriculares de calidad, es de neodimio, un elemento químico que destaca por la gran intensidad del campo magnético que origina.

Una característica de esta propuesta de Sony que puede ser interesante para los usuarios que practican deporte con sus auriculares consiste en que tienen certificación IPX4, por lo que soportan sin problema tanto el sudor como las salpicaduras. Eso sí, es importante que tengamos en cuenta que no son unos intraauriculares estrictamente deportivos. Su sistema de fijación permite usarlos mientras practicamos una actividad física de intensidad moderada tanto en el gimnasio como en la calle, pero no son adecuados para correr o practicar ciclismo de montaña, entre otras actividades que pueden exigirnos que llevemos a cabo movimientos bruscos.

SONY WF-XB700 Características TIPO DE AURICULARES Intraauriculares completamente inalámbricos (True Wireless) electrodinámicos y con recinto cerrado ALTAVOZ Diafragma de 12 mm IMÁN Neodimio RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 Hz a 20 kHz VERSIÓN DE BLUETOOTH 5.0 ALCANCE EFECTIVO 10 m PERFILES BLUETOOTH A2DP, AVRCP, HFP y HSP FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES SBC y AAC RESISTENCIA AL AGUA IPX4 PESO DE LOS AURICULARES 2 x 8 g PESO DE LA FUNDA DE CARGA 46 g PRECIO 129,90 euros

Acabado y ergonomía: son voluminosos, pero se ajustan como un guante

Sony ha diseñado estos auriculares para competir en la gama media, y hacerlo con garantías requiere mantener su precio bajo control. Esta es la razón por la que, como he anticipado en el título del artículo, los WF-XB700 prescinden, entre otras cosas, de un acabado lujoso. En su recinto no encontraremos el aluminio que nos proponen algunos modelos de gama alta; tanto los auriculares como la funda de carga son de policarbonato, lo que sin duda ha permitido a Sony colocarlos en las tiendas con un precio más competitivo.

La interfaz táctil ha sido reemplazada por un botón que nos permite actuar sobre la reproducción y el volumen, así como responder llamadas

No obstante, esta no es la única concesión que coloca a estos intraauriculares en la gama media y un paso por detrás de los modelos más ambiciosos que tiene en catálogo Sony. También prescinden del control táctil, pero incorporan un botón al que podemos recurrir para ajustar el volumen, actuar sobre la reproducción, acceder al asistente de voz de nuestro smartphone y responder llamadas. Todo lo que haríamos utilizando la interfaz táctil en estos auriculares lo llevaremos a cabo presionando este botón una o varias veces y durante un tiempo más o menos prolongado.

Por otro lado, el recinto de cada auricular es voluminoso, pero al estar fabricado completamente en plástico su peso no representa en absoluto un problema (cada unidad pesa 8 g). Afortunadamente, donde Sony no ha hecho ningún recorte ha sido en materia de ergonomía. De hecho, el acoplamiento de estos auriculares en el interior de nuestra oreja es incluso más estable que el que esta marca ha implementado en los mucho más caros WF-1000XM3. Si elegimos las almohadillas de silicona apropiadas (en el paquete vienen cuatro parejas de distinto tamaño) encajarán en nuestro pabellón auditivo como un guante y podremos utilizarlos durante sesiones de escucha prolongadas sin fatiga mecánica.

Calidad de sonido y autonomía

Antes de seguir adelante, un apunte importante: estos auriculares no tienen cancelación del ruido. Esta es otra de las concesiones que Sony ha decidido introducir en este modelo para poder ofrecer estos auriculares a un precio más contenido. Eso sí, si elegimos las almohadillas de silicona adecuadas, las que mejor encajan en nuestro orificio auditivo externo, podemos conseguir un nivel de aislamiento del ruido ambiental razonablemente alto. Y, como he mencionado unas líneas más arriba, también un nivel de confort muy logrado.

Estos auriculares no tienen cancelación del ruido, pero si elegimos las almohadillas de silicona adecuadas podemos conseguir unos niveles de aislamiento del ruido ambiental y confort razonablemente altos

Por otro lado, para poner a prueba su calidad de sonido recurrí a Poweramp, un reproductor de música gratuito para Android que nos ofrece la flexibilidad, la versatilidad y el nivel de control que necesitamos para nuestros tests. Aquí tenéis el listado completo de los cortes musicales que hemos utilizado en nuestro banco de pruebas. Estos temas los hemos escogido ante todo por la gran calidad de la grabación y la toma de sonido, aunque también hemos intentado que estén representados el mayor abanico de géneros musicales posible:

‘Stir it up’, de Bob Marley (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘You make me feel like a natural woman’, de Susan Wong (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Redbud tree’, de Mark Knopfler (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Autumn in Seattle’, de Tsuyoshi Yamamoto Trio (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Spanish Harlem’, de Rebecca Pidgeon (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘You’ve got a friend’, de Susan Wong (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Wasted time’, de Eagles (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Vivaldi – Flute concerto in D’, Chesky Records (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Stimela’, de Hugh Masekela (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Lush life’, de Billy Strayhorn (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Afro blue’, de Mongo Santamaria (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘April in Paris’, de Duke/Harburg (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘No sanctuary here’, de Chris Jones (FLAC 24 bits y 44,1 kHz)

‘Under the boardwalk’, de Mighty Echoes (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

El sonido de estos auriculares destaca, sobre todo, por la extensión de su respuesta en frecuencia subjetiva. Sus agudos son detallados y bastante incisivos, pero a niveles de presión sonora elevados pueden resultar un poco agresivos. Este comportamiento lo he percibido sobre todo con el sonido de la batería en algunas grabaciones de rock progresivo y metal que no he incluido en la selección de referencia que acabo de listar porque no destacan por la calidad de su toma de sonido. Eso sí, la gama media, y en especial las voces, la restituye con una riqueza y una calidez propia de auriculares más caros.

