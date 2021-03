Soy gamer y uso Apple: así me las arreglo para jugar a videojuegos

Cuando la marca Apple te viene a la cabeza, quizás te evoque diseño. Para algunos el ecosistema saldrá a relucir. Para otros, será su precio. Pero probablemente salga muy poco a relucir la palabra gaming. ¿Es una dicotomía ser gamer y usar dispositivos Apple? Hemos hablado con cuatro personas de lo más variopintas, aunque todas tienen dos cosas en común: son jugones declarados y amantes de la manzana mordida y así es como se las apañan con sus dos pasiones.





Procedemos a presentar a nuestros entrevistados: Paula Gual, fundadora de kalcetin.es y licenciada en dirección de empresas; Alejandro Marquino es cocinero y podcaster en Pulsa Start (videojuegos), Cuondapodcast y Cliffhanger; Sandra Calvente es abogada y Javier Lacort es nuestro Lacort, periodista especializado en tecnología y podcaster en varios medios de Webedia.

Jugando en mis dispositivos Apple

Volviendo al primer párrafo de este artículo, absolutamente todos nuestros entrevistados mencionan el diseño y el ecosistema como dos razones de peso para hacer de Apple su marca para teléfonos, tabletas, ordenadores…tres dispositivos con potencial para jugar, aunque no específicamente gaming, un concepto claramente diferenciado en ordenadores, pero que cada vez gana más peso en móviles.

De hecho Apple carece de hardware específico para jugar, pero sí que ha lanzado software: Apple Arcade. Sin ordenadores gaming ni consolas, este servicio se postula(ba) con potencial para exprimir los iPhone y iPad en juego en formato móvil. Lacort explica que «nació con muy buena intención pero con un catálogo casi orientado a niños y poco más.»

Marquino puntualiza: «Para jugadores casuals puede ser interesante, pero yo estoy fuera. Busco experiencias triple A o juegos indie muy interesantes. Usé Arcade desde el iPad y tenía algunos títulos interesantes, pero como jugador a mi la pantalla del móvil o del iPad se me queda pequeña e incómoda.»

Solo Paula juega con regularidad en un dispositivo Apple, su iPad: «Lo uso para títulos de de estrategia como ‘The battle of Polytopia‘ y ‘Mini Metro‘, ‘Rebel Inc.‘, ‘Plague Inc.‘ donde tienes que esparcir un virus por el mundo. «

El sentir general es que todos han echado alguna partida en iOS, pero no han conseguido engancharse. Sandra es contundente «en iPhone y iPad no juego porque me acabo aburriendo de los juegos que hay.»

No obstante, el ordenador o la consola son los dispositivos por excelencia para dejarse las pestañas y los dedos echando horas y horas jugando, lo que pone las computadoras de Apple en nuestro punto de mira. ¿Lo usan para jugar? Paula, Lacort y Sandra lo hacen con cuentagotas. Alejandro Marquino ni siquiera cuenta con un ordenador de Apple.

Sandra mordió la manzana durante la carrera, cuando buscaba un ultrabook que «no le diera problemas» (sic) para llevar a la universidad. Su elección fue el MacBook Pro, un equipo que usa para jugar de forma testimonial: «tengo algunos juegos instalados, muy básicos y sencillos que había en Steam que son compatibles para Mac, son títulos de gestión de parques ‘RollerCoaster Tycoon‘ y hospitales».

Apple es la marca con la que Paula mejor desarrolla su actividad profesional: «Estoy cómoda con Apple por su facilidad, durabilidad y fiabilidad», usando su ligerísimo MacBook Air de forma esporádica para jugar: «básicamente a juegos retro con un emulador o el ‘Minecraft‘, que me gusta mucho.»

Para Lacort y Paula lo de dejar su Mac a un lado a la hora de jugar es una cuestión de cambiar el chip respecto a su labor profesional. Lacort explica que: «mi Mac está en mi despacho, en mi entorno de trabajo, y a ello lo asocio. Para jugar suelo irme al salón, donde está el televisor.» Paula resume: «Cambiar de ambiente es también algo mental, teniendo en cuenta que yo trabajo con el ordenador, también me gusta cambiar de dispositivo para jugar.»

Mención especial merece Alejandro Marquino en este apartado, que sucumbió a Apple con un iPhone 3: «Luego salté al iPod, luego un MacBook Pro en la universidad, luego un iMac Mini, un iPad, Apple TV… y así hasta el día de hoy.»

Marquino es fan de la manzana mordida con una excepción: el ordenador, porque precisamente fueron sus ganas de jugar en PC las que provocaron el retorno de macOS a Windows. «Hace 5 años di el paso del iMac Mini a PC y fue principalmente por los juegos.»

«En Mac muchísimos juegos no eran compatibles, directamente no existía la opción de jugarlos de manera nativa. Tenías que tirar de Parallels para imitar Windows, comprobar que el procesador y gráfica integrada que lleva tu equipo era compatible y, si lo era, el rendimiento no era óptimo. Me considero un hardcore gamer y necesitaba un PC dedicado exclusivamente para jugar.»

Marquino explica que se trata de una decisión sin vuelta atrás: «Me he acostumbrado al entorno Windows, tanto en sobremesa como en portátil, porque cuando cambié el Macbook opté por un portátil que me permitiese jugar. Ya no volvería atrás, no sé qué aliciente podría darme Apple para volver. «

Stadia aparece en la conversación. Para Marquino, «a día de hoy es lo más sencillo para jugar en Mac. Solo tienes que poner el mando, conectarte a Google desde la web y jugar su catálogo, que hoy en día es reducido pero que resulta una opción muy interesante para quienes no quieran desembolsar lo que cuesta una consola de nueva generación más juegos o suscripciones.»

Lacort cayó en el ofertón de Cyberpunk 2077 con Chromecast Ultra y sus sensaciones son prometedoras. Para Javier «Visto lo visto es muy posible que acabe siendo mi plataforma de cabecera si su catálogo mejora. Me gusta mucho.»

Precisamente Paula también picó de esa promoción «Me llegó hace poco Stadia con ‘Cyberpunk’ y, sin haberlo probado demasiado, me sorprende su facilidad y portabilidad de jugar en cualquier sitio donde haya internet.»

Uso Apple…pero para jugar, la consola

Todos nuestros entrevistados son fans de Apple, se reconocen como jugones y hay un tercer nexo de unión: todos tienen consola y la destacan como su dispositivo favorito para jugar.

La historia de Paula con las consolas se remonta hasta donde alcanza su memoria: «Siempre he jugado en consola. Empecé con la PS1 y la PS2, la SuperNintendo, la Sega Mega Drive…»

«Tengo una PlayStation y una Switch, pero donde más juego es en la play, me gustan los juegos para PS y me gusta jugar con mando, pero también me gustan algunos de los juegos de Nintendo Switch y su concepto. Este 2020 he jugado mucho a ‘Minecraft’, ‘Spiderman‘, ‘Fortnite‘ y el ‘Zelda’. «

Javier Lacort no se casa con ninguna consola: «Juego más a PlayStation, pero no me cierro a ninguna. He tenido la PlayStation y la Xbox de las dos generaciones anteriores, así como la Switch. Las compro y las vendo si me llama la atención algún juego exclusivo o para jugar online con amigos.»

«A nivel de videojuegos soy bastante predecible y limitado. Juego a ‘FIFA‘, ‘GTA‘, ‘Red Dead Redemption 2‘ y ‘Cyberpunk 2077‘. Luego tuve una Switch y jugué al Super Mario Odyssey y otros de la casa. El resto de juegos los toco una vez cada mucho tiempo. Por otro lado, también me gusta jugar a videojuegos de SNES o Nintendo 64 vía emulador. Soy bastante nintendero.»

Sandra detalla que tiene una PS4 y es donde juega: «Me gusta y me resulta cómodo. Si me tengo que desplazar a ver a mi familia, me la llevo o juego con la de mi hermana. He tenido Xbox, pero me gusta más la play por su catálogo de exclusivos o porque el sistema me resulta más limpio y atractivo.» Entre sus títulos menciona ‘Unchartred‘, ‘Detroit Become Human‘ o ‘Mass effect‘.

Marquino hace una confesión: «Soy ‘sonier’, no me escondo, caretas fuera. He tenido todas las consolas de Sony y sigue siendo mi compañía favorita de videojuegos. La elijo por sus exclusivos, por los first party, tiene los mejores estudios del mejor momento.»

