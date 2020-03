Soy músico y ofrezco mi música gratis por Internet: esto es lo que gano a cambio

¿Ofrecerías tu trabajo gratis? ¿Sin recibir nada de dinero a cambio? Sea cual sea tu respuesta, hay gente que lo hace. Los músicos son un buen ejemplo de ello y plataformas musicales como Spotify o SoundCloud algunos de los escenarios donde lo hacen. Es cierto que algunas de ellas sí abonan algo de dinero a los artistas, pero hemos preguntado a cuatro de ellos por qué deciden subir sus creaciones musicales a esta plataforma y qué es lo que obtienen a cambio. Esta es su experiencia.

Un altavoz para mi música

Bruno Garca “Brunetto” se dedica a la música electrónica, Beats, Downtempo, IDM, Techno y Hip hop abstracto. Tiene perfil en SoundCloud desde 2013, cuando se dio de alta tras concluir que era la plataforma “más adecuada” para difundir su música y la de otros sellos (Irregular, Regular…) y agencia para los que trabajo (MiracleMgmt). “Sus prestaciones, su tirón, la posibilidad de ofrecer descargas gratuitas o sencillamente streaming completos bien enlazados a tiendas digitales, facilidad de compartir / embeber sus players… todo eso y alguna razón más me lo dejaron bien claro”, nos cuenta.

Es más, cree que no conoce a ningún artista de música electrónica que, en su momento, no la tuviese como la opción principal “donde expandir su música. Tanto lanzamientos originales, como sesiones mezcladas… Incluso edits muy chulos cuando el ‘boom’ hace algún tiempo del ‘mash up’”.

Una opinión parecida a la que muestra Juanma Escudero, Dj que lleva 8 años en SoundCloud. “Cualquier Dj tiene que estar en SoundCloud o no es Dj”, asegura tajante. Para él, SoundCloud es “La plataforma universal de reconocimiento” para este tipo de artistas. Aunque reconoce que la plataforma es un buen soporte, en general, para todo tipo de música y también podcast o programas de radio, cree que vale, sobre todo para promoción de música.

César Muela tiene un registro musical completamente diferente a estos dos artistas, ya que su música se puede englobar en las categorías de Pop/Rock/Acústico. «Mi política siempre ha sido estar donde están los músicos y hay gente escuchando. Por eso estoy en YouTube desde 2011, en Bandcamp desde 2013, luego di el salto a SoundCloud y, finalmente, en 2015, empecé a estar en Spotify y el resto de plataformas de música en streaming más conocidas”, nos cuenta. Eso sí, siempre que sube música nueva se decanta por Spotify y Apple Music. Algo que justifica en que, como muestran sus estadísticas, son las que mejor funcionan. No obstante, también sube también a otras plataformas como Deezer, Tidal, Amazon o Google Play Music.

Marcos Sierra opta por tener perfil en casi todas las redes sociales. En Spotify está desde hace 7 años, aunque muestra su música también en otras, como Facebook o Instagram.

No me pagan, pero me ven

Plataformas musicales hay muchas y nuestros artistas también están presentes en algunas de ellas. Cuando estos creadores suben y publican su música en estas plataformas no suelen recibir compensación económica. Pero sí les otorga algo: visibilidad. “El tema de la gratuitad es porque es la mejor forma de promoción cuando no te conoce nadie”, justifica Marcos Sierra.

A Juanma Escudero le pesa mucho el tema de la visibilidad y el llegar a su público objetivo. “Lo que marca la diferencia a favor es la visibilidad. Y también vigencia”. Su plataforma favorita es SoundCloud, porque “te permite estar en el circuito. Yo no vendo mi música pero me permite tener visibilidad y que me contraten para hacer de DJ en discotecas”. En su opinión, se nota mucho en el mercado norteamericano porque allí usan Mixcloud “pero muchos se pasaron a SoundCloud”, asegura. “Otra ventaja es la navegabilidad y es muy rápido e instantáneo”, defiende.

César Muela defiende estar en la mayor parte de escaparates posibles. Para ello, emplea distribuidores como CD Baby o Distrokid. “Ellos te cobran una cantidad y se encargan de distribuir tu música por la mayor parte de plataformas que existen en el mundo, y apenas varía el precio si estás en más o menos, así que compensa estar en todas”, nos cuenta.

Bruno Garca cree que los artistas deben estar en varias de estas plataformas. “No es lo mismo utilizar un solo medio de transporte, que aprovechar todos los existentes”, pone como ejemplo. Para él, estos otros ‘medios de transporte’ online serían Bandcamp, YouTube y Spotify. “Tengo un especial cariño a la primera, es la más humana y donde el artista / sello poseen más libertad en el rango de acción, incluida la venta y remuneración directa, sin terceros” explica.

Ésta es mi preferida

Según los datos de mercado, Spotify siguió siendo el rey en esto de las plataformas musicales, con 108 millones de suscriptores y una cuota de mercado del 35,6%. Apple y Amazon siguen aumentando su cuota de mercado.