Estos auriculares nos entregan lo mejor de sí mismos con el ‘rock’ y el ‘heavy’ gracias a su contundente extremo grave

En lo que se refiere al extremo grave los ingenieros de Sony se han salido con la suya: estos auriculares tienen un grave contundente. Con mucha pegada. No cabe duda de que el tamaño del diafragma y el ajuste fino que traen de fábrica los ayuda a ir sobrados por la parte baja del espectro de frecuencias audible. Pero, en mi opinión, este sesgo tiene un precio: estos auriculares no se sienten igual de cómodos con todos los géneros musicales. La carnosidad de su gama media los ayuda a rendir bien con el pop y el jazz vocal, y su extremo grave encaja con el rock y el heavy, pero con otros géneros, como la música clásica, el reggae o la música étnica, no igualan el rendimiento de otros auriculares que nos proponen una curva de respuesta en frecuencia subjetiva más plana.

Por otro lado, aunque no tienen cancelación del ruido la experiencia que nos proponen durante las llamadas no está nada mal. El micrófono integrado en el recinto de cada auricular tiene la sensibilidad necesaria para recoger nuestra voz con eficacia, por lo que las llamadas solo serán algo incómodas cuando las hagamos desde la calle en presencia de mucho ruido ambiental o de un viento intenso.

Por último, no podemos pasar por alto el que sin duda es el talón de Aquiles de muchos auriculares inalámbricos: su autonomía. La que nos propone este modelo está condicionada por el nivel de presión sonora con el que nos gusta escuchar nuestra música, y también por el tiempo que dedicamos a las llamadas. En cualquier caso, con un volumen moderado para proteger la salud de nuestros oídos y sin llamadas telefónicas la autonomía oscila entre 8 y 9 horas. Además, la funda de carga nos permite reponer la carga completa de los auriculares una vez, por lo que cuando trabajan en tándem consiguen ofrecernos entre 16 y 18 horas de autonomía total sin necesidad de conectar la base de carga a un ordenador o un transformador de alimentación. No está pero que nada mal.

Sony WF-XB700: la opinión y nota de Xataka

Estos no son unos auriculares todoterreno. Y no pretenden serlo. La ausencia de la tecnología de cancelación del ruido no les permite ofrecernos la mejor experiencia posible en aquellos espacios en los que hay mucho ruido ambiental. Además, se sienten más cómodos con el rock y el heavy que con otros géneros musicales más sosegados en los que es preferible que el extremo grave no se imponga con tanta contundencia. Tampoco tienen una construcción especialmente robusta, y no nos permiten utilizar la app que pone a nuestra disposición Sony junto a otros modelos más ambiciosos para permitirnos ecualizar el sonido a nuestro gusto. Estas carencias pueden provocar que algunos usuarios los descarten, pero sus bazas son lo suficientemente consistentes para que los tengamos en cuenta si podemos prescindir de la cancelación del ruido y nuestro presupuesto es ajustado.

A su favor tienen una ergonomía muy cuidada que nos permite utilizarlos en sesiones prolongadas de escucha sin padecer apenas estrés mecánico. Además, su diseño permite que cuando los utilizamos con las almohadillas de silicona apropiadas el acoplamiento con nuestro orificio auditivo externo sea óptimo. Y, como he mencionado ya varias veces, su sonido encandilará a los fans del rock, el heavy y otros géneros musicales que agradecen un grave robusto. Pero esto no es todo. Su autonomía rivaliza de tú a tú con la de los mejores modelos completamente inalámbricos de gama alta que hemos analizado, que son sensiblemente más caros que estos WF-XB700, como los WF-1000XM3 de la propia Sony o los EAH-AZ70W de Technics. No son los auriculares intraauditivos mejor dotados del mercado, pero en su nivel de precios prometen dar mucha guerra. No está mal como carta de presentación, ¿verdad?

8 Diseño7,5 Calidad de sonido7 Ergonomía9 Experiencia de uso7,5 Autonomía9 A favor Su potente grave les permite rendir muy bien con rock y heavy, entre otros géneros musicales

Su ergonomía está al mismo nivel que la de otros modelos de gama superior sensiblemente más caros

Nos ofrecen hasta 9 horas de autonomía, que se transforman en 18 horas si utilizamos la funda de carga En contra No tienen cancelación del ruido, y tampoco interfaz táctil, lo que provocará que algunos usuarios los descarten

Su respuesta en frecuencia subjetiva no es plana, por lo que no rinden igual con todos los géneros musicales

No incorporan una app que nos permita ecualizar el sonido a nuestro gusto