En último año lo que más he jugado son títulos single player, nada online, de historia, con carga narrativa, como es ‘Death Stranding‘, ‘Red Redemption 2‘, ‘The Last of Us‘, ‘Hades’ (un indie pequeñito pero de lo mejor de 2020). Experiencias cinematográficas, estoy mayor para jugar a juegos competitivos y que un chaval de 16 años me humille jugando y me deje a la altura del betún. Busco experiencias.»

Qué le falta a Apple para ser Gamer friendly

Si has buscado los títulos a los que más juegan nuestros entrevistados para comprobar si eran compatibles con iOS y/o macOS, la realidad te habrá sentado como un jarro de agua fría. La mayoría no lo son. Que Apple fuera una marca gamer sería la guinda del pastel para nuestros entrevistados, que han sufrido en sus propias carnes las barreras de la manzana mordida a la hora de echar una partida. Conocedores de sus limitaciones, nos exponen sus deseos, frustraciones e incluso un plan de acción para hacer de Apple una marca para jugones.

Lacort es categórico a la hora de contar los avances de Apple en territorio gaming: «Le falta todo. Su mayor contribución a los videojuegos en la última década ha sido habilitar las compras in-app, lo cual ha conducido al paraíso de las loot-boxes y las tragaperras digitales, así como a abusos del modelo para derivar en el pay-to-win.»

El juego en streaming y la compatibilidad de mandos de videojuegos con iOS o iPadOS actuaron como brotes verdes para jugar en el ecosistema Apple, pero «Apple cercenó esta opción con una actualización de las normas de su App Store que básicamente es una invitación a que Stadia, xCloud y compañía no se acerquen a ella. Siempre se puede recurrir al uso vía navegador, pero no es tan idóneo y al final es Apple quien más pierde. No entiendo muy bien su postura», apostilla Javier.

Para Paula Gual, ese ecosistema que tan bien funciona en otras áreas, necesita mejorar en este apartado:

«Deberían reforzar el Game Center, porque es una porquería, una caja negra. Tienes todo el ecosistema, así que sería deseable poder pasar de una plataforma a otra, sabiendo qué juegos tienes y dónde estás. Así, juegos que has empezado en el iPad pudieras continuarlos en el ordenador y luego pasaras al móvil. La misma transversalidad que hay para copiar y pegar, por ejemplo.»

Alejandro Marquino apunta una estrategia que Cupertino ya ha materializado en otras áreas estratégicas como la televisión: «Le faltan estudios propios para poder ofrecer títulos exclusivos triple A, como están haciendo con la serie y la televisión, que solo pudiese jugar en la plataforma y que me hiciesen comprar uno de sus equipos. «

Los exclusivos serían un gran aliciente, pero Paula y Sandra van a algo más básico, la compatibilidad. Para Sandra: «si un usuario que no sepa demasiado va a Steam y no puede descargar juegos, no porque su equipo no sea lo suficientemente potente, sino porque no son compatibles, pues ya disuade de jugar con Mac. Ya ni me preocupo porque sea cómodo o incómodo por ser un portátil o tener la pantalla pequeña»

Paula compara la estrategia de Apple en gaming con la que siguen con las apps: «sería necesario que de base se pudiera jugar a más juegos en sus ordenadores, deberían potenciar que los desarrolladores de juegos hicieran versiones también para Mac, como han hecho en iOS y sus aplicaciones»

Pero también apunta al hardware:»que con el Mac básico pudieras jugar, que no sea necesario el modelo de 5.000 euros para poder jugar», un punto en el que incide Marquino, que va más allá hablando de precios y las dificultades que pone Apple a meter mano a sus equipos:

«Necesita tener equipos potentes, no para procesado de vídeo y fotografía, sino para jugar, con tecnología RTX, con tecnología VRAM… y sobre todo, precios más asequibles. Si quieren que juegue en su plataforma, el hardware tiene que ser más barato y tiene que ser más abierto, para poder cambiar la RAM si quiero poder jugar al último juego que salga de CD Projekt, tengo que poder comprarla en la tienda de debajo de casa y poder montarla yo mismo.

Marquino da la solución para amantes de Apple y los juegos de PC: «Lo más accesible, sencillo y con mejor relación calidad precio sería tener una Xbox y pagar Game Pass, porque la política ‘play anywhere’ de Microsoft, tener una Xbox es como tener un PC, disfrutas de todos los juegos de PC y exclusivos y ya no necesitas la inversión en un PC gaming bueno, que no te va a bajar de 1.500 euros solo la torre y el monitor, luego los periféricos… «