Mercado de música en streaming a nivel mundial. Fuente Midia Research

Para César Muela, la mejor plataforma es Spotify, no solo porque es donde hay más usuarios activos en todo el mundo y, por tanto, también de donde provienen “la mayoría de mis oyentes, lo que se traduce en mayor exposición y más regalías. Además, tiene una sección específica para artistas con estadísticas muy interesantes y herramientas para personalizar tu perfil como músico (fotos, playlists, conciertos, merchandising…)”. Spotify le da 0,00180000 dólares por reproducción “si es una canción propia, la mitad si es una versión”.

En segundo lugar, este artista cree que por volumen es Apple Music, “pero su herramienta para artistas es algo más limitada que la de Spotify y no te permite crear playlists si no tienes cuenta de usuario en el servicio, algo un poco absurdo”. Eso sí, Apple Music paga un poco mejor. “Una reproducción de una versión que me funcionó bien me la pagan a 0,01190000 dólares, que es más que lo que me pagan por reproducción de canción original en Spotify. Sin embargo, esto se compensa porque me escuchan más en Spotify que en Apple Music”, explica.

Pero, en general, se decanta por Spotify. “Creo que son los que mejor tienen tomado el pulso a este nuevo escenario musical, y lo saben trasladar a una aplicación y a unas herramientas que, aunque siempre se pueden mejorar, para mí son más que suficientes”, señala.

Marcos Sierra coincide con parte de esta visión. La que mejor le funciona por alcance de usuarios (y por visibilidad, consecuentemente) así como por tener al público más objetivo para su música es Spotify. Pero valora por ejemplo de Instagram su facilidad de acceso/subida de temas/promoción y el hecho de que en remuneración (directa o indirecta) esté también a la par que con Spotify.

Juanma Escudero es un fiel de SoundCloud. “Cualquier Dj tiene que estar en Dj o no lo es. La plataforma universal de reconocimiento Dj. En general todo tipo de música y también podcast y programas de radio, pero sobre todo para promoción de musical”. Asegura que esta plataforma vigila “celosamente” los derechos de autor de las pistas que se suben. “Si los infliges, tiene unos algoritmos que lo detectan rápidamente” y retiran la pista. “Te pueden llegar a cerrar una cuenta si en un año tienes tres penalizaciones por infringir los derechos de autor. Y esto es una desventaja”, asegura. Además, asegura que está permanentemente actualizado y que a veces cuesta estar al día de estas novedades.

¿Tienen sentido las minoritarias?

El caso de SoundCloud parece, pues, especial. Juanma Escudero no concibe su profesión sin ella mientras que en el otro extremo Marcos Sierra ni la menciona.

La experiencia le dice a Bruno Garca que SoundCloud se va debilitando. “Nadie es tonto, todo el mundo (tanto el usuario de música como el propio artista,) prefiere dedicarle más tiempo y recursos a una aplicación multiplataforma como es… ¡esa misma! “El verde es el nuevo naranja” que me decía un compañero”, en clara referencia a Spotify. No obstante, sigue apostando por esta plataforma “porque nunca pierdo la esperanza. Me levanto todos los días deseando encontrarme con nuevas ideas y propuestas que reaviven las ganas de todos los que formamos esa familia. Que la tendencia de destacados en su ‘home’ no sea únicamente ‘urban’ y hip hop a cualquier precio”. Y porque mucha de mi música –tanto original como podcasts- se establecieron ahí nada más nacer. “Incluso por la fe ciega en su momento, están colgadas solamente ahí y ahí deseo permanezcan”.

Pero César Muela reconoce que hace tiempo que mantiene su perfil, pero poco más. “No entiendo muy bien cómo siguen funcionando porque hace mucho tiempo que no veo ningún lanzamiento relevante ahí ni a ningún artista apostando por su plataforma”, asegura. “Lo único que recibo de ellos son mails spam para que pague por el servicio Pro”. También ha probado Bandcamp, “que nació como una alternativa para grupos independientes y autogestionados, con ideas muy claras sobre comercialización y distribución de música”. Pero, a día de hoy “me da la sensación de que se ha quedado en el nicho, pero sigue usándose”.

No nos mires, únete

Den o no mucho dinero, estos creadores creen que es bueno animarse y subir creaciones en estas plataformas musicales. Sea cual sea.

“Spotify es donde está el público masivo. Es como Netflix en series o películas. Si quieres que te escuchen, debes estar en Spotify porque lo conoce mucha gente, es fácil subir tu música y tiene herramientas para facilitarte la difícil tarea de promoción”, explica César Muela.

Bruno Garca que “si estás empezando y te apetece tener un repositorio de canciones para enseñar a la gente sin tener que meterte en Spotify o Apple Music”, una opción a tener en cuenta son estas plataformas menos masivas como SoundCloud, aunque también tienes la opción de YouTube “sin límite de subida” como la que marca SoundCloud.

Marcos Serra optaría por Spotify porque, en su opinión, “para los músicos es la más aceptada”